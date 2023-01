”Tänä aamuna aloin miettiä, että miksi on näin mukava työskennellä”, tutkija Miia Mäntymäki pohti, kun Microsoftin tietotekniset ongelmat alkoivat.

Keskiviikkoaamuna maailma heräsi erityisiin tietoteknisiin pulmiin.

Teknologiayritys Microsoft kertoi maailmanlaajuisista häiriöistä useissa Microsoft 365 -palveluissa, mikä tarkoittaa sitä, että monilla työpaikoilla viestinvaihto on pysähtynyt. Tuoteryhmään kuuluvat muun muassa Outlook-sähköposti tai Teams-viestintäpalvelu.

Eritoten etätyöt sujuvat ongelmien vuoksi takkuillen.

Lue lisää: Microsoftin palveluissa häiriöitä maailman­laajuisesti, yhtiö uskoo paikantaneensa ongelman

Häiriö ei kuitenkaan ole välttämättä ainoastaan huono asia. Niin sanoo ainakin Helsingin yliopiston tutkija Miia Mäntymäki.

”Tänä aamuna aloin miettiä, että miksi on näin mukava työskennellä”, hän kertoo HS:lle.

Mäntymäki on lukenut pitkin aamua intensiivisesti tutkimusartikkelia ja aika on kulunut kuin siivillä. Hän ehti oikein ihmetellä, mistä johtuu, että lukemiseen on niin helppo keskittyä.

”Mutta sehän johtui siitä, ettei kone pimputtanut koko ajan notifikaatioita [ilmoituksia]. Minulla on ollut hirvittävä flow! Hups vaan, ja oli jo lounasaika.”

Mäntymäki on pannut merkille, että tutkijankin arjessa syntyy runsaasti digitaalista hälyä. Sähköposteja ja pikaviestejä tulee runsaasti niin opiskelijoilta, tutkimuskollegoilta kuin yliopistohallinnoltakin.

”Sitähän on tutkittukin, että tällainen heikentää keskittymistä selvästi.”

Lue lisää: ”Mua hävettää puhua tästä” – Opiskelijat kertovat, kuinka paljon ahdistusta prokrastinointi aiheuttaa

Mäntymäki työskentelee atomikerroskasvatuksen eli ALD:n parissa.

Se on materiaalien valmistusmenetelmä, jossa saadaan aikaan nanokokoluokan materiaalikerroksia.

Erityisesti häntä kiinnostaa tutkijana ALD:n käyttö energiateknologian sovelluksissa.

Microsoftin tiedotteen mukaan Outlookin ja Teamsin lisäksi häiriöitä on ainakin Sharepoint Onlinessa sekä työpaikkojen ja oppilaitosten Onedrivessa.

Myös Microsoftin pilvipalvelu Azure kertoo häiriöistä. Microsoft kertoo Twitterissä tutkivansa ongelmia.

Käyttökatkoja seuraavan Downdetector-sivuston mukaan esimerkiksi Intiassa ilmoitettiin yli 3 900 häiriöstä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reutersin mukaan häiriöiden aikana käyttäjät eivät ole voineet lähettää tai vastaanottaa viestejä, liittyä puheluihin tai käyttää Teams-sovelluksen ominaisuuksia.

Microsoft kertoi aamukymmenen jälkeen Suomen aikaa, että se on todennut mahdollisen verkko-ongelman ja pyrkii määrittämään seuraavat vianetsintävaiheet.