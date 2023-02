Urheiluhallit Oy:n Kallion, Mäkelänrinteen, Töölön ja Vuosaaren uimahalleissa kuumien saunojen käyttöä rajoitettiin viime syksystä alkaen. Energiansäästöjä tuli ennakoitua vähemmän.

Helsingin uimahalleissa rajoitettiin viime syksystä alkaen kuumien saunojen käyttöä, jotta energiaa säästyisi. Nyt on aika esittää kysymys: minkälaiset säästöt kuumien saunojen käytön rajoittamisella saavutettiin?

Urheiluhallit Oy:n Kallion, Mäkelänrinteen, Töölön ja Vuosaaren uimahalleissa alettiin rajoittaa kuumien saunojen käyttöä viime lokakuusta alkaen energiansäästön vuoksi. Uimahallien kuumat saunat ovat olleet poissa käytöstä maanantaista perjantaihin kello 16:een saakka.

Alkuvuodesta Urheiluhallit on alkanut purkaa kuumien saunojen käytön rajoituksia. Mäkelänrinteen uimahallissa kuuma sauna on ollut auki normaalisti 6. helmikuuta alkaneen viikon alkupuolelta alkaen.

”Mäkelänrinteessä käy niin paljon porukkaa, että koko ajan auki olevaan lämpimään saunaan joutui jonottamaan”, Urheiluhallit Oy:n tekninen asiantuntija Risto-Roope Hartonen kertoo rajoituksen purkamisen syistä.

Vuosaaren uimahallin kuuman saunan rajoitukset poistetaan ensi viikoksi. Kuuma sauna on auki normaalisti hiihtolomaviikon ajan. Urheiluhallit Oy ei ole vielä tehnyt päätöstä, pidetäänkö Vuosaaren kuuma sauna normaalisti auki hiihtolomaviikon jälkeen.

Kallion ja Töölön uimahallien osalta Urheiluhallit Oy ei ole vielä tehnyt päätöstä, koska kuumat saunat ovat jälleen normaalisti auki.

”Kun kuumien saunojen aukioloaikoja on rajoitettu, saunojen sähkönkulutuksessa on tullut noin kymmenen prosentin säästö. Sähkönkulutuksessa on huomioitu kuumien ja lämpimien saunojen lisäksi höyrysaunat. Neljän hallin kohdalla sähköä on säästynyt yhteensä noin 60-80 megawattia kuukaudessa. Tarkkoja tietoja ei ole käytössä, luvut ovat suuntaa-antavia”, Hartonen kertoo.

Tänään keskiviikkona 15. helmikuuta pörssisähkö maksoi aamupäivällä keskimäärin 0,133 euroa. Keskiviikon hinnalla 80 megawatin säästö olisi tuonut noin 10 636 euron alennuksen sähkölaskuun.

Neljä hallia olisivat siis säästäneet yhteensä 10 636 euroa kuukaudessa keskiviikon pörssisähkön hinnalla. Säästöt ovat olleet todellisuudessa tätäkin suurempia, koska viime vuoden lopulla pörssisähkön hinta oli selvästi korkeampi kuin nyt.

Kuumien saunojen käytön rajoittamisesta tulevia säästöjä puolestaan vähensi se, että lämpimien saunojen käyttö lisääntyi.

”Arvioimme ylioptimisesti säästöt. Kun kuumat saunat ovat olleet pois käytöstä, huomasimme, että perhesaunat ovat olleet kovemmalla käytöllä. Lämpimissä saunoissa on heitetty enemmän löylyä, mikä kuluttaa enemmän sähköä. Iso osa säästöistä meni siihen”, Hartonen sanoo.

Urheiluhallit Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen kertoo, ettei kuumien saunojen käytön rajoittamisesta ole tullut kovin paljon negatiivista palautetta.

”Viime syksynä saimme vaatimuksia, miksi saunoja pidetään auki. Nyt on tullut vaatimuksia, että saunat voisi avata”, Laitinen kertoo.

Urheiluhallit Oy:n Kontulan, Malmin ja Siltamäen halleissa kaikki saunat ovat olleet normaalisti käytössä.

Helsingin kaupunki on Urheiluhallit Oy:n enemmistöomistaja.

Lue lisää: Ihmisiä yritetään kannustaa sähkön säästöön uima­halleissa, mutta osaa ei kiinnosta yhtään

Lue lisää: Helsingin uima­halleissa suljetaan saunoja energian säästämiseksi