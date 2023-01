Helsingin yliopiston rehtoriksi haki kaikkiaan 19 henkilöä. Heistä yhdeksän kutsuttiin haastatteluun.

Helsingin yliopiston hallitus on kutsunut rehtorin tehtävän haastatteluihin yhdeksän hakijaa. Rehtorin valinta pyritään tekemään maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen hallitus valitsee kärkihakijat, joita yliopistokollegio haastattelee maaliskuussa. Yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi 1. elokuuta 2023 alkaen.

Nämä henkilöt yliopiston hallitus päätti kutsua työhaastatteluihin:

■ PhD Jari Kinaret Fysiikan professori. Kinaret on ruotsalaisen Chalmers University of Technologyn ”Head of the Condensed Matter and Materials Theory Division”.

■ FT Sari Lindblom. Psykologi ja yliopistopedagogiikan professori Lindblom toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston rehtorina.

■ OTT Jukka Mähönen. Mähönen on osuuskuntaoikeuden professori Helsingin yliopistossa.

■ VTT Johanna Mäkelä. Ruokakulttuurin professori Mäkelä toimii Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaanina. Mäkelä on Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen (kok) puoliso.

■ FT Kai Nordlund. Laskennallisen materiaalifysiikan professori Nordlund toimii Helsingin yliopiston vararehtorina.

■ OTT Kimmo Nuotio. Nuotio on Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori ja johtaa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttia (Krimo).

■ FT Sami Pihlström. Pihlström toimii uskonnonfilosofian professorina Helsingin yliopistossa.

■ FT Kalle-Antti Suominen. Fysiikan professori Suominen on Turun yliopiston tutkimusasioista vastaava vararehtori.

■ FT Mari Walls. Professori Walls on Tampereen yliopiston rehtori ja Tampereen korkeakoulusäätiön toimitusjohtaja.

Määrätietoisena muutosjohtajana tunnetun Wallsin toimintatavat Tampereen yliopistolla ovat herättäneet kritiikkiä, josta HS uutisoi viime viikolla.

Hakijoista Walls, Nuotio ja Suominen ovat parhaillaan ehdolla myös Tampereen yliopiston rehtoriksi.

Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen hallitus valitsee kärkihakijat, joita yliopistokollegio haastattelee 9. maaliskuuta.

Rehtori vastaa yliopistolain mukaisesti yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja edelleen kehittämisestä.

Helsingin yliopiston mukaan rehtorilta edellytetään muun muassa tohtorintutkintoa, laajaa yliopistomaailman tuntemusta sekä tutkimus- ja koulutuspoliittista näkemystä, eri sidosryhmiin ulottuvaa yhteistyöverkostoa sekä vankkaa johtajakokemusta.