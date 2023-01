Kruununhakaan jykevän jugendtalon uumeniin kätkeytyy tatuointiliike, jonka uudet tilat lyövät ällikällä. Kadulta liikettä ei näe, sillä Krunikan leimalla ei ole näyteikkunaa.

Tatuointiliike-sanasta tulee mieleen piskuinen huone, jossa tatuoijat tekevät työtään ahtaasti.

Tämä paikka on kaikkea muuta. Liike on kuin kartano. Tilaa on yli 200 neliötä.

Korkean ja hämyisen käytävän varrella aukeavat tilavat työhuoneet. Jokaisessa huoneessa on oma erityisyytensä. Niiden seinät on maalattu esittämään eri tarinoita Kalevalasta.

Yksi huone on omistettu Kalman kukalle, toinen Tuonelan joutsenelle, kolmas mehiläiselle.

Yksi seinämaalaus on kuitenkin kooltaan ja yksityiskohdiltaan omaa luokkaansa.

”Kaikki täällä rakentuu Lemminkäisen äidin ympärille”, sanoo liikkeen tatuoija ja perustaja Ilari Lehtosalo.

Anna-Kaisa Lajunen tekee Heidi Vesalolle tatuointia Krunikan Leimassa. Huoneen oviaukosta näkyy Lemminkäisen äiti.

Kun työhuoneiden ovet avaa, voi nähdä perimmäisestä huoneesta siintävän valtavan seinämaalauksen, jonka aihe on jokaiselle suomalaiselle tuttu.

Lemminkäinen makaa elottomana Tuonelan virran varrella, ja Lemminkäisen äiti istuu käsi hänen rinnallaan katse ylös kohotettuna.

Kun työhuoneiden läpi menee perimmäiseen huoneeseen katsomaan, huomaa, että tässä versiossa Lemminkäisen äiti tatuoi poikaansa.

Lehtosalo ja hänen puolisonsa, asiakaspalvelun organisoinnista ja markkinoinnista vastaava Sanni Levosaari nauravat, kun heiltä kysyy montako työtuntia maalaukseen on kulunut.

”Olemme tehneet täällä kahdeksan viikkoa 12-tuntisia päiviä. Välillä mietin, haluaakohan kukaan enää maalata tämän jälkeen mitään”, sanoo Levosaari.

Maalaamassa on ollut koko liikkeen henkilökunta, eli noin kymmenen ihmistä.

Miksi aiheeksi valikoitui juuri Kalevala?

Lehtosalon mukaan kaikki kytkeytyy yhteen. Jugend- ja art nouveau -tyyleillä on hänen mukaansa ollut suuri vaikutus tatuointitaiteeseen. Tyylit sijoittuvat samaan aikaan Akseli Gallen-Kallelan kanssa.

”Olemme lähteneet rakentamaan brändiä jugendin ympärille”, hän sanoo.

Lemminkäisen äiti valikoitui seinämaalauksen referenssiteokseksi myös toisesta syystä.

Samoin kuin Lemminkäisen äiti tuntee huolta poikansa puolesta, ovat tatuointialalle hakeutuvien äidit usein huolissaan omista lapsistaan, etenkin heidän työllistymisestään, kertoo Lehtosalo.

Erityisen näyttävä on myös liikkeen punasävyinen vessa, jonka seinällä liihottaa suuri Tuonelan joutsen.

Levosaaren ja Lehtosalon mukaan vessa on ollut lähes työläin osa koko projektia.

”Vessa lähti lapasesta”, Levosaari sanoo.

Tatuointiliike Krunikan Leiman vessan seinällä liihottaa suuri Tuonelan joutsen.

Jugendtyyli näkyy myös liikkeen yksityiskohdissa. Huonekalut on valittu tyyliin sopivaksi. Ne ovat puisia, tummia ja raskasrakenteisia.

Monilla niistä on historiaa.

Sanni Levosaari esittelee jykevää työpöytäänsä innostuneena.

”Tämä on Fiskarsin ruukin palkanmaksajan pöytä. Tuntuu, että täällä tarinat tulvivat ovista sisään, kun näillä huonekaluilla on jo oma eletty elämänsä.”

Yhden työhuoneen nurkassa nököttää vanhanaikainen näyttävä takka.

Levosaaren mukaan se oli paljastunut sattumalta, kun tilojen edellinen asukas, Sukututkimusseura oli purkanut sen edestä kirjahyllyjään.

Suurien työhuoneiden lisäksi tiloissa on aulatila, henkilökunnan huone sekä pieni salahuone.

Yläkerran salahuoneeseen vievät pienet, lapsille suunnatun näköiset portaat. Sinne Ilari Lehtosalo rakentaa pelaamiseen ja rentoutumiseen tarkoitettua huonetta.

Muutakin pientä on vielä kesken.

Osa maalauksista vaatii viimeistelyä. Lemminkäisen äidin oheen tulee vielä taiteilijan tekemää Kalevala-aiheista kalligrafiaa. Aulatilasta on tarkoitus tuunata ja valaista näyttelytila, johon tatuointitaiteilijoiden töitä voi laittaa esille.

Varsinainen takaraja kaiken valmistumiselle on Lehtosalon mukaan Kalevalan päivänä 28. helmikuuta.

Silloin tilaa uskaltaa jo esitellä kansainvälisille tatuointitaiteilijoille, joita Lehtosalon mukaan käy Krunikan leimassa paljon vierailulla.

”Vierailijoille halutaan antaa oikeasti hyvä kokemus. Haluamme myös, että he kokevat Helsingin. Meillä onkin tehtynä kartta, joka esittelee tatuoijille mielenkiintoisia kohteita.”