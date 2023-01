Lumi sulaa nyt vauhdilla, mutta edessä on käänne: ”Ei kannata laittaa suksia myyntiin”

Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila Helsingin seudulla pyörii nollan molemmin puolin, pakkasia ei ole luvassa.

Jos on saanut sukset joululahjaksi, niitä ei vielä kannata heittää pois, vaikka ulkona on pääosin synkkää ja pimeä, ja saappaiden alla litisee. Lumi sulaa nyt pääkaupunkiseudulla kovaa vauhtia.

”Kyllä vielä on lunta paikoin viidestä 20 senttimetriin. Ei se kokonaan ole kadonnut”, päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen Ilmatieteen laitokselta sanoo.

Viime päivät Uudellamaalla on ollut lauhaa, ja kun vettä on sataa, märkä valtaa alaa. Ilmatieteen lumitilannetietojen mukaan pääkaupunkiseudun lumen korkeus on pudonnut neljä sentti vuorokaudessa.

Tamppaantuneissa paikoissa kuten hiihtoladuilla lumi saattaa olla säilynyt. Tuovisen mukaan kannattaa kuitenkin olla varovainen, sillä tuulet ja vesisade ovat roskanneet ladut.

”Hiihtoladut ovat jäiset ja roskaantuneet. Ne eivät ole varmaankaan ihan parhaassa hiihtokunnossa. Erityisen vaarallisia ovat alamäet. Jos siellä on roskaa, lasku saattaa yhtäkkiä topata”, Tuovinen sanoo.

”Tuuli on yksi tekijä, toinen on sulaminen, jolloin roska nousee ylös.”

Hiukan lohtua ja toivoa on suksijoille luvassa, Tuovinen kertoo, sillä tiistaina on Uudellamaalla nousemassa lumisadealue. Kun lämpötilan ennustetaan kuitenkin pysyvän pääosin plussan puolella, hiihtäjiä tilanne ei varsinaisesti palvele.

"Muutokset nollan ympärillä ovat aika marginaalisia. Tämä viikko jatkuu lauhana, mutta toisaalta tammi- ja helmikuu ovat selkeitä talvikuukausia, joten vielä ei kannata laittaa suksia myyntiin.”

Mitä jalkakäytävien mahdolliseen liukkauteen tulee, Tuovinen ei ole ankaran pessimistinen.

”Jalkakäytävät ovat lämpimän aikana jo sulaneet. Aika sata varmasti siellä on liukkaitakin paikkoja. Mutta uskoisin, että taloyhtiöt ovat hiekoittaneet moneen kertaan, ja lumen alla on hiekkaa.”