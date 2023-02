Töölöläinen talo­yhtiö joutui ongelmiin – Syynä on yksi Venäjän omistama asunto

Töölöläinen kerrostalo on pattitilanteessa venäläisen osakkeen vuoksi. Suomessa voi olla Vuokraturvan toimitusjohtajan mukaan jopa ehkä satoja asunto-osakeyhtiöitä, joiden toimintaan osakkaiden pakotteet vaikuttavat.

Töölöläinen kerrostalo on ajautunut pattitilanteeseen, sillä yhtenä sen osakkaana on Venäjän valtio, johon kohdistuu pakotteita.

Verkosta löytyvästä myynti-ilmoituksesta ilmenee, että taloyhtiön on tilanteen vuoksi liki mahdotonta saada lainaa.

Ilmoituksessa kirjoitetaan näin: ”Asunto sijaitsee asunto-osakeyhtiössä, joka ei todennäköisesti näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa voi saada pankkilainaa tai muutakaan vastaavaa ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi peruskorjauksia varten, koska yksi asunto-osakeyhtiön osakkaista on EU:n pakotelistalla”.

HS tavoitti Asunto Oy Ruusankatu 4:n isännöitsijän Patrik Ala-Heikkilän, jonka mukaan pakotteet liittyvät vallitsevaan maailmantilanteeseen eli Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Hän vahvistaa, että kerrostalossa yhtenä osakkaana on Venäjän valtio.

”Osakeluettelo on julkista tietoa, niin kyseessä on Venäjän federaatio, joka on näiden pakotteiden alla. Ei ole ihan tuoreista pakotteista kyse”, Ala-Heikkilä kertoo.

Taloyhtiö sijaitsee Ruusankatu 4:ssä Töölössä.

Venäjän valtio siis omistaa töölöläisestä taloyhtiöstä yhden asunnon. Tämä yhden asunnon omistus on aiheuttanut hankalan tilanteen, minkä vuoksi taloyhtiö ei saa nyt lainkaan lainaa.

”Suuria remontteja on saatu tehtyä, mutta on siellä toki jotain korjauksia, mitä tarvitsisi tehdä. Niille joudutaan miettimään tällä hetkellä toisenlaisia ratkaisuja, mutta ne saadaan todennäköisesti hoidettua”, isännöitsijä Ala-Heikkilä sanoo.

Tilanne on herättänyt muissa osakkaissa Ala-Heikkilän mukaan jonkin verran harmitusta, mutta asialle ei hänen mukaansa voida toistaiseksi tehdä mitään.

Myynnissä olevan asunnon välittäjänä toimivan Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola kommentoi yleisellä tasolla, että tapauksia, joissa asunto-osakeyhtiön osakkaana on pakotelistattuja tahoja löytyy koko maasta.

”Pidän hyvin mahdollisena, että koko loppu vuosikymmenen ympäri Suomen on taloja, joissa joku asuntojen omistajista on pakotelistattuna. Tämä koskettaa vähintään kymmeniä ja todennäköisesti satoja asunto-osakeyhtiöitä”, Metsola arvioi.

HS on aiemmin kertonut samantyyppisestä tapauksesta Turussa.

Lue lisää: Venäjä peri ”sotasaaliina” saadun asunnon turkulaisesta kerrostalosta – Nyt pakotteet iskevät naapureihin

Pakotteet ovat rasite taloyhtiölle, mutta ne eivät Metsolan mukaan vaikuta niinkään sen normaaliin arkeen, vaan nimenomaan lainojen saamiseen.

Hän sanoo, että tällainen asia on kirjattava asuntojen myynti-ilmoituksiin.

”Ostajille täytyy kertoa se riski, että on mahdollista, ettei yhtiö saa lainaa. Jos osakkaiden kyky rahoittaa itse pieniäkin taloyhtiön remontteja, esimerkiksi taantuvassa Suomessa, on vaatimaton niin kyseessä on suurempi ongelma”, Metsola kertoo.

”Arvoalueella, missä osakkailla on paremmat edellytykset järjestää monenlaisia rahoitusratkaisuja, tilanne on helpompi.”

Käytännössä tilanne voi tarkoittaa Metsolan mukaan sitä, että yhtiö voi esimerkiksi kerätä osakkailtaan pääomia tai että osakkaat ottavat henkilökohtaista remonttilainaa, jolla he maksavat omat osuutensa.

”Ei se sen dramaattisempaa ole, mutta eihän se kauhean mukavaa ole muille osakkaille”, hän summaa.

Vuokraturvan Timo Metsola sanoo, että töölöläinen taloyhtiö ei ole ainoa laatuaan.

Metsola korostaa, että välittäjän velvollisuus on tuoda ilmi kaikki kaupantekoon oleellisesti liittyvä tieto, kuten taloyhtiön toimintaan vaikuttavat pakotteet.

”Olen kuullut, että osa välitysliikkeistä ei ota välitykseen, jos on tällainen asetelma, mutta se on mielestäni vähän kurja linja. Kauppaahan täytyy pystyä käymään niistäkin asunnoista, joissa yhtiössä on tällainen osakas”, hän sanoo.

”Me pyrimme auttamaan asiakkaita ihan normaaliin tapaan.”