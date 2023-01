Flipperi on elektroninen peli, jossa kerätään pisteitä ohjaamalla teräskuulaa pelialueella. Arsi Rosengren on yksi Flipperikellarin perustajista.

Käpyläläisessä kellarissa lymyää keräilijöiden himoamia flippereitä, joista maksetaan suuria summia. Yksityis­kokoelmaksi halli on hätkähdyttävä, vaikka vertaisi mihin.

Helsingin Käpylässä idyllisellä puutaloalueella sijaitseva Alepan talo kätkee kellariinsa erikoisuuden, josta harva tietää.

Komea puiden reunustama julkisivu Pohjolankadun varressa ei paljasta mitään. Kun ohittaa kaupan ja kiertää takapihalle, löytää niin jyrkät portaat, että niistä on asiallista varoittaa kyltissä.

Ainut vihje tulevasta on portaiden yllä kattorakenteessa komeileva yksinkertainen mustavalkoinen logo, jossa on kolme suorakaidetta. Kuin kolme jääkiekkoa ympyrän sisällä.

Portaiden alapäässä on valkoinen ovi, joka vie hämärästi valaistuun kellariin. Kun ovesta astuu sisään, käy selväksi, ettei kyseessä ole mikä tahansa kellari: tulijaa odottaa noin 60 flipperiä siisteissä riveissä.

Flipperikellarin sisääkäynti Alepan takapihalla ei juuri herätä huomiota.

Paikan nimi on Flipperikellari. Mustaan huppariin ja sinisiin farkkuihin pukeutunut Arsi Rosengren toivottaa vieraat tervetulleiksi. Rosengren työskentelee päivisin mobiilipeliyrityksen talousjohtajana, mutta vapaa-ajallaan hän keskittyy intohimoonsa: miehenkorkuisiin ja yhtä painaviin pelihärveleihin, jotka vilkkuvat, välkkyvät, kilisevät ja kolisevat.

Koneita on Flipperikellarissa moneen makuun. Teemoja on laidasta laitaan: AC/DC, Indiana Jones, Judge Dredd, Austin Powers, Batman, Likainen Harry, Godzilla, Dracula, Salaiset kansiot...

”Viime viikolla kehuin tuolla jotain konetta, että vitsi, tämä on kyllä yksi hienoimmista. Eräs vakikävijä vastasi, että noin sä sanot kaikista koneita”, Rosengren kertoo.

Joukossa on myös todellisia harvinaisuuksia, joita Rosengren on lupautunut esittelemään.

Flipperikellari sai alkunsa nelihenkisen kaveriporukan ideasta. Rosengren oli kesällä 2020 kaverinsa autotallissa pelaamassa flipperiä, kun hän huomasi Facebookissa taloyhtiön ilmoituksen vuokrattavasta kellaritilasta. Aiemmin kellarissa toimi puusepänliike.

Flipperit ovat suuria laitteita, joiden säilytys vaatii tilaa. Rosengrenin kaverin autotallissa koneita oli yli 15, toinen kaveri puolestaan säilytti flippereitään varastossa. Rosengren itse piti muutamaa flipperiään työpaikallaan.

Tilanpuute oli ongelma, ja päätös Flipperikellarin perustamisesta syntyi nopeasti. Entisestä puusepänverstaasta tuli nelikolle ”koti”, jossa pelata ja kunnostaa flippereitä.

”Alusta alkaen oli myös tavoitteena, että flippereitä tuotaisiin yleisön pelattavaksi.”

Ovet avattiin yleisölle kesäkuussa 2021. Siitä lähtien Flipperikellari on ollut avoinna yleisölle lähes joka torstai. Pääsymaksulla koneita saa pelata koko illan, joten kolikoita ei tarvita.

Flipperikellari ei pyri käärimään voittoa, vaan pääsymaksutulot käytetään vuokranmaksuun ja flippereiden kunnostamiseen.

