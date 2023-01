Kivikon hiihtohalli suljetaan runsaan kahden viikon kuluttua 5. helmikuuta.

Hiihdon hallikausi päättyy Helsingissä toistaiseksi runsaan kahden viikon kuluttua, kun Kivikon hiihtohalli sulkee ovensa.

Jatkossa halli on todennäköisesti jääurheilun käytössä.

HS vieraili hallissa keskiviikkona. Hallissa hiihtäviä sulkemispäätös haastatteluiden perusteella harmittaa.

Vaikka käyttäjät toivovat hiihtohallin toiminnan jatkamista, Kivikon hiihtohalli suljetaan runsaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina 5. helmikuuta. Helsinki sulkee hiihtohallin saadakseen aikaan energiansäästöjä.

Yksityinen taho rakennutti Kivikon hiihtohallin ja avasi sen elokuussa vuonna 2009. Toiminta osoittautui kuitenkin nopeasti tappiolliseksi. Halli joutui yrityssaneeraukseen marraskuussa 2009 toimittuaan vain kolme kuukautta.

Halliyritys meni lopulta konkurssiin vuonna 2011. Helsingin kaupungin omistukseen hiihtohalli ajautui vuonna 2012.

Viime vuosina Kivikon hiihtohalli on avautunut lokakuun alkupuolella ja hiihtokausi on päättynyt helmikuussa. Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi halli oli avoinna lyhyemmän aikaa.

Tällä kaudella hiihtohalli avasi ovensa 3. lokakuuta.

Noin kymmenkunta hiihtäjää sivakoi Helsingin Kivikon hiihtohallissa aamukymmenen aikoihin keskiviikkona..

Hiihtämisestä tuleva lempeä ääni kuuluu ohuena. Muuten on hiljaista, musiikki ei raikaa hallissa.

Latualue on leveä, rinnakkain mahtuu hyvin hiihtämään sekä perinteisellä että vapaalla tyylillä. Kahdessa kerroksessa kulkeva hiihtolatu on pisimmillään noin kilometrin mittainen.

Kaikkien hiihtäjien viesti tuntuu olevan yhteneväinen: hallin sulku ei miellytä.

Harri Wuoriston lenkki on hyvässä vauhdissa. Hän kertoo käyvänsä hiihtohallissa yhden tai kaksi kertaa viikossa, jos ulkona ei ole latuja. Myös kovalla pakkasella Wuoristo hakeutuu mieluummin hiihtämään halliin. Wuoristo hiihtää hallissa tunnin tai puolitoista kerrallaan.

”Erittäin huono juttu, kun halli suljetaan. Harmi sinänsä”, Wuoristo miettii.

Harri Wuoristo hiihtää säännöllisesti Kivikon hiihtohallissa. Hänen mielestään hiihto on kuitenkin ulkolaji.

Aviopari Anna-Maija ja Timo Hirvi ovat puolestaan aloittamassa hiihtolenkkiään. He kertovat aloittavansa hiihtämisen lokakuussa, kun halli aukeaa. Hiihtokausi hallissa on yleensä jatkunut siihen saakka, kunnes lumet tulevat.

”Hallin sulkeminen on huono asia. Eikö halli voisi olla jatkossa auki säiden mukaan? Latu ja jääkiekkokaukalot mahtuisivat hyvin halliin”, Anna-Maija Hirvi pohtii.

Myöskään Timo Hirvi ei ole vaimonsa tavoin ilahtunut siitä, että hiihtohallin toiminta päättyy.

Anna-Maija Hirvi valmistautui hiihtolenkille.

Timo Hirvi kertoo hiihtävänsä tunnin tai jopa puolitoista kerrallaan hiihtohallissa.

Ikaalisista kotoisin oleva, mutta opintojen vuoksi Helsingissä asuva Milla Aaltonen on lähdössä ensimmäistä kertaa hiihtohalliin hiihtämään.

”Aika huono juttu, kun halli menee kiinni. Jos kelejä ei ole, hallissa voi hiihtää”, Aaltonen toteaa.

Pekka Halonen huikkaa sivusta hiihtolenkkinsä lomassa kannattavansa myös sitä, että hiihtohallin toimintaa pitäisi jatkaa.

”Laitoin [kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo] Arhinmäelle viestiä, että halli pitää säilyttää. Kaikki viedään nykyisin kiekon käyttöön”, Halonen puhisee.

Pekka Halonen vetosi kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäkeen, ettei hiihtohallia lopetettaisi.

Helsingin kaupungin lähiliikunnan tiimipäällikkö Mircos Kienanen kertoo päiväkävijöiden määrän vaihtelevan hiihtohallissa. Kun ei ole lunta, kävijöitä on 200-250 päivässä. Kun ensimmäiset ladut aukeavat, kävijöitä on 40-60 päivässä. Kun lunta on kunnolla, kävijöitä on muutamia päivässä.

”Viime kaudella hiihtohallissa oli käyntejä yhteensä noin 15 000–16 000. Koronavirus vaikutti kävijämääriin. Kolme vuotta sitten, kun lunta ei ollut koko talvena, käyntejä oli 22 000”, Kienanen kertoo.

Kivikon hiihtohallin sulkeutuessa halli saattaa siirtyä Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvalle Jääkenttäsäätiölle. Tuolloin halli olisi jatkossa muutostöiden jälkeen jääurheilun käytössä.