Tottuneen Kanarian-reissaajan matkalaukkuun oli piilotettu yllätys. Mitä se teki laukussa ja kuka sen sinne laittoi?

Helsingissä asuva Leena Ojala matkasi perjantaina kotiin Espanjan Teneriffalta miehensä kanssa. Kone laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle puoli kahden aikaan yöllä, hieman aikataulusta myöhästä.

Ojalan ja hänen miehensä matkalaukut tulivat ensimmäisten joukossa hihnalle ja he suuntasivat julkisilla kotiin Ruoholahteen.

”Olimme kotona joskus puoli neljän jälkeen. Avasin matkalaukun, jotta saisin sieltä toilettilaukun ja pääsisin pesemään hampaat. Sitten katsoin, että mitä helvettiä”, Ojala kertoo.

Siinä, keskellä laukkua, odotti jotain sinne kuulumatonta. Pieni, hieman tennispalloa muistuttava pallo oli sijoitettu vaatteiden ja muiden tavaroiden päälle. Tavanomaisesta tennispallosta poiketen se oli väriltään neonpinkki ja -vihreä ja kooltaan tennispalloa hieman pienempi. Jonkinlainen lasten tai lemmikin pelipallo siis.

Ojala ei ollut koskaan nähnyt palloa aikaisemmin.

”Kysyin mieheltä, että mikä tämä on ja mistä tämä on meidän matkalaukkuun joutunut. Mutta hänkään ei ollut koskaan nähnyt sitä.”

Erikoista oli se, että laukun muu sisältö oli muuten juuri niin kuin se oli jätetty. Mitään ei puuttunut, eikä sisältö näyttänyt siltä, että laukkua olisi millään tavoin pengottu.

Yksi asia oli kuitenkin muuttunut: matkalaukun ympärille laitettu sininen hihna puuttui.

Ojalan mukaan pallo ei ollut laukussa, kun he jättivät ruumaan menevät laukkunsa hihnalle kentällä lähtöselvityksen yhteydessä.

Ojala on varma, että laukku on avattu Teneriffan päässä. Hän epäilee, että Teneriffan kentällä on ollut varkaita liikkeellä, jotka ovat avanneet laukkuja. Se ei kuitenkaan selitä tapahtunutta, sillä laukusta ei ollut kadonnut mitään.

Ojala on tottunut Kanarian-matkaaja. Pelkästään Teneriffalla hän on käynyt kolmisenkymmentä kertaa. Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin sattunut.

Salaperäinen pallo askarrutti Ojalaa sen verran, että hän päätti julkaista siitä päivityksen muutamaan Facebook-ryhmään. Siellä moni kommentoi omia teorioitaan.

Joku veikkasi, että palloon olisi piilotettu jotain, kuten huumeita, ja toinen pohdiskeli, että kyseessä voisi olla salakuuntelulaite. Kolmas veikkasi, että kyseessä olisi vahingossa laukkuun päätynyt huumekoiran pallo, jolla koiraa on palkittu suoritetusta työstä.

Ojala ei kuitenkaan usko, että mistään näistä teorioista olisi kyse.

Sen verran kuitenkin selvisi, että pallo on samanlainen kuin lasten pelissä, jossa pallo heitetään tarralevylle.

”Voihan olla, että siellä on jostain syystä ollut monta laukkua auki samaan aikaan ja jossain toisessa on ollut tämä peli ja laukkuja avanneet henkilöt eivät ole muistaneet, mihin pallo kuului. Mutta on tämä kyllä silti mysteeri!”

Hän on ottanut yhteyttä lentoyhtiö Norwegianiin, jonka lennolla he lensivät Suomeen, ja pyytänyt heitä selvittämään tapausta. Sieltä ei ole vielä tullut vastausta.

Norwegian kertoo HS:lle, että vastaava ei ole heidän tietääkseen koskaan aikaisemmin tapahtunut.

Lue lisää: Seppo Laineelle riitti: myy koko omaisuutensa ja muuttaa Teneriffalle

HS otti yhteyttä myös Tulliin, joka kertoi, ettei se ota kantaa yksittäistapauksiin.

Tulli kuitenkin neuvoo sähköpostitse, että tällaisessa tapauksessa tulee ottaa yhteyttä lentokentän tulopalveluun.

Tulopalvelu voi selvittää, onko matkatavaroihin kohdistunut esimerkiksi turvatarkastus tai onko laukkua jostain syystä avattu.

Tulli kehottaa ehdottomasti olemaan yhteydessä myös Tulliin, jos matkatavaroista löytyy ylimääräistä tavaraa.