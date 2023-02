Uudet suunnitelmat saavat yksimielisen vastaanoton: Pilvenpiirtäjä ei sovi alueelle, mutta katettu oleskelutila on mukava.

KANSAINVÄLISEN arkkitehtuurikilpailun Pasilan konepajan alueesta Helsingin Vallilassa voitti ehdotus nimeltään A Roof for Helsinki.

Voittaneessa ehdotuksessa on ylä- ja alataso. Ylätasolla rakennukset on koottu konttimaisesti jalustan päälle. Maisemaa dominoi valkoinen 26-kerroksinen tornitalo. Jalustan alla on aaltomainen puukatto, ja katon alla tila, jossa ihmiset voivat kulkea.

Taiteilijaprofessori ja arkkitehti Juha Ilonen kuvaili tornitaloa HS:n haastattelussa ”törröttäväksi pilvenpiirtäväksi”.

Mitä mieltä ehdotuksesta ovat konepajan alueella asuvat tai työskentelevät ihmiset?

”Tämähän näyttää oikeastaan ihan hyvältä. Kansi-ideasta tulee mieleen Teneriffa”, sanoo alueella työskentelevä Jarkko Koste alatasolla olevasta tilasta.

Koste kehuu myös tilaan suunniteltuja laseja. Hän arvelee, että ne tekevät tilasta monikäyttöisemmän.

Jarkko Koste pitää katettua oleskelualuetta hyvänä ideana.

Yläosan tornitalo saa häneltä varauksellisemman vastaanoton.

”Aikamoinen kontrasti, kun vertaa sitä vanhoihin tiilirakennuksiin.”

Koste sanoo suhtautuvansa liikerakennuksiin ”välttämättömänä pahana”.

”Minkäs sille voi, kun ihmisille täytyy saada lisää tiloja.”

Mitä tulee itse rakentamiseen, Koste toivoo, että talot tehdään hyvin ja huolella.

”Nykyrakentamisen laatu on tosi huonoa. Olin itse rakentajana 2000-luvun alussa ja vaihdoin niistä hommista pois.

Kirsi Malinille on tärkeää, että alueen vanhat rakennukset säilyvät.

Myös ohikulkeva Kirsi Malin suhtautuu korkeisiin taloihin neutraalisti.

”Se on tätä nykyaikaa. Pitää mennä ylöspäin, että saadaan tilaa.”

Malinin mielestä pääasia on, että vanhat konepajarakennukset säilytetään.

Kuten Jarkko Koste, myös Malin pitää alatason katon puuverhoilusta.

”Se näyttää hyvältä. Ja Suomen keliä ajatellen on kiva, jos voi kulkea sisätilojen kautta.”

Lähistöllä asuva Ritva Mailike suhtautuu tornitalosuunnitelmaan kielteisemmin.

”Tuollainen törröttävä rakennus ei sovi tänne kauniiden rakennusten keskelle.”

Ritva Mailike ei pidä konepajan alueelle kaavaillusta 26-kerroksisesta pilvenpiirtäjästä.

Sen sijaan alueen kattaminen saa häneltäkin kiitosta, sillä kesäisin aukio on Mailiken mukaan tuskallisen kuuma.

”Kesällä piti mennä seinän vieriä pitkin ja kiertää Aleksis Kiven kadun kautta, kun aukio oli niin kuuma.”

Yksittäinen korkea tornitalo ei miellytä Pasilan konepajan alueella asuvien ja työskentelevien silmää.

Daniel Ahrari on seurannut arkkitehtuurikilpailua mielenkiinnolla, sillä koti on konepajan alueella.

”Kyllä se, mitä tähän rakennetaan, kiinnostaa minua varmaan pikkuisen enemmän kuin jotain kouvolalaista.”

Kun uudet suunnitelmat eilen julkistettiin, Ahrari sekä ilostui että harmistui. Kuten muutkin vastaajat, Ahrari piti alaosan katettua aluetta hyvänä ideana.

”Aukio on paljas ja avoin, joten kate sopii siihen hyvin.”

Daniel Ahrari katsoo havainnekuvia Pasilan konepajan alueen uusista suunnitelmista. Ahrarin silmää miellyttää erityisesti puisen alakaton aaltomainen tekstuuri.

Havainnekuvissa ihmiset istuskelevat penkeillä, mutta todellisuudessa penkit viedään usein pois yleisiltä paikoilta, jotta laitapuolen kulkijat eivät voi lepäillä niillä. Ahraria lepäilijätkään eivät haittaisi, koska kaupunkitilat kuuluvat kaikille.

”Kaikenlaisten ihmisten kohtaaminen on tervettä, muuten näkee vain oman kapean alansa.”

Yksittäisen tornitalon rakentamista Vallilaan Ahrari ei pidä viisaana. Jos taloja olisi monta, voisivat ne sopia maisemaan paremmin.

”Siitä tulisi uusi normi. Mutta nyt tuo yksi tuntuu ylimitoitetulta. Täällä on vanhan teollisuusalueen tuntu, eikä tornitalo sovi tähän miljööseen.”

Tornitalon paikalla on tällä hetkellä 1970-luvulla valmistunut sähköjunahalli. Se puretaan, jos uusi suunnitelma toteutuu tällaisenaan.

”Sitä ei kyllä tule ikävä”, sanoo Ahrari.