Lumenluonti on Eemeli Merenhuiskeelle, 11, harrastus, josta hän haaveilee saavansa vielä ammatin. Äidin mukaan harrastus auttaa poikaa monella tapaa.

Eemeli Merenhuiske on innokas ja kokenut lumenluoja.

Ammattimainen lumenluonti alkaa oikeastaan jo kesällä. Silloin Kuninkaantammessa asuva Eemeli Merenhuiske, 11, suunnittelee valmiiksi mihin lumen voisi talven tullen työntää.

Kolaaminen on Merenhuiskeelle rakas harrastus, mutta tavallaan myös ihka oikea työ. Nuori helsinkiläinen tekee kolauskeikkoja ympäri pääkaupunkiseutua nyt jo toista talvea.

Kaikki alkoi kotipihalta. Sen Merenhuiske kolaa ja tarvittaessa hiekoittaa heti aamulla ennen kouluun lähtöä.

”Etteivät vanhukset liukastu ja lentele ympäriinsä”, Merenhuiske perustelee lumenluonnin tärkeyttä.

Merenhuiskeen työ huomattiin talossa. Ensimmäinen palkka tuli naapurilta, joka antoi hillopurkin. Taloyhtiö muisti isolla suklaakasalla, huoltoyhtiö taas lahjoitti heijastimen ja työvälinevalmistaja lapion.

Pian kotipiha jäi pieneksi. Tuli ajatus, että muidenkin pihoja voisi käydä kolaamassa. Näin Merenhuiske saisi kolata enemmän ennen lumien sulamista, eivätkä vanhukset lentelisi ympäriinsä pitkin pääkaupunkiseutua.

Sosiaalisen median kautta löytyi asiakkaita, joiden pihat Merenhuiske kävi putsaamassa. Jokainen maksoi työstä omantunnon mukaan, ja yhteensä palkkaa kertyi talven aikana 400 euroa.

Kolaajan äiti Henna Merenhuiske on selvittänyt, että alle 15-vuotias voi tienata alle 10 000 euroa vuodessa verovapaasti.

Lumipihoille kuljettamisessa ja muussakin auttavat vanhemmat. Äiti Merenhuiske kertoo kolaamisen olevan erityisen hyvä harrastus, sillä kehon ja mielen tarkkuutta vaativa työ helpottaa Eemelin autismin kirjoon kuuluvia oireita.

Ja onhan siitä myös hyötyä ja iloa kaikille.

Viime vuonna Eemeli Merenhuiske osti rahoilla Lego-palikoita ja lisää lumenluontikalustoa.

Nyt Merenhuiskeella on kola, muutama lapio ja hiekoitin. Legoja hän ei enää aio ostaa. Niitä hänellä on jo toistakymmentä kiloa.

Tänä vuonna hankintalistalla oli sähköpiano ja lisää kolauskalustoa. Piano löytyi jo, mutta kalustolle on vielä tarvetta. Käytössä on aikuisille tehty lumikola, joka on nuorelle vähän turhan raskas.

Ostoslistalla on kevyt mutta kestävä kola, jolla lumi liikkuisi varmasti.

”Nyt on taas tiedossa sitten keväämmällä kalustonlaajennus”, hän suunnittelee.

Eivätkä suunnitelmat lopu siihen. Haaveena on päästä tet-harjoitteluun huoltoyhtiöön, myöhemmin myös töihin alalle. Ehkä jopa yrittäjäksi asti.

”Perustaisin ehkä oman huoltoyhtiön”, hän pohtii.