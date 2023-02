Vapaaehtoiset pelastavat eläimiä, koska pelastuslaitoksella ei ole aikaa tai halua, sanoo Anna Kivikari. Pelastuslaitoksen mukaan jokainen tilanne punnitaan erikseen.

Viime viikolla Pitkällesillalle nuupahti ajolankoihin lentänyt joutsen. Huolestunut ohikulkija soitti joutsenesta hätäkeskukseen, ja Helsingin pelastuslaitos lähetti paikalle eläinpelastusyksikkönsä.

Ennen kuin eläinpelastusyksikkö saapui paikalle, oli joutsen kuitenkin kääräisty lakanaan, ja sitä piti paikallaan nainen. Kenellä oli mukana lakana? Ja miksi joutsen oli kääritty siihen?

”Minä käärin sen lakanaan, ettei se lennä pois. Olen eläinpelastustyötä tekevä vapaaehtoinen”, kertoo Anna Kivikari.

Kivikari kuuluu noin kymmenen pääkaupunkilaisen vapaaehtoisjoukkoon, joka tulee paikalle, kun eläin on vahingoittunut. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua kuka tahansa, eikä koulutusta tarvita. Kivikari on sisustus­arkkitehti­opiskelija, eikä hänellä ole virallista koulutusta siihen, kuinka vahingoittuneita eläimiä hoidetaan.

”Työssä oppii kokeneemmilta. Ja hoitovastuu ja päätösten teko on eläinsuojeluyhdistyksillä ja Korkeasaaren villieläinsairaalalla.”

Vapaaehtoiset viestivät vahingoittuneista eläimistä useimmiten Facebookin kautta, jossa heillä on ryhmä. Toisinaan tieto eläimistä tulee muuta kautta.

Pitkälläsillalla olleesta joutsenesta heille ilmoitti eläin­suojelu­yhdistys. Poliisi oli soittanut Helsingin eläin­suojelu­yhdistykselle, joka soitti Kivikarille. Samaan aikaan tieto joutsenesta oli kuitenkin mennyt myös pelastuslaitokselle, ja paikalle tuli myös eläinpelastusyksikkö.

Näin ei kuitenkaan Kivikarin mukaan läheskään aina tapahdu, ja siksi hän lähti paikalle.

”Eläinpelastusyksiköllä ei aina ole aikaa tai halua tulla paikalle. Silloin nämä eläinpelastusoperaatiot kaatuvat meidän vapaaehtoisten niskaan.”

Kivikari kertoo, että vapaaehtoiset ottavat kiinni ja toimittavat hoitoon vuosittain suuren määrän eläimiä, joiden hoito oikeastaan kuuluisi eläinpelastusyksikölle. Suurin osa hoidettavista on kaupunkilintuja: puluja, lokkeja, variksia ja varpusia. Myös rusakoita, siilejä ja oravia viedään hoitoon usein. Etenkin kesäaikaan vapaaehtoiset ovat kiireisiä.

”Eläin- ja luonnonsuojelulain mukaan sairasta tai vahingoittunutta eläintä on pyrittävä auttamaan. Meillä on eläinpelastusyksikkö, joka jatkuvasti laiminlyö tätä velvollisuutta, kun he eivät tule auttamaan pulassa olevia eläimiä.”

Helsingin pelastuslaitos pelasti jäihin juuttuneen peuran Oulunkylässä vuonna 2016.

Helsingin pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Juuso Punnonen kertoo, että jokainen tapaus punnitaan erikseen. Siihen, lähetetäänkö eläinpelastusyksikkö paikalle, vaikuttaa se, mikä eläin on kyseessä ja missä tilanteessa se on.

”Jos eläin näyttää olevan kunnossa eikä aiheuta haittaa itselleen tai muille, ei paikalle välttämättä lähdetä.”

Yksikön paikalle lähettämiseen vaikuttavat myös resurssit. Eläinpelastusyksikössä on kerrallaan töissä vain yksi ihminen, joten jos hän on kiireinen, siirtyvät tehtävät pelastuslaitokselle. Tällöin tehtävät on valittava. Punnosen mukaan pelastuslaitoksen muut tehtävät menevät itsestään selvästi eläintehtävien edelle.

Eläintapauksissa hoidetaan ensin kärsivät eläimet tai eläimet, jotka aiheuttavat haittaa ihmisille, esimerkiksi pysäyttävät liikenteen.

Yksikön lähettämiseen paikalle vaikuttaa myös eläimen harvinaisuus.

”Kyllä pöllöön reagoidaan herkemmin kuin esimerkiksi puluun tai lokkiin”, sanoo Punnonen.

Kivikarin mukaan eläimiä ei pitäisi arvottaa kyseisellä tavalla, vaan kaikki loukkaantuneet eläimet pitäisi hoitaa samalla tavalla.

”Sen kyllä huomaa, että he tulevat huomattavasti mieluummin auttamaan merikotkaa kuin pulua. Näin ei saisi olla. Kaikki eläimet pitää hoitaa kuntoon, jos niin on mahdollista tehdä”, sanoo Kivikari.

Kivikari muistuttaa, että eläin- ja luonnonsuojelulaissa ei eritellä eläinlajeja, vaan siinä sanotaan, että sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan.

Eläinpelastusyksikkö irrottaa verkkoon takertunutta valkoposkihanhea vuonna 2006. Hanhea irrottaa ylipalomies Vesa Nurminen, takana Altti Nurmi.

Auttamiseen ei kuitenkaan aina tarvita eläinpelastusyksikköä tai pelastuslaitosta. Pienen eläimen voi toimittaa hoitoon kuka tahansa. Helsingissä eläimiä hoitaa Korkeasaaren villieläinsairaala tai Viikin Yliopistollinen eläinsairaala. Lisäksi pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistykset tarjoavat eläimiin liittyvää neuvontaa mahdollisuuksien mukaan.

Sekin milloin eläin on mahdollista tai kannattavaa hoitaa kuntoon on tulkinnanvaraista. Eläintensuojelijat saattavat ajatella, että siipensä loukannut pulu on hoidettavissa, kun taas pelastuslaitos saattaa tulkita tilannetta toisin.

Eläinsuojelulain mukaan tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Pienikokoisen, alle kolmekiloisen pahoin loukkaantuneen ja kituvan eläimen voi periaatteessa lopettaa myös itse. Sallittu hätälopetus voi olla esimerkiksi voimakas isku päähän. Eläimen lopettaminen voi kuitenkin olla monelle kaupunkilaiselle liikaa.

”Jos joku siviili käy pieksämään pulua Helsingin keskustassa siitä voi tulla sanomista. En itsekään ryhdy kaupunkioloissa hakkaamaan kepillä pulua, vaikka se olisi pahoin loukkaantunut. Se täytyy hoitaa hienovaraisemmin pois”, sanoo Juuso Punnonen.

Eläimistä huolestuneiden ilmoituksissa näkyy toisinaan Punnosen mukaan myös jonkinasteista vieraantumista luonnosta.

”Meille tulee esimerkiksi soittoja, että vesilintu ei liiku vedessä.”

Kun yksikkö sitten menee paikalle, käy ilmi, ettei linnulla ole mitään hätää. Se vain säästää energiaa olemalla liikkumaton.

”Eläin ei välttämättä tuhlaa energiaa ja tee turhia temppuja, kun ruoka on sillä yleensä vähän harvemmassa kuin nykyihmisellä”, Punnonen sanoo.

Eläinpelastusyksikön työntekijät ovat koulutukseltaan palomiehiä, joille on annettu lisäkoulutusta eläinten käsittelystä. Eläinpelastusyksikkö toimii vain Helsingissä, muualla pääkaupunkiseudulla loukkaantuneita eläimiä auttaa pelastuslaitos tai poliisi.