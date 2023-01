Helsingin keskustassa sijaitseva puurakenteinen Kampin kappeli avaa jälleen oveensa kevään aikana.

Helsingin seurakuntayhtymä joutui sulkemaan Kampin kappelin syyskuun alussa. Syynä olivat Helsingin seurakuntayhtymän laajat irtisanomiset, joiden vuoksi kappelilla ei enää ollut tarpeeksi henkilökuntaa sen pitämiseen avoimena.

Kampin kappeli on ollut suosittu turistikohde Helsingin keskustassa. Kappelissa on ollut myös mahdollista hiljentyä.

Nyt Helsingin seurakuntayhtymä aikoo avata Kampin kappelin uudelleen.

Kampin kappeli on jatkossa edelleen hiljentymistila ja avoinna kaikille, mutta turisteilta on tarkoitus periä sisäänpääsymaksu.

”Kappelin lipunmyynti on tarkoitus tehdä niin, että hiljentyminen on edelleen mahdollista kappelissa”, Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén kertoo.

Forsén arvioi, että ainakin osa kappelin menoista voitaisiin kattaa lipunmyynnillä.

”Jos Kampin kappeli osoittautuu hyvin suosituksi, kappelin toimintaa voidaan kehittää lipunmyyntituloilla.”

Kampin kappeli on tarkoitus avata kevään aikana.

”Järjestelyjen tekeminen vie hetken aikaa. Arvio on, että kappeli avautuisi huhtikuun alussa. Tärkeintä on, että kappeli avataan ennen kesäsesonkia, joka on tärkein aika.”

Helsingin seurakuntayhtymä on perinyt maksuja vierailijoilta muutamissa kirkoissa aikaisemmin. Temppeliaukion kirkkoon on ollut vierailumaksu vuosia. Tuomiokirkossa ja Suomenlinnan kirkossa vapaaehtoinen maksu kävijöiltä otettiin käyttöön 2021.

Helsingin seurakuntayhtymä on joutunut säästämään toiminnassaan. Säästöjen vuoksi viime syyskuussa seurakuntayhtymä irtisanoi tai tarjosi toista työtä yhteensä 23 työntekijälle.

Helsingin seurakuntayhtymän pitäisi saada säästöjä yhteensä lähes viisi miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä, koska entistä harvemmat kuuluvat seurakuntaan ja maksavat kirkollisveroja.

Kampin kappeli avattiin vuonna 2012. Kappelin nettisivujen mukaan kappelissa vierailee vuosittain noin 350 000 kävijää.

Kampin kappeli avaa taas ovensa.

