Raitiovaunu- ja bussipysäkeillä sekä mediassa näkyvä kampanja julistaa Lahden olevan Suomen Florida.

Lahdesta kotoisin oleva ja Helsingissä asuva miljoonatuloja tienaava Annamari Jukko maksoi omasta pussistaan erityisesti eläkeläisille suunnatun "Suomen Floridaa” koskevan mainoskampanjan.

Mainoskampanjassa mainostetaan Suomen Floridan olevan Lahti – tuo Päijät-Hämeen maakuntakeskus ja ylpeys.

Ensi viikolla alkava kampanja näkyy erityisesti Helsingissä raitiovaunu- ja bussipysäkeillä, mediassa sekä raitiovaunujen sisätiloissa.

Mainoskampanja kertoo muun muassa Lahden edullisista asumismahdollisuuksista sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista. Kampanjalla on myös nettisivut.

Miksi halusit rahoittaa Lahtea koskevan mainoskampanjan, Annamari Jukko?

”Olen Lahdesta kotoisin ja mielessäni on ollut pitkään ajatus, että näinkö Lahteen voisi mahtua enemmän eläkeläisiä. Eläkeläiset tuovat verotuloja ja käyttävät rahojaan virkistykseen. Nyt terveydenhuolto on siirretty hyvinvointialueille, se on ikään kuin leveämmillä hartioilla”, Jukko kertoo.

Jukko halusi tehdä kampanjan myös kirkastaakseen Lahden imagoa.

”Lahti kärsii vanhasta maineestaan, jossa kaupunki tunnettiin rakennemuutoksen kourissa olevasta kaupungista. Imago ei enää pidä paikkaansa. Mietin, mitä voin tehdä imagon kertomisen eteen, eikä vain valittaa asiaa.”

Jukko teetti mainoskampanjan lahtelaisella mainostoimistolla. Kampanja maksoi hänen mukaansa kymmeniätuhansia euroja, mutta alle 100 000 euroa.

Jukko maksoi kampanjan kokonaan itse. Kampanja oli mahdollista tehdä, koska hänellä on perheyrityksen kautta miljoonatulot. Annamari Jukko on menestyksekkään yrittäjän uran tehneen Jalo Paanasen tytär.

Lahdesta kotoisin oleva Jukko asuu tällä hetkellä Helsingissä.

”Minulla on mieheni kansa kesämökki Lahdessa. Olemme mieheni kanssa puhuneet, että muuttaisimme kokonaan Lahteen hankkimalla sieltä kaupunkiasunnon.”

Kampanjasta ovat aikaisemmin uutisoineet muun muassa Yle ja Etelä-Suomen Sanomat.