Vastaavanlaisia flipperihalleja on Suomessa kymmenkunta, mutta missään ei ole Rosengrenin mukaan yhtä paljon koneita: toiminnassa on tällä hetkellä noin 60 flipperiä, ja runsaat kymmenen odottaa kunnostusta. Flipperikellari on toisin sanoen Suomen suurin flipperihalli.

Sitten on aika lopettaa jutustelu ja siirtyä Star Trek -teemaisen flipperin ääreen. Rosengren aikoo näyttää, millaisin ottein flipperivelho peliä pelaa.

"Pidä pallo kentällä ja ammu sinne, missä liikkuu", Rosengren kiteyttää flipperin idean

Nykäisy ”plungerista” eli pallonampujasta, ja jousi linkoaa teräskuulan peliin. Kuula kohoaa huipulle, josta se lähtee putoamaan kohti pelin alaosaa.

Flipperin mallista ja teemasta riippuen pelialusta ja ”tehtävät” voivat vaihdella paljonkin, mutta perusidea on yksinkertainen: kuula on tarkoitus pitää pelissä mahdollisimman pitkään. Tämä tapahtuu sinkoamalla se takaisin kohti kentän yläosaa kahdella melalla, joita liikutellaan napeista koneen sivuilta.

”Pelissä on kaksi pääsääntöä. Pidä pallo kentällä ja ammu sinne, missä vilkkuu. Sillä pääse jo tosi pitkälle”, Rosengren sanoo.

Peliin keskittynyt Rosengren ei sano sanaakaan, mutta kehonkieli kertoo paljon. Jalat käyvät kuin nyrkkeilijällä. Toisinaan hän myös täräyttää konetta aggressiivisesti sivulta. Onko flipperin töniminen sallittua?

”Se on sallittua ellei jopa pakollista.”

Oikein ajoitetulla tönäisyllä voi yrittää pelastaa kuulan takaisin peliin silloin, kun se uhkaa vieriä kohti pohjaa pelikentän laidoilta. Liian kovaa ei kuitenkaan kannata heilauttaa, sillä koneet menevät ”tilttiin”: melat lopettavat hetkeksi toimintansa, ja sitten kuulan pelastamiseksi ei ole tehtävissä mitään.

Rosengren on kerännyt mainetta "jalkatyöskentelystään" flipperiä pelatessaan.

Kyseinen flipperi on vuodelta 1993. Se on Rosengrenin ensimmäinen oma kone. Hän kertoo pelanneensa flippereitä jo lapsena 1970–80-lukujen vaihteessa, mutta aikuisiällä harrastus hiipui samaan tahtiin, kun flipperit harvinaistuivat huoltamoilla, baareissa ja pelihalleissa.

Rosengren innostui uudestaan flippereistä tammikuussa 2017, kun hänen kaverinsa soitti ja kertoi, että nyt olisi myynnissä Star Trek -teemainen flipperi Helsingin Pakilassa. Miehet menivät katsomaan laitetta toisen harrastajan kellariin ja päättivät ostaa sen puoliksi. Samalla myyjä vinkkasi, että samassa kuussa pelattaisiin flipperikisat Mikkelissä.

Rosengren lähti Mikkeliin ja haltioitui kisojen tunnelmasta. Siitä lähtien hän on käynyt aktiivisesti kisoissa ja tutustunut samalla Suomen flipperiharrastajiin. Tästä porukasta löytyivät myös muut Flipperikellarin perustajat.

Suurin osa paikan koneista on ostettu toisilta harrastajilta Suomessa, mutta etenkin uusia koneita tilataan myös ulkomailta. Tuoreimmat tulokkaat saapuivat kellariin viime viikolla.

Kellarissa on flippereitä kuudelta vuosikymmeneltä: vanhimmat laitteet ovat 1970-luvulta, tuoreimmat vuodelta 2021. Yksi kellarin harvinaisuuksista löytyy läheltä perimmäistä nurkkaa. Jo kaukaa erottaa tutun nyrkkeilijähahmon tuulettamassa hanskat kohti taivasta.

Lähikuva pelikentästä lasin alla.

Kone on valmistettu Yhdysvalloissa vuonna 1982. Lasin alla pelikenttää hallitsevat punainen, valkoinen ja sininen, tähtiä unohtamatta.

Takataulun suuret tikkukirjaimet valaistuvat yksi kerrallaan ja muodostavat sanan ROCKY. Niiden taustalla tuulettaa piirretty Sylvester Stallone, joka näytteli nyrkkeilijä Rocky Balboaa käsikirjoittamassaan menestys­elokuva­sarjassa.

Mikä tästä koneesta tekee yhden Flipperikellarin harvinaisimmista?

Rosengren ei mene täysin takuuseen, mutta kyseessä saattaa olla Suomen ainut kappale kyseistä laitetta.

”Ei näitä maailmallakaan tunnu liikkuvan.”

Rocky-flipperi on hankittu kellariin toiselta harrastajalta. Kyseisen laitteen yksi erikoisuus on se, että kaksi melaparia muodostavat kaksi pientä alapelikenttää. Rosengren kertoo, että samanlainen flipperi myytiin Yhdysvalloissa huutokaupassa ja hinta oli ”ykkösellä alkava viisinumeroinen luku”.

Rosengrenin mukaan vanhoja flippereiden hinta alkaa tavallisesti noin tuhannesta eurosta. Flippereitä valmistetaan edelleen, ja uusien koneiden hinta on tällä hetkellä 8 000 eurosta ylöspäin.

Voidaan siis turvallisesti todeta, että kyseessä on varsin arvokas kellari. Rosengren ei kuitenkaan halua puhua harrastukseen kuluneesta rahasummasta, koska se ei hänen mielestään ole kiinnostavin seikka flipperiharrastuksessa.

”Harrastukset maksavat mitä maksavat. Investoimme sitä mukaa, kun kiinnostavia koneita sattuu tulemaan markkinoille.”

Kokoelman kartuttaminen ei ole aivan helppoa. Vielä puolisen vuotta sitten kun joku laittoi flipperin myyntiin, kone meni parhaimmillaan kaupaksi 15 minuutissa, Rosengren kertoo. Nyt inflaatio on hillinnyt ostohimoja, mutta yhä kaikki, flipperibuumi on tehnyt koneista haluttuja aarteita.

Flipperikellariin hankitaan uusia koneita, kun sopivia tulee markkinoille. Flipperit tosin ovat kookkaita laitteita, ja seuraavaksi uhkaa tilanpuute.

Flipperien renessanssi on alkanut viiden viime vuoden aikana, Rosengren arvioi. Aktiivisia flipperikisoissa käyviä harrastajia on Suomessa ”satakunta”, mutta flipperit viehättävät nyt myös maallikoita entistä enemmän.

Tämä näkyy Flipperikellarin kävijämäärissä. Flipperikellari on pitänyt tietoisesti matalaa profiilia, etteivät asiakkaat joutuisi jonottamaan koneille.

”Viime torstaina oli ehkä 50 ihmistä, ja ihan hyvin kaikki mahtuivat pelaamaan. Mitään ennakkoilmoittautumista ei kyllä voi laittaa, koska kyllä ihmisten pitää päästä pelaamaan ihan spontaanisti, jos siltä tuntuu.”

Flipperikellaria on varattu myös yksityistilaisuuksiin. Perinteisten pikkujoulujen ja syntymäpäivien ohella Rosengren on todistanut myös harvinaisempia tilaisuuksia – esimerkiksi rockyhtye Reckless Loven musiikkivideon kuvauksia.

Päivänvalo tuntuu aavistuksen kirkkaammalta, kun jättää taakseen kellarin hämyn ja sulkee oven perässään.

Alepan takapihalla jyrkkiä rappuja noustessa tajuaa myös Flipperikellarin logon. Siinä voi nähdä flipperin melat – tai sitten jyrkät rappuset, jotka laskeutumalla pääsee paikkaan, jossa menettää helposti ajantajunsa. Niin voi käydä, kun keskittyy miehenkorkuisiin laitteisiin, jotka teräskuula saa vilkkumaan, välkkymään, kilisemään ja kolisemaan.