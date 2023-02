Oli helmikuu 1944, kun kaksi kruununhakalaista pikkupoikaa, veljekset Sten ja Bengt Enbom lähtivät kotoaan Kruununhaasta tutkimaan Neuvostoliiton ilmavoimien pommitusten aiheuttamia tuhoja Kaisaniemeen.

Saavuttuaan Kasvitieteelliselle puutarhalle he todennäköisesti näkivät kasvihuoneet ja niiden rikkoontuneet ikkunat. Neuvostopommittajat olivat tähdänneet Helsingin rautatieasemaan, mutta kahdeksan pommia harhautui Kaisaniemeen.

Taivasalle jääneitä arvokkaita kasveja koetettiin ilmeisesti pelastaa jakamalla niitä kaupunkilaisille. Tällöin kuvaan astuivat 12-vuotias Sten ja 10-vuotias Bengt. Tästä alkoi erään kasvin lähes 80 vuotta pitkä seikkailu.

Tähän asti on tiedetty vain yhden setripuun säilyneen pommitusten jälkeen elossa, mutta myöhemmin sekin kuoli. Lisäksi jäätyneen altaan pohjalle jääneistä jättilumpeen siemenistä kyettiin kasvattamaan uusia lumpeita.

Tämän vuoden alkupäivinä kaikki muuttui, ja 6. helmikuuta ylipuutarhuri Pertti Pehkonen saattoi päivittää Kasvitieteellisten puutarhojen Facebook-sivulle seuraavaa:

Kuvitelkaa aamua pommitusten jälkeen: puutarha ja puutarhureiden elämäntyö pirstaleina, kaupunki kaaoksessa, varakasvihuoneita ei ole olemassa eikä varmaankaan mitään lämmintä kuljetuskapasiteettia ole mistään saatavilla. Ja kukapa niitä olisi mihinkään vienytkään, kun henkilökunta oli suurelta osin rintamalla. Niinpä ei olisi yllätys, jos puutarhurit ovat antaneet kasveja halukkaille ihmisille kotiin vietäväksi. Jospa edes joku jäisi näin henkiin? No yksi ainakin on jäänyt ja otimme sen ilomielin vastaan!

Oli nimittäin käynyt niin, että Kaisaniemessä seikkailleet Sten ja Bengt olivat palanneet Kruununhaan kotiinsa palmuruukku kainalossaan. Kotona äiti Li Enbom otti kasvin huostaansa.

Li Enbomin kuoltua vuonna 1993 hänen pojanpoikansa Henrik Enbom sai valita jäämistöstä jotakin mieluisaa, ja hän valitsi kääpiöpalmun. Palmu oli tällöin elänyt Kasvitieteellisestä puutarhasta pelastettuna lähes 50 vuotta.

Nyt, lähes 30 vuotta isoäiti Li Enbomin kuoleman jälkeen, kääpiöpalmun seikkailuissa koitti jälleen uusi vaihe. Kasvin omistaja Henrik Enbom oli nimittäin tullut tulokseen, että hän haluaa palauttaa kasvin takaisin tieteen palvelukseen: hän palautti tammikuussa palmun sen alkuperäiseen kotiin Kaisaniemeen.

Vaikka eihän pohjoisella havumetsävyöhykkeellä sijaitseva kasvihuone oikeasti kääpiöpalmun alkuperäinen koti ole. Kuten ylipuutarhuri Pehkonen sosiaalisessa mediassa kirjoittaa:

Kääpiöpalmu (Chamaerops humilis) on Etelä-Espanjassa kasvava luonnonvarainen palmulaji. Välimerihuoneessa on siitä ennestäänkin yksilö, jonka historiasta meillä ei ole säilynyt muistiinpanoja. Vasta vuodesta 1974 on täydellinen kirjanpito kasvien alkuperistä. Tämä pommituksista säilynyt yksilö sijaitsee nyt ainakin toistaiseksi ruukussa aavikko- ja Etelä-Afrikka-huoneiden välisellä ns. Galleria-käytävällä.