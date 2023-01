”Me olemme menossa tilanteeseen, jossa meillä on marraskuun ilmat koko talven”, ennakoi professori Markku Kulmala. Vuodentakaista säätilaa pääsee vertaamaan tämänhetkiseen HS:n vaihtokuvien avulla.

Töölönlahti on ollut tammikuussa varsin lumeton. Viime vuonna samaan aikaan paikalla oli lunta 28 senttimetriä.

Suomessa eletään parhaillaan sydäntalvea, mutta Helsingissä vihertää. Viime vuonna samaan aikaan maa oli suorastaan kuorrutettu valkoisella lumipeitteellä.

Tässä jutussa pääset katsomaan vaihtokuvia, joissa helsinkiläisiä maisemia verrataan vuodentakaiseen. Vertailukuvat ovat tammi- ja helmikuusta vuodelta 2022. Tuoreet kuvat ovat maanantailta.

Esplanadin puistossa lumi on vain lämmin muisto.

Lunta on Helsingissä tällä hetkellä harvinaisen vähän, vahvistaa Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovinen.

”Tällainen lumitilanne on suunnilleen kerran kymmenessä vuodessa tammikuun lopussa.”

Tiistaiaamuna Ilmatieteenlaitos mittasi Helsingin Kumpulassa lumensyvyydeksi 8 senttimetriä. Viime vuonna samaan aikaan lunta oli paikalla 44 senttimetriä.

Kaisaniemessä lunta ei tiistaina riittänyt mitattavaksi asti, kun viime vuonna sitä oli 28 senttimetriä. Myös kaksi vuotta sitten Helsingissä nautittiin lumisesta tammi–helmikuun vaihteesta.

Kauppatorin edustalla meri ei ole jäässä.

Vaikka lumipeite on tällä hetkellä harvinaisen ohkainen, sademäärät ovat kuitenkin olleet tavanomaista huomattavasti suurempia. Tammikuu on ollut tavallista leudompi niin Helsingissä kuin koko Suomessa, minkä vuoksi lumipeitettä ei ole ehtinyt kertyä.

”Lämpötila sahaa nollan molemmin puolin, jolloin sateen olomuoto on kaikkea muuta kuin lunta. Se on silkkaa vettä sitten eikä edes räntää. Se on ollut talvikuukausien uusi normaali tässä viime vuosina”, Jari Tuovinen sanoo.

Helsingissä on tammikuussa ollut nyt 2,5 astetta keskimääräistä lämpimämpää. Jos lämpötilat olisivat pysyneet viime vuosien keskiarvossa, kaupungissa saattaisi tämänhetkisillä sademäärillä olla jopa 50 senttimetriä lunta, Tuovinen arvioi.

Näkymä Töölönlahdelle ei ole erityisen talvinen.

Helsingin tammikuun värimaailma eroaa viime- ja toissavuotisesta huomattavasti. Onko kyseessä normaali säätilojen vaihtelu vai onko ilmastonmuutoksella osuutensa asiassa?

Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori ja tieteen akateemikko Markku Kulmalan mukaan kyse on molemmista. Ilmastonmuutoksen myötä talvet ovat keskimäärin entistä lauhempia, ja ehjän lumipeitteen saapuminen myöhästyy. Myös talvisateet tulevat lisääntymään.

”Me olemme menossa tilanteeseen, jossa meillä on marraskuun ilmat koko talven.”

Raiteillakaan ei juuri näy lunta.

