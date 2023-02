Helsinkiläinen Mea Määttä, 15, aloitti k-pop-tanssin matkimalla nettivideoita. Nyt hän pyörittää kavereidensa kanssa omaa tanssiryhmää ja osallistuu kilpailuihin.

Kirjoittajat kuuluvat Helsingin kaupungin Nuorten ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.

Musiikki alkaa. Menee hetki ennen kuin jokainen tanssija on täysin mukana rytmissä. Edessä oleva näyttää liikkeet ja muut yrittävät parhaansa mukaan matkia.

Ryhmän päästyä yhteisymmärrykseen seuraavasta koreografiasta pidetään juomatauko, jonka aikana puhe täyttää salin. Mea Määttä, 15, on juonut ja jatkaa harjoittelua itsekseen sillä välin, kun osa ryhmäläisistä vielä keskustelee.

Töölön Kisahallilla on käynnissä omatoimisen k-pop-tanssiryhmän harjoitukset. Ryhmän ovat perustaneet Määtän ystävät. Tanssijat ovat iältään 15–21-vuotiaita ja he ovat tutustuneet toisiinsa kaverisuhteiden kautta. Yhdeksän hengen ryhmästä kuusi on nyt paikalla.

Harjoituksia he pitävät yhdestä neljään kertaan viikossa yhdessä. Lisäksi jokanen harjoittelee kotona.

K-pop on korealaiseen pop-musiikkiin kuuluvaa energistä ja vauhdikasta tanssia, joka on tunnettu ympäri maailmaa. Määttä kuvailee tanssia street-tyyliseksi.

”Minusta tuntuu, että ohjatusti ei löydy tämmöisiä minunlaisia tanssiryhmiä. Se tuo vapautta, kun saa aikalailla itse päättää, mitä tahtoo tehdä ja miten harjoittelee”, Määttä kertoo.

Treenien puolivälissä Määttä istahtaa tietokoneen viereen, koska hän osaa omat liikkeensä jo. Ruudulta katsotaan videoita koreografioista. Määttä on valmis pysäyttämään tai kelaamaan videota tarvittaessa.

Loput ryhmäläiset yrittävät asettautua videolla näkyvään vaikeaan asentoon. Näytöllä pyörivästä videosta on kuitenkin hankala tulkita, millainen asennon pitäisi olla. Koska tanssisali on avoin, he keksivät mennä pyytämään apua parilta muulta tanssijalta, jotka istuvat salin edessä.

Menee hetki, että kaikki pääsevät oikeaan asentoon. Sitten Määttä laittaa videon takaisin päälle hidastuksen kanssa.

Mea Määttä alkoi harjoitella k-pop-tanssia aluksi itsekseen matkimalla nettivideoita.

Tanssiryhmä löytää koreografiansa Youtubesta, josta löytyy erilaisia k-pop-tanssivideoita.

”Meillä ryhmänä menee pari kolme kuukautta, jos me teemme kokonaisen biisin. Joihinkin lyhyempiin pätkiin menee pari viikkoa”, Määttä kertoo.

Vaikka omatoimisella ryhmällä menee pääosin hyvin, joskus ohjaajan avulle olisi tarvetta. Esimerkiksi yhteisten treeniaikojen suunnittelu on ryhmälle joskus haastavaa.

Määtän aikaisempi tanssiryhmä hajosi juuri kommunikaatiovaikeuksien takia.

Nykyisessä ryhmässä ongelmat on kuitenkin onnistuttu selvittämään vastuuta jakamalla. Jotkut ryhmäläisistä vastaavat harjoitusajoista, toiset hoitavat tanssiryhmän Instagram-tiliä.

Määttä arvelee, että omatoiminen harrastaminen sopii ihmisille, joilla ei välttämättä ole aina aikaa säännöllisille harjoituksille. Se on hyvä tapa harrastaa myös niille, jotka eivät halua tehdä kaikkea niin tiiviisti ryhmässä.

Pian ryhmä alkaa tanssia biisiä, jonka he selvästi ovat opetelleet jo aikaisemmin. He kuvaavat videota tanssista yhden ryhmäläisen puhelimella.

Tanssi onnistuu, ja pari kehua vaihdetaan. Ryhmä alkaa katsoa ja arvioida videota.

Määttä kertoo pitäneensä aina tanssimisesta. Juuri k-pop-tanssin hän keksi, koska piti kyseisestä musiikista ja ajatteli koreografioiden olevan hauskan näköisiä.

”Ei tanssiin tarvitse mitään, ja minäkin aloitin ihan itsekseni kotona. Katsoin vain Youtubesta jotain videoita ja siitä koetin matkia”, Määttä muistelee.

Yksi Määtän lempimuistoista k-pop-tanssin kanssa on viime lokakuussa järjestetyt KDC-kilpailut, joissa hänen tanssiryhmänsä esiintyi. He hakivat kisoihin ja harjoittelivat 3–4 kertaa viikossa. Ryhmä valitsi biisit ja asut itse.

Vaikka finaalipaikkaa ei tullutkaan, kokemus oli positiivinen.

”Tykkäsin kisoista, koska se sai meidän ryhmämme tiiviimmäksi, ja nautin tosi paljon siitä”, Määttä kertoo.

Määttä suosittelee k-pop-tanssia kaikille, jotka tykkäävät tanssimisesta ja k-pop-musiikista.

”Minusta tuntuu, että kannattaa vain aloittaa, vaikka ei välttämättä tiedä, mitä tekee. Minäkään en tiennyt alkuun yhtään, että mitä teen. Sitten se selkeni”, Määttä kannustaa.

