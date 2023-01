Nahkahousut, Voinappi, Norppa... Helsingin pikkusaaret on hulvaton nimirypäs

Helsingin edustan saaristossa ei välttämättä tajua kulkevansa keskellä kauneinta suomen kieltä.

Lauttasaaren kaupunginosan edustalla on saari, jolla on ”hassu nimi”, Ulko-Hattu. Se ei suinkaan ole ainoa kaltaisensa.

Helsingin edustalla on lukuisia merialueita ja niillä lukuisia saaria ja luotoja. Koska monetkaan eivät pidä elämäntehtävänään karttojen selailua, eivät omista venettä saati saarta tai edes luotoa, Helsingin edustan nimistö saattaa yllättää.

HS kirjoitti syksyllä Lauttasaaren edustalla sijaitsevasta saaresta, jolla on jutun kirjoittaa lainaten ”hassu nimi”. Mikä tuo nimi on, se selviää tästä jutusta. Jos et jaksa lukea tätä juttua loppuun, voit klikata vastauksen näkyviin seuraavasta linkistä:

Lue lisää: Lauttasaaren edustalla on hassun­niminen saari

Viiden pisteen vihjeenä tarjottakoon nimistöä hassun nimisen saaren naapurisaarista Lauttasaaren edustalla: Nahkahousut, Lasimestarinletto ja Ulko-Hattu.

Siirrytään seuraavaksi Lauttasaaresta itään, Puolimatkansaaren ja Pormestarinhevon luonnonsuojelualueiden ylitse aina Neljänviitankarille saakka. Karilta kohotamme katseemme kohti pohjoista, jossa siintävät Nimismies, Emäntä, Norppa, Kuutti ja Hylje.

Edelleen matkalla itään ohitamme Katinpaaden, tervehdimme Variksennokkaa, Lehmäsaarenlettoa ja Hintholmaa. Nyt luulemmekin olevamme perillä, kun edessä avautuu Neitsytsaari.

Mutta ei, vielä on jatkettava matkaa saadaksemme todistettua, että olet väärässä väittäessäsi käyneesi Neitsytsaarilla ja tietäväsi tasan tarkalleen, että ne ovat Karibianmerellä Pieniin Antilleihin kuuluva saaristo.

Kiertämällä Itä-Villingin edustan Kutupaaden, Tupsun, Kutusärkän, Hattusaaren ja Kuminapaaden saavumme Kallahdenniemen kärjen eli Kuningattaren edustalle ja ihailemme Prinsessaa ja Prinssiä.

Sitten olemmekin tavoittaneet lopullisen totuuden: edessämme avautuvat näkymät Voirasiaan, Voinappiin ja Neitsytsaarille.

Ja se hassunniminen saari näkyy kuvassa: Sisä-Hattu.