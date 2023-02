Kallion kirkon torni on Helsingin näyttävimpiä maamerkkejä. Voisiko sinne tulevaisuudessa päästä kuka vain käymään?

Metalliovessa on kyltti, jossa lukee: ”Lasersäteilyä – varo silmien tai ihon altistumista suoralle tai hajaheijastuneelle säteilylle, luokan 4. laserlaite.”

Kyltti on sikäli erikoinen, että sijaitsee Kallion kirkon torniin vievällä ovella. Kirkon pääsuntio Arto Kuronen rauhoittelee, ettei syytä huoleen ole – enää.

”Kyltti on tuossa vanhana vitsinä. Silti se yhä huvittaa. Kyltti on vuodelta 2012, jolloin Kallion kirkko täytti sata ja Helsinki pääkaupunkina 200 vuotta. Silloin Tähtitorninmäeltä suunnattiin säde kirkon kupoliin”, Kuronen selittää.

Kuronen avaa lukitun oven, ja aloitamme 273 porrasnousun taipaleen kohti tornin näköalatasannetta ja upeita maisemia.

Kallion kirkon torni hallitsee maisemaa.

Kallion seurakunnassa on ryhdytty selvittämään, voisiko kirkon torni tulevaisuudessa olla avoinna vierailijoille.

”Ajatus lähti siitä, että kun tuonne ylös on näköalatasanne rakennettu, niin miksei sitä käytettäisi. Kallion kirkko on yksi Helsingin keskustan maamerkeistä ja näkymät kirkon tornin näköalatasanteelta ovat kaupungin upeimpia”, sanoo Kallion kirkon pääsuntio Arto Kuronen.

Selvitystyö tornin avaamisesta vieraille alkoi tammikuussa. Asiassa on kuitenkin vielä monta mutkaa. On esimerkiksi selvitettävä, että rakenteet tornissa ovat turvallisia. Siksi seurakunta on pyytämässä asiantuntilausuntoja niin Helsingin seurakuntayhtymältä, pelastuslaitokselta kuin Helsingin kaupungin rakennusvalvonnaltakin.

Näköalatasanne sijaitsee noin 80 metriä merenpinnan yläpuolella.

Kurosen mukaan Kallion kirkon arkkitehtuuri kiinnostaa vierailijoita ja ohikulkijoita. Erityisesti torni herättää monen uteliaisuuden.

”Yleensä turistien ensimmäinen kysymys on, että miten ylös torniin pääsee.”

Nousemme ahtaat kierreportaat ensimmäiselle tasanteelle. Se sijaitsee 18 metrin korkeudessa juuri kirkkosalin yläpuolella.

Täältä pääsee kirkon alttarin yläpuoliseen tilaan, josta voi ristikon läpi voi katsella pastorin työtä lintuperspektiivistä. Tasanteella kirkon suntioilla on myös huoltotöitä.

”Suntiot nostavat jouluksi vinssillä täältä käsin kymmenmetrisen kuusen pystyyn. Lisäksi kirkkosalin kattokruunut voidaan laskea käsipelillä alas”, Kuronen sanoo.

Kuronen johdattaa toimittajan ja kuvaajan puuportaita ylös kellotapuliin, jossa kirkonkellot on ripustettu punertavaan teräskehikkoon.

Portaissa riittää kivuttavaa.

Saavumme tapuliin tarkoituksella juuri ennen kello kahtatoista.

Kellojen alla on lasten veivattavaa soittorasiaa muistuttava laite, tosin huomattavasti suurempi. Se soittaa Jean Sibeliuksen tarkoitusta varten tekemän sävelmän joka päivä puoliltapäivin ja kello kuusi illalla.

Lyhyen odottelun kuuluu ensin vieno suhahdus. Sitten tapuli täyttyy metallisista äänistä, kun laitteen vasarat takovat ilmoille sävelmää kahden minuutin ajan.

”Tämä lienee soitetuin Sibeliuksen sävellyksistä: kaksi kertaa päivässä 110 vuoden ajan. Tekijänoikeuksista ei ole onneksi tarvinnut maksaa.”

Kallion seurakunnan pääsuntiio Arto Kuronen tarkastaa Kallion kirkon tornin kellopeliä.

Selvitystyö tornin avaamisesta vieraille on nytkähdellyt alustavasti liikkeelle. Mikään ei kuitenkaan ole vielä varmaa, seurakunnalta kerrotaan. Suntio ehtii väläyttää, että torniin voisi päästä jo kesällä, mutta seurakunta on tässäkin asiassa varovaisempi.

Pääsuntion mukaan on mahdollista, että tornivierailuista tullaan tulevaisuudessa perimään jonkinlainen pääsymaksu, sillä opastus ja torniin vieminen vaatii työvoimaa. Mutta tästäkään ei ole vielä valmiita päätöksiä. Asiat etenevät hitaasti hallinnon rattaissa.

Kaikkinensa on hyvin epäselvää, miten tornin avaamisessa voisi edetä. On esimerkiksi selvitettävä, että rakenteet tornissa ovat turvallisia.

Kellotapulin ylemmältä tasolta avautuu näkymä ylös: kapeat portaat nousevat seinänviertä kohti korkealla katossa näkyvää aukkoa. Matkaa ylös on vähintään parikymmentä metriä.

Vatsasta kouraisee, kun tajuaa, että tuonne ylös olisi kohta kivuttava. Mutta mitäpä sitä ei tekisi hienon näköalan takia.

”Avoin tila ja korkeuserot voivat aiheuttaa kävijöille haasteita. Joillekin tekee pahaa nousta ylös, toisille taas paluu alas on vaikea paikka.”

Nousu sujuu kuitenkin yllättävän helposti. Viimeiselle osuudelle on kuitenkin asennettu uudenaikaiset metalliportaat.

Askelmien läpi näkyy alas asti.

Ollaan korkealla kellojen yläpuolella, ja kaukana niiden alla siintävään lattiaan on matkaa... paljon.

Kuronen kuvattiin kirkon tornissa sakastin kaarevan katon päällä.

Kuronen liikkuu portailla tottuneesti: hän on tehnyt saman matkan satoja kertoja.

Pääsuntiolla on yksi erityisen lämmin muisto sovitusta tornivierailuista, jolloin hän saattoi ylös pariskunnan. Mukana ollut nuori mies oli kertonut etukäteen käynnin syyksi, että halusi kosia ylhäällä naisystäväänsä.

”Seisoin tarkoituksella vähän sivummalla, joten en kuullut kosintaa. Mutta onnellisista ilmeistä päätellen vastaus oli myönteinen.”

Hurjempaakin tornissa on tapahtunut. Vuonna 2018 Greenpeacen aktivistit kiipesivät ylös ja levittivät torniin suuren ilmastonmuutoksesta varoittavia lakanoita.

Greepeace esitteli viestiä ilmastonmuutoksesta Kallion kirkon torniin 16. heinäkuuta 2018.

Sota-aikana Kallion kirkon torni toimi tähystyspaikkana. Kirkko säästyi vaurioilta, vaikka pommeja satoi lähikortteleihin.

Tornissa oleskelleet sotilaat jättivät itsestään jälkiä kirjoituksina ja piirroksina. Kellopelin kaappiin joku on tehnyt rakkaudentunnustuksen: sydämen sisälle on raapustettu kahdet nimikirjaimet.

”On tänne kirjoitettu myös yhden saksalaisen Adolf H:n nimi. On se kumma, että aina kun tänne jonkun päästää yksin, niin heti tehdään seinään tägi.”

Kallion kirkon kellot. Helsingin kirkkojen kellot soivat 24. helmikuuta kello 12 ja kello 18 Ukrainan sodan alkamisen muistoksi.

Näköalatasanteella on neljä ovea, yksi jokaiseen pääilmansuuntaan. Kuronen valitsee pohjoisen ja avaa parvekkeelle johtavan oven.

Nousumme ylös on kestänyt peräti 45 minuuttia, sillä aikaa on kulunut kuvaamiseen ja paikkojen tutkimiseen. Sillä aikaa Helsingin sää on muuttunut.

Kun astumme parvekkeelle, ei eteen kovin pitkälle näe. Sankka sumu peittää näköalan.