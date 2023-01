Katajanokalla Signora Delizia -kahvilaa pitänyt Vincenzo Trunfio on kuollut.

Katajanokalla Satamakadulla Signora Delizia -kahvilaa ja herkkupuotia pitänyt Vincenzo Trunfio on kuollut pitkäaikaisen sairastamisen jälkeen.

Asiasta kertoo HS:lle Trunfion pitkäaikainen ystävä Christer Schoultz.

Värikäs Signora Delizia -kahvila ja puoti tunnettiin italialaisista herkuista. Yrityksellä oli myös kesäisin lippakioski, joka tuli tutuksi monelle Katajanokalla kesää viettäneelle.

Kahvilan antimissa maistui Trunfion intohimo ruokaa kohtaan, Schoultz muistelee. Raaka-aineet valittiin äärimmäisellä tarkkuudella, ja sen huomasi.

Kahvilapuoti oli monelle paikalliselle tärkeä, persoonallinen paikka joka pisti vastaan ketjukahviloiden valtakaudelle.

Koronapandemia päätti kahvilatoiminnan, mutta ne jotka tunsivat italialaisherkut ja Trunfion värikkään persoonan, eivät Satamakadun legendaa hevillä unohda.

”Kaunis muisto jäi”, Schoultz sanoo.

Tieto kuolemasta sai myös paikallisen sosiaalisen median ryhmän jäsenet jakamaan surunvalittelujaan.

”Katajanokka is not the same without him”, Katajanokka ei ole sama ilman häntä, kuului eräs kommentti, johon moni yhtyi.