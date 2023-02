Hiihto­loma­viikko on täällä – Poimimme 17 tapahtuma­vinkkiä

Talvilomalaisille on tarjolla runsaasti ohjelmaa pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseudun kunnat, museot, nuorisotalot, kulttuurikeskukset ja järjestöt tarjoavat talvilomaa viettäville koululaisille laajan kattauksen tekemistä viikolla 8.

Sääkin muuttui äkkiä siihen suuntaan, että talviurheilu saattaa onnistua Etelä-Suomessakin!

Poimimme 17 hiihtolomavinkkiä pääkaupunkiseudulta.

1.

Töölön kisahallissa järjestetään talviloman Easy Sport-viikko ala-asteikäisille lapsille maanantaista perjantaihin kello 11–14. Tarjolla on erilaisia pallo- ja mailapelejä, temppuilua, parkouria ja paljon muuta liikunnallista tekemistä alakouluikäisille. Viikon aikana pääsee tutustumaan päivittäin vaihtuvien lajikokeiluiden kautta mm. miekkailuun, jenkkifutikseen, sirkukseen, sumopainiin ja taikurintyöpajaan. Liput 2–3,50 e.

2.

Espoossa on tarjolla maksutonta Hop on Hop off -liikuntaa maanantaista perjantaihin Tapiolan Esport Arenalla kello 10–15. Tapahtumassa muun muassa pallopelejä, kepparirata, temppurata, pehmotennistä, istumalentopalloa, pomppulinna ja airtrack. Ohjelma vaihtuu päivittäin ja kaikkia toimintoja ei ole joka päivä.

3.

Vantaalla Talvilomapeuhat tarjoaa lapsille ja heidän perheilleen monipuolista matalan kynnyksen maksutonta liikuntaa Energia Areenalla keskiviikkona kello 10–13. Tapahtumassa on esimerkiksi temppuilua, palloilua ja mailapelejä sekä pomppulinna.

4.

Keskiviikkona vietetään maksutonta Stadin Talviriehaa Paloheinän ulkoilualueella kello 15.30–18.30. Koko perheen tapahtuma on maksuton ja aktiviteettikattaus on laaja lätkästä luisteluun ja hiihdosta lumikenkäilyyn. Tänä vuonna myös Muumit on herätetty mukaan Talviriehaan.

5.

Perjantaina Espoonlahden Jäähalli muuttuu talvilomaviikon päätteeksi jäädiscoksi kello 17–19, ja silloin pääsee luistelemaan värivalojen välkkeestä ja hyvästä musiikista nauttien. Maksuttoman jäädiscon alkajaisiksi hallissa esiintyy muodostelmaluistelujoukkue Rainbows.

6.

Lasten kulttuurikeskus Auroran Talvilomapajoissa tehdään valoveistoksia tiistaista torstaihin kello 11–14. Työpajoissa tehdään taidetta valolla: rakennetaan camera obscura, valokuvataan värikkäitä veistoksia ja maalataan taikamaalilla. Tiistaina Olkkarileffana kello 14 nähdään Sing 2 ja keskiviikkona vuorossa on Bigfoot, isojalan perhe.

7.

Kalasataman Vapaakaupunki järjestää Olohuoneessa hiihtolomaviikolla maanantaista lauantaihin erilaisia työpajoja, kokkausta ja elokuvailtoja kello 13–17. Hiihtoloma-ohjelma on lapsille ja perheille suunnattua. Kaikkiin aktiviteetteihin ja työpajoihin on vapaa pääsy ja tarvikkeet saa paikan päältä.

8.

Helsingin kaupunginmuseo Falkmanin siiven Lunta tupaan -työpajassa rakennetaan pienoistalvimaisemaa, pilkitään ja kokeillaan sulamattomien lumipallojen tarkkuusheittoