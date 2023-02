Kotiharjun yleisen saunan sisäänkäynnin kohdalle tehtiin aitarakennelma, jotta saunasta vilvoittelijoiden vähäinen vaatetus ei häiritse talon asukkaita tai ohikulkijoita.

Aitarakennelma ei ollut maanantaina pystytettynä, koska Kotiharjun sauna on maanantaisin suljettuna. Ikoninen sauna sijaitsee Helsingin Kalliossa.

Helsingin Kotiharjun yleisen saunan sisäänkäynnin kohdalle on tuotu aitarakennelma, jotta vilvoittelijoiden vähäinen vaatetus ei häiritse ohikulkijoita tai talon asukkaita.

Kotiharjun saunalta kerrottiin HS:lle maanantaina, että aita on ollut paikallaan noin viikon ajan. Saunalta ei haluttu kommentoida sitä, miksi aita on rakennettu, vaan kysymykset ohjattiin kerrostalon Asunto Oy Kotiharjun hallitukselle.

HS tavoitti taloyhtiön hallituksen jäsenen Lolan Erikssonin, joka sanoo HS:lle, että saunan edustalle päätettiin pystyttää aitarakennelma, koska osaa talon asukkaista on häirinnyt se, että jotkut saunojista ovat vilvoitelleet vain kevyesti pyyheliinaan kääriytyneenä.

”Talon a-rappuun menevät asukkaat kulkevat rappuun saunan vierestä. Asunto-osakeyhtiö on saanut huomioita ja valituksia siitä, että saunasta vilvoittelijat ovat kääriytyneet kevyesti pyyheliinaan ja pyyhe on kääritty liian paljastavasti”, Eriksson kertoo.

Eriksson sanoo, että aitarakennelma on kompromissin tulos. Se koostuu elementeistä, joita voi joustavasti laittaa paikoilleen saunan ollessa auki.

”Olemme keskustelleet aitarakennelmasta pidempään ja saaneet asukkaiden, saunan pitäjän ja vakiosaunojien näkökulmat. Aitarakennelma on kompromissin tulos. Se on mitoitettu niin, että jos istuu penkillä saunan sisäänkäynnin edustalla, aitarakennelman yli on vapaa näkymä Helsinginkadulle. Tämä oli vakiosaunojille tärkeä näkökulma.”

Kun HS:n kuvaaja Sami Kero kävi maanantaina kuvaamassa Kotiharjun saunan aitaa, ohikulkija kertoi aitaa nimitettävän ”kikkeliaidaksi”. Aita voi siis estää näkemästä vilauksia saunojien sukukalleuksia.

Kotiharjussa on vuosikaudet vilvoiteltu urbaaneissa maisemissa.

Facebookin Kotiharjun saunan tukiryhmä -ryhmässä aidan tulo on kirvoittanut keskustelua. Yksityisen ryhmän kuvassa näkyy, kuinka aitarakennelma peittää ikonista maisemaa, jossa saunojat vilvoittelevat.

Ryhmässä ihmetellään, miksi aita on rakennettu.

”Joku talon asukas valittanut. Ilmeisesti miehinen sukupuolielin vilahtanut pihalla. Aivan käsittämätöntä”, eräs keskustelija kirjoittaa.

Aidan rakentaminen sai erään keskustelijan jopa pohtimaan, voisiko pihalla vilvoitella jatkossa alasti.

”No, mutta toisaaltahan nyt voi sitten ilmeisesti olla tuossa vilvoittelemassa täysin au naturel kun siellä on nyt kunnon aita ettei kukaan näe eikä pahastu.”

Jari Pulkkinen julkaisi tämän kuvan aidasta Facebookissa.

Ryhmässä myös arveltiin, ettei aita välttämättä ole kovin pitkään saunan edustalla.

”Jos on 94 vuotta pärjätty ilman aitaa, tämä muuttaa katukuvaa ratkaisevasti. Kun päästään Museoviraston suojelukseen, aita lähtee.”

Vuonna 1928 valmistunut Kotiharjun sauna on Helsingin ainoa jäljellä oleva perinteinen puulämmitteinen korttelisauna. Museovirasto teki vuoden 2022 loppupuolella esityksen Kotiharjun saunan suojelemisesta.

Aita pystytetään saunan aukioloaikoina.

