Helsinki suunnittelee yllättäen myyvänsä arvokohteita merellisestä Itä-Helsingistä. Lähes kaikki kiinteistöt on tarkoitus myydä tämän vuoden aikana, osa niistä jo keväällä.

Helsinki suunnittelee myyvänsä lukuisia huviloita meren ympäröimästä Kallahdenniemestä Vuosaaren eteläisimmässä osassa. Alue tunnetaan erityisesti monista virkistyspalveluista ja sitä pidetään erityisen merkittävänä ulkoilualueena muun muassa kaupunginosan noin 40 000 asukkaalle.

Nyt myyntiin on alueelta tulossa yhteensä kahdeksan kohdetta. Asia käy ilmi Helsingin kaupunkiympäristön Tontit- ja Yritystilat -yksiköiden työryhmän valmistelemasta asiakirjasta, joka on esitelty kaupunkiympäristölautakunnalle.

Lähes kaikki kiinteistöt on tarkoitus myydä tämän vuoden 2023 aikana, osa niistä jo keväällä. Kiinteistöjen myynnistä päättää kaupunkiympäristölautakunta.

Pohjoisin kohteista sijaitsee niemen juuressa osoitteessa Kallvikinniementie 11. Villa Achille -niminen vapaa-ajan asuinrakennus on valmistunut vuonna 1900.

Pinta-alaa on noin 180 neliötä, ja erikoisena lisukkeena 10 neliön vesitorni. Tontti on asemakaavassa määritelty urheilun ja virkistyspalveluiden alueeksi.

Alueella on kaksi rakennusta, jotka kumpikin on asemakaavassa merkitty sr-2-merkinnällä. Hinnan lisäksi tarjouskilpailussa kiinnitetään huomiota kiinteistöön ajateltuun konseptiin eli siihen, mitä mahdollisia toimintoja tarjoajalla on esitettävänään.

Heposaarentie 3-4:ssä työryhmä esittää myytäväksi Hästholmen-kesäsiirtolaa. Virkistyspalveluiden alueella on 214 neliön kokoontumistila, yksi asunto ja neljä muuta rakennusta.

Villa Achille sijaitsee Kallahdenniemen mantereen puoleisella kannaksella.

Kokoontumistila on rakennettu vuonna 1920 ja kaksi talousrakennusta vuonna 2001. Alueen pinta-ala jakautuu kahteen, 18 300:n ja 18 800 neliön alueisiin.

Alue on tarkoitettu yleiseen ja yhteisöjen käyttöön. Henkilökunnan asunnon rakentaminen sallitaan.

Osoitteessa Kallvikinniementie 23 sijaitsevaa Sommarhemia myydään kokoontumistilana sekä kahtena varastorakennuksena. Pinta-alaltaan noin 12 000 neliön kokonaisuus on kaavassa merkitty virkistyspalveluiden alueeksi.

Alueella on kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Huvilakulttuuriin liittyvä puoliavoin ja puutarhamainen ympäristö tulee luovutusehtojen mukaan säilyttää.

Alueelle saa sijoittaa henkilökunnan asunnon. Yksi rakennuksista on suojeltu sr-2-merkinnällä. Se tarkoittaa muun muassa, ettei rakennusta tai sen osaa saa purkaa. Rakennustaiteellisia ja historiallisia arvoja ei saa heikentää.

Leppäniementie 12:ssa sijaitseva Sommarsol-niminen vapaa-ajan rakennus sisältää saunan ja autotallin. Tontti on lähes 10 000 neliöinen.

Sommarsol-rakennuksen saa esitettyjen myyntiehtojen mukaan myös purkaa.

Rakennuksen saa purkaa ja rakentaa tilalle uuden. Sen sijaan huvilakulttuuriin liittyvä puoliavoin ja puutarhamainen ympäristö tulee säilyttää.

Kallvikinniementien tuntumassa sijaitseva Wikströmin huvila on sr-2-merkinnällä suojeltu, noin 270 neliön vapaa-ajanasunto. Kiinteistöön kuuluu sauna ja autotalli.

Noin 11 100 neliön tontti on virkistyspalvelujen aluetta, joka on tarkoitettu yleiseen ja yhteisöjen käyttöön. Alueelle saa sijoittaa henkilökunnan asunnon.

Virkistysalueeksi merkityssä Riveliniemen nipukassa tulee myyntiin noin 200 neliön kokoontumistila saunoineen. Alue on tarkoitettu yleiseen ja yhteisöjen käyttöön.

Alueen pinta-ala on 8 400 neliötä. Alueelle saa rakentaa henkilökunnan asunnon.

Kuningattarenpolku 9:ssä Kallahdenniemen eteläkärjessä sijaitsevaa Wahlbergin huvilaa myydään yleiseen tai yhteisöjen käyttöön. Noin 85 neliön vapaa-ajanasuntoon kuuluu sauna.

Pinta-alaltaan noin 75 000 neliön tontille saa rakentaa henkilökunnan asunnon.

Kuningattarenpolku 10–12:ssa sijaitsevaa Kuhlefeltin huvilaa työryhmä suosittelee luovutettavaksi hintakilpailun kautta matkailu- ja virkistyskäyttöön.

Noin 130 neliön vapaa-ajan asuntoon kuuluu varasto ja sauna. Alueen pinta-ala on noin 75 000 neliömetriä.

Kuhlefeltin huvila sijaitsee Kallahdenniemen kärjessä eteläisimmässä Vuosaaressa.

Kallahdenniemi syntyi noin 12 000 vuotta sitten, kun mannerjäätikön sulamisvedet kasasivat niemen. Niemi jatkuu mereen vedenalaisilla hiekkasärkillä ja hiekkapohjana.

Niemen korkeimmat vedenalaiset kohdat ovat tällä hetkellä saaria. Niemen mantereeseen yhdistää suojeltu Kallahdenharju.

Niemellä sijaitsee uimaranta, kulttuurikeskus Sofia ja huviloita. Niemen halki kulkee Kallvikinniementie.