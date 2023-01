Raivo ja turhautuminen.

Ne ovat tunteita, jotka nousivat esiin HS:n kyselyssä, jossa selvitettiin, kaupitellaanko iäkkäille turhia tavaroita tai palveluita.

Lukijat vastasivat kysymyksiin siitä, millaisia turhiksi koettuja palveluita ja tuotteita ikääntyville on kaupattu. Heiltä kysyttiin myös, millä tavoin tarpeettomia tavaroita tai palveluja on myyty tai yritetty myydä.

Vastauksia tuli viidessä vuorokaudessa 79 eri puolilta Suomea. Osa vastanneista kertoi omista kokemuksistaan, osa kirjoitti ikääntyvän läheisensä puolesta.

HS on käyttää jutuissaan vain niiden vastaajien kommentteja, joiden nimet ja yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.

Vastausten mukaan monen ikääntyneen ymmärtämättömyyttä käytetään hyväksi esimerkiksi älylaitekaupoilla. Kaikki iäkkäät eivät ymmärrä teknologiaa hyvin, joten heille on helpompi myydä palveluita, joita he eivät edes tarvitse.

Kyselyssä toistuvia esimerkkejä ovatmyös ikäihmisen tarpeisiin nähden liian nopean ja kalliin nettiliittymän kauppaaminen sekä tarpeettomien tietoturvapakettien myyminen.

Kyselyyn tulleiden vastausten perusteella tietoturvaan ja teknologiaan liittyvien huonojen palvelukokemusten lisäksi suomalaisilla on kokemusta muun muassa erilaisten tarpeettomiksi koettujen kodin remonttien myyntitilanteista.

Erityisen ikäväksi koetaan puhelimitse myytävien tuotteiden, kuten ravintolisien ja vastaavien kauppaaminen.

Lukijat kertovat, että tilausten peruminen on lähtökohtaisesti hankalaa, ja sitä vaikeuttavat ikääntyneen muisti- tai muu sairaus.

Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut. Puhelinmyyntiin tuli vuodenvaihteessa merkittävä muutos.

Tätä nykyä sopimus syntyy puhelinmyynnissä vasta puhelun jälkeen kirjallisesti. Tämä tarkoittaa, että myyjän on erikseen lähetettävä kauppaamastaan palvelusta tai tuotteesta kuluttajalle kirjallinen tarjous.

Jos kuluttaja ei hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei ole sitova eikä myyjä saa vaatia siitä esimerkiksi maksua.

Turhiksi koetaan myös useat muut palvelut, joita aggressiivisesti kaupataan.

Kyselyyn tulleissa vastauksissa yksi yritys esiintyy huomattavan usein. Teleoperaattori Elisa mainittiin nimeltä 12 vastauksessa.

Vanhemmilleni on myyty muun muassa moneen kertaan Elisa-boksi ja Elisa Viihde. Heillä on ollut jo vuosia Elisa Viihde ja sen mukainen boksi, mutta jostain syystä heille on myyty vielä ainakin kolme kertaa sama paketti. Niitä on sitten palauteltu myymälöihin, joissa niitä ei meinata edes ottaa vastaan, eikä tilauksia ihan helpolla peruutellakaan. – ”Nainen, 47 vuotta”, Helsinki