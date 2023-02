Jäsenten ikäjakauma pääkaupungin seurakunnissa luo merkittävän poikkeaman koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tilastoihin.

Yksityiskohta Helsingin Tuomiokirkon alttaritaulusta, jonka on maalannut Carl Timoleon von Neff.

Helsingin evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2022 lopussa 315 446 jäsentä. Kaupungin asukkaista kirkkoon kuuluu 47,4 prosenttia. Edellisestä vuodesta jäsenmäärä on vähentynyt hiukan alle 7 000 henkilöllä.

Nuorten aikuisten ikäryhmä on määrältään Helsingin evankelis-luterilaisen seurakunnan suurin. Kuitenkin samasta ikäryhmästä eli 20–39 -vuotiaista suhteellisesti vähäisin määrä kuuluu kirkkoon.

Asia käy ilmi Helsingin evankelis-luterilaisen seurakunnan tiedotteesta: ”Helsingin vetovoima nuorten opiskelijoiden ja nuorten aikuisten parissa näkyy myös kirkon tilastoissa. Ikävuosikymmeniin pilkottuna selvästi suurin kirkkoon kuuluvien ikäryhmä Helsingissä ovat 20–29-vuotiaat noin 47 500 jäsenellä. Toisiksi eniten on 30–39-vuotiaita.”

Näiden niin kutsuttujen z-sukupolven ja millenniaalien johdosta Helsingin seurakuntien jäsenten ikäjakauma poikkeaa merkittävästi koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tilastoista, tiedotteessa todetaan.

Trendi on Helsingissä sama kuin koko pääkaupunkiseudulla: kirkkokansa vanhenee. Samalla kun nuoria aikuisia on määrällisesti paljon, juuri vähiten (34 prosenttia) kirkon jäseniä on 30–39-vuotiaista ja toiseksi vähiten (54 prosenttia) 10–19-vuotiaista.

Kirkon jäsenyys on valtavirtaa yli 60-vuotiaissa, joista 62 prosenttia kuuluu kirkkoon.

Espoolaisista 52,2 prosenttia oli seurakuntien jäseniä. Jäsenten määrä on 159 215. Vuoden 2022 aikana kirkosta erosi 3 161 ihmistä, mikä on noin 400 ihmistä enemmän kuin vuotta aikaisemmin, Espoon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä tiedottaa.

Kaikkiaan seurakuntien jäsenmäärä laski 2 041 hengellä vuonna 2022 eli noin 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Espoon tuomiokirkko.

Olarin seurakunnan alueella kirkkoon kuuluvien osuus laski ensimmäisen kerran alle 50 prosentin.

Instituutioihin sitoutuminen laskee: ”Kirkon jäsenyys ei ole enää itsestäänselvyys. Etenkin nuorille kirkon jäsenyys on valinta, johon pitää olla erityinen syy”, kirkkoherra Antti Malinen sanoo tiedotteessa.

Espoossa vaikuttava taustasyy on myös kaupungin voimakas monikulttuuristuminen. Esimerkiksi olarilaisista noin neljännes puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

Vantaan evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2022 lopussa 118 718 jäsentä. Evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuuluu 48,9 prosenttia kaupungin väestöstä. Vuoden 2022 aikana jäsenmäärä suhteessa kaupungin kokonaisväestöön laski ensimmäisen kerran alle 50 prosentin.

Kuten Espoossa, kirkkoon kuuluvien prosenttiosuuden laskuun vaikuttaa Vantaan voimakas monikulttuuristuminen. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 64 prosenttia oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä 71,9 prosenttia, kun muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä vantaalaisista kirkkoon kuuluu vain 2,4 prosenttia.

Saman suuntaisesti kuin Helsingissä, myös Vantaalla lukumääräisesti suurimmat kirkkoon kuuluvat ryhmät ovat 10–29-vuotiaat. Seurakunnista suurin on Tikkurilassa, joka on myös Suomen 10:nneksi suurin.