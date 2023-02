Main ContentPlaceholder

Hylätyn oloisia kaupunki­pyöriä lojuu ympäri Helsinkiä – Yrittäjä vaikenee täysin

Talvi on jo pitkällä, mutta hylätyn oloisia valkoisia Juro-pyöriä on nähty lojumassa ympäri Helsinkiä. HS ei saanut yrittäjää kertomaan, mistä on kyse.

Juro-merkkisiä kaupunkipyöriä Rautatieasemalla kesällä 2020.