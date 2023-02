Maija Vilkkumaa on saanut suomen kielen opintonsa valmiiksi Helsingin yliopistossa. ”Olen aina rakastanut yliopistoa”, hittimuusikko sanoo.

Maija Vilkkumaa on yksi Suomen menestyneimpiä artisteista.

Laulaja ja lauluntekijä Maija Vilkkumaa, 49, valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan suomen kieli.

Vilkkumaa aloitti opintonsa vuonna 1992, joten opinnoissa kului kaikkinensa aikaa 31 vuotta. Syyt opintojen venymiselle ovat olleet moninaisia, mutta ensin Vilkkumaa päätyi suomen kielen laitokselle tutkimusavustajaksi, ja sen jälkeen ”rokkielämä” vei mennessään.

”Opiskeluni on ollut satunnaisia purskauksia”, Vilkkumaa kertoo HS:lle.

Viimeinen silaus opintojen loppukirille oli se, kun Vilkkumaa kuuli huhuja, että osa opinto­suorituksista olisi vanhentumassa kesällä 2023.

”Mietin, että kun gradukin on tehty, niin ei opintoja voi enää kesken jättää. On yleisesti kiva saada valmiiksi asiat, jotka on joskus aloittanut.”

Pääaineensa sivussa hän suoritti ”humanistista haahuilua” muun muassa yleisen kielitieteen ja jazz-musiikin opintojen parissa.

Alun perin Maija Vilkkumaa päätyi opiskelemaan suomen kieltä, sillä nuori lukiolainen Kallion lukiosta kiinnostui kielen ja ajattelun suhteesta.

Kielen ja ajattelun suhde kiehtoo häntä oikeastaan vieläkin.

”Ajatus siitä, että kieli on meidän koko maailmamme, on tosi kiinnostava”, hän sanoo.

Vilkkumaan mukaan on ”taivaallista” syventyä siihen, miten kieli todellisuudessa toimii ja miten se värittää kaikkea ajattelua.

”Maailma on kaaos, ja kieli on ihmisille lopulta ainoa väline jäsentää sitä.”

Mutta miksi Suomen eturivin muusikko halusi aikuisiällä valmistua maisteriksi?

”Olen aina rakastanut yliopistoa. Nyt voin ajatella, että olen todellinen yliopistolainen”, hän kertoo.

”Tosin en ole ihan varma, millainen on yliopiston tila nykyään. Minulle yliopistosta tuli aikanaan jonkinlainen vapauttava vapaan ajattelun keskus.”

Valmistujaisjuhlia Vilkkumaa viettää perhepiirissä. Myös ystäville – joista monet ovat muuten kielitieteilijöitä – hän aikoo järjestää tilaisuuden, jossa viini virtaa.

”Ihanaa, että 31 vuoden matka tuli vihdoin päätökseen. Mutta kyllä tähän liittyy haikeuttakin: enää ei tule uusia kursseja. Oikeaa kielitieteilijää minusta ei taida tulla”, Vilkkumaa päättää.

