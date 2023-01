Jättinosturi siirsi merenpohjaan 250 000 kiloa painavan teräskehikon, johon sillan antura valetaan.

Kruunuvuorensillan rakentaminen otti sunnuntaina yhden suuren askeleen, kun merenpohjaan nostettiin 250 000 kiloa painava teräshäkki.

Teräshäkkiin valetaan sillan pylonille peruslaatta eli antura, joka on kooltaan 18 x 18 x 4,5 metriä. Sen päälle valetaan vielä toinen, pienempi laatta.

Pyloni on sillan keskelle tuleva kannatinpylväs, johon vinoköysien teräspalkistot tukeutuvat. Pylväs kohoaa 135 metrin korkeuteen merenpinnasta eli metriä korkeammalle kuin Kalasataman korkein tornitalo.

Valtavan teräshäkin nostoon meren pohjaan louhittuun louhittuun onkaloon tarvittiin myös valtava telaristikkonosturi.

”Nosturi on lajissaan Suomen suurin, ja se painaa työkunnossa 600–700 tonnia”, kertoo Työyhteenliittymä Kruunusiltojen projektipäällikkö Jari Humalajoki.

Telaristikkonosturi LR500 tuotiin työmaalle 26 rekkalastina, ja sen kokoaminen kesti kolme päivää.

Teräshäkin asennus sujui Humalajoen mukaan ongelmitta ja hieman nopeammin kuin oli etukäteen suunniteltu. Nostotyö kesti noin 12 tuntia.

Mukana oli myös sukeltajaryhmä, joka varmisti, että häkki meni paikoilleen kymmenen metrin syvyyteen louhittuun onkaloon.

Projektipäällikölle asennustyö oli ikimuistoinen.

”Kyllähän tällainen on harvinaista. Tällaisia siltoja rakennetaan Suomessa 50 vuoden aikana vain muutama.”

Raitioliikenteen on määrä alkaa Kruunuvuorensillalla vuonna 2027. Silta on valmistuessaan yli 1 900 metriä pitkä. Sille on määritelty peräti 200 vuoden käyttöikä.

Havainnekuva Kruunuvuorensillasta. Silta on varattu raitiovaunuille ja kevyelle liikenteelle. Korkea pyloni tukee siltaa vinoköysistön avulla.

