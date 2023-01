Vesisateet ja nollan eri puolilla vaihtelevat lämpötilat ovat murentaneet asvalttiin renkaita puhkovia monttuja.

Viimeaikaiset vesisateet pakkasjaksojen välissä ovat kuormittaneet laajasti tiestöä. Tien kuntoon on hyvä kiinnittää nyt ajaessa erityistä huomiota, varoittaa väylästön kuntoa seuraava Fintraffic.

”Runsaat talvikauden vesisateet ovat jättäneet tiestölle jälkensä. Tiet ovat monin paikoin koetuksella vesisateiden, sulamisvesien sekä nollan molemmin puolin tempoilevan lämpötilan seurauksena”, Fintraffic kertoo verkkosivullaan.

Sivuilla on ajankohtaista tietoa koko Suomen väylästöstä. Viime päivien tiedotteiden perusteella on helppo huomata, että vettä on tiellä ympäri Suomen.

Näin myös pääkaupunkiseudulla, missä esimerkiksi Kehä I:n ja Kehä II:n tuntumassa on raportoitu lukuisista rengasvaurioista. Jo viime viikon perjantaista jatkunut llmiö on jättänyt kymmeniä autoilijoita penkalle.

Fintrafficille ilmiöstä on raportoitu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, esimerkiksi kehäteiden rampeissa. Viime päivien aikana pääkaupunkiseudulla kymmenet autot ovat jääneet tienvarteen Lahdenväylän pohjoisen suuntaan vievän kaistan rampille alkuillasta.

Myös viime perjantaina Kehä I:llä olevassa rampissa oli suurikokoinen reikä, johon noin 20 autoa oli puhkaissut renkaansa.

Tapauksista kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Fintrafficin tieliikennekeskus muistuttaa autoilijoita etenkin oikean tilannenopeuden merkityksestä, jotta yllättäviinkin tilanteisiin jää aikaa reagoida.

”Autoilijoiden on syytä olla tien päällä valppaana, sillä uusia kuoppia voi syntyä tienpintaan hyvinkin nopeasti. Pidetään siis ajonopeudet tilanteeseen sopivina ja turvavälit edellä ajavaan riittävän pitkinä”, yksikön päällikkö Mika Jaatinen Fintraficista muistutti tiedotteessa.

Fintrafic tarjoaa sivuillaan tienkäyttäjille erilaisia palaute- ja kyselyväyliä. Akuutein ja tärkein niistä on Tienkäyttäjän linja. Tienkäyttäjän linjalle pyydetään soittamaan, kun väylällä tavattu ongelma tarvitsee välitöntä reagointia.

”Näitä tilanteita ovat muun muassa isommat päällystevauriot, tielle noussut tulvavesi, tien sortumat, liukkaus, lumen tukkima tie tai liikenteen estyminen rikkoutuneen ajoneuvon vuoksi”, Fintraficin sivuilla sanotaan.

Tienkäyttäjän linja päivystää numerossa 0200 2100.