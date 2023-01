Uimavesien lämpötilaa ei ole sähkön säästämiseksi ainakaan vielä ryhdytty alentamaan Helsingin halleissa.

Itäkeskuksen uimahallissa saunojen aukioloja on lyhennetty sähkön säästämiseksi.

Uimahallien veden lämpötilaa ei ole ainakaan toistaiseksi laskettu Helsingissä. Näin kerrotaan Helsingin kaupungin halleista Itäkeskuksesta sekä kaupungin tukeman Urheiluhallit oy:n Malmin uimahallista.

”Toimintoja on muutamassa hallissa järkeistetty. Niissä halleissa, joissa on kahdet saunat, kuumat saunat ovat pois päältä neljään asti iltapäivällä”, hallipäällikkö Janne Hartonen Helsingin Urheiluhallit oy:n hallista Malmilla kertoo.

Useissa Urheiluhallien uimahalleissa on naisille ja miehille kahdet saunat. Niin sanotut kuumat saunat lämmitetään niissä vain ruuhka-aikaan.

Myös Vantaalla saunojen aukioloa on porrastettu.

Taustalla on energiakriisin nostama sähkön hinta.

Helsingin kaupungin uimahalleista Itäkeskuksessa asiakkaat ovat valittaneet suihkujen kylmästä vedestä peseytymistiloissa. Syynä ei kuitenkaan ole sähkön säästö, vaan tekninen vika.

Asiakkaat ovat aika ajoin kyselleet asiasta laitosmiehiltä, liikuntapaikanhoitaja Sami Härsilä Itäkeskuksen uimahallista kertoo.

”Veden lämpötilaa säätelevästä automaatista on eräs osa hajonnut. Ei se kivaa tietysti ole, kun kylmään veteen menee. Mutta jos se on hajonnut, se on hajonnut. Uutta osaa odotellaan.”

Sen sijaan saunojen aukioloa on myös Itäkeskuksessa rajoitettu: höyrysauna on kokonaan suljettu, ja muidenkin saunojen lämmittämistä porrastettu: ”Alakerran sauna avautuu vasta kahden aikaan iltapäivällä”, Härsilä kertoo.

Sen enempää Malmilla kuin Itäkeskuksessa ei veden lämpötilaa ole laskettu, vaikka jotkut asiakkaista niin kokevat. Janne Hartosen mukaan ainakin osassa halleista vesi on ”valmiiksi sekoitettu ja lämmön säätäminen uudelleen olisi iso operaatio”.

Niin Helsingin kaupungin kuin Urheiluhallit oy:n uimahallien asiakkaita valistetaan ja opastetaan erilaisin kyltein ja tiedottein säästämään esimerkiksi suihkujen vedenlämmössä ja käyttöajassa.

”Osa noudattaa ohjeita ja on kiinnostunutkin, osa ei välitä. Tuntuu, että uimahalleissa on ohjeistuksia jo muutenkin vähän liian kanssa”, Janne Hartonen miettii.

Helsingin kaupungilla on neljä uimahallia, Itäkeskuksen lisäksi Jakomäessä, Pirkkolassa ja Yrjönkadulla. Urheiluhallit oy:n kahdeksan uimahallia sijaitsevat Malmin lisäksi Kalliossa, Kontulassa, Lauttasaaressa, Mäkelänrinteen uimakeskus Vallilassa, Siltamäessä, Töölössä ja Vuosaaressa.