Herttoniemen liikuntapuiston hiihtolatu suli plussakelien aikana käyttökelvottomaksi. Sitten liikuntapaikanhoitajat keksivät ratkaisun.

Herttoniemen liikuntapuiston hiekkakenttää on kiertänyt noin 400 metrin hiihtolatu, joka on ollut muun muassa läheisen koulun oppilaiden suosiossa.

Plussakelien aikana ladun lumet kuitenkin sulivat ja latu meni käyttökelvottomaksi.

Liikuntapuistoa hoitava Helsingin kaupungin liikuntapaikanhoitaja Juha-Pekka Karlsson kertoo, että puisto on jo pitkään ollut peruskorjauksen tarpeessa. Salaojat eivät toimi ollenkaan, ja kentälle pääsi muodostumaan sekoitus lumen sulamisvettä ja rinteistä valuvaa lähdevettä.

Tilanne näytti kurjalta. Sitten mieleen tuli idea, jota oli jo aiemmin pyöritelty: kentällä jäätyvän luonnonveden voisi muuttaa matkaluisteluradaksi!

”Luonto tarjosi pohjan melkein valmiina. Siinä on luonnonvettä noin 90 prosenttia ja nyt vain tasoitellaan omalla hanavedellä luistelukuntoon”, Karlsson kertoo.

Hiihtoladusta ei haluttaisi luopua, sillä se on tärkeä koulun oppilaille. Latu on soveltunut erinomaisesti aloitteleville hiihtäjille, koska siinä ei ole korkeuseroja.

”Paikallinen koulu on hankkinut hiihtovälineitä, ja on ollut hieno nähdä, kuinka nuoret pääsevät heti kiinni harrastamiseen. Tämä on siis nyt vain tällainen kokeilu, kun lunta ei ole tarpeeksi latua varten.”

Jos aurauslunta tulee jossain vaiheessa riittävästi, hiihtolatu pyritään mahdollisesti tekemään matkaluisteluradan ja luistelukentän väliin.

Toistaiseksi projekti on vielä kesken. Rata on nyt pohjantekovaiheessa. Ainakaan tänään torstaina innokkaat luistelijat eivät siis pääse kokeilemaan uutta rataa.

”Just kävelen täällä, eikä tämä millään valmistu tänään. Täällä on vielä niin epätasaisia kohtia. Seuraava toimenpide on, että annan tämän jäätyä ja sitten alan höylätä. Höyläyksen jälkeen laitan vielä vettä”, Karlsson kertoo.

Luonnonjään jäätymistahtiin vaikuttaa muun muassa lämpötila ja tuuli. Siksi Karlsson ei uskalla antaa tarkempaa ennustetta valmistumiselle. Sen virheen hän on joskus juuri työssään aloittaneena tehnyt, eikä hän halua tuottaa asiakkaille pettymystä.

”Mutta tällä viikolla se aukeaa. Sen verran uskallan sanoa.”

Normaalisti tieto luisteluratojen tilasta löytyy ulkoliikunta.fi -palvelusta.

Tämän uuden, kokeilumielessä tehdyn radan tiedot eivät kuitenkaan näy siellä. Herttoniemen liikuntapuiston luisteluradalle haluavien on seurattava Herttoniemen liikuntapuiston Facebook-sivujen päivityksiä tai soitettava suoraan liikuntapaikan hoitajille, jos haluavat etukäteen varmistaa, että rata on käyttökelpoinen.

Karlsson on Herttoniemen liikuntapuiston ainut vakituinen työntekijä, mutta avukseen hän saa kesällä ja talvella 1–2 kausityöntekijää. Yhdessä he ovat aiemminkin löytäneet tapoja toteuttaa paikallisia ilahduttavia ideoitaan.

”En ole koskaan sanonut kollegoille, ettei jotain ideaa saisi toteuttaa. Tässä viiden vuoden aikana, kun olen työskennellyt täällä, olemme tehneet paljon pieniä uudistuksia ja kunnostuksia, kuten esimerkiksi frisbeegolfin harjoitusradan ja ulkopingistä.”

Matkaluistelurata tulee valmistuessaan olemaan noin 400 metriä. Rata löytyy Herttoniemen liikuntapuistosta osoitteessa Siilitie 12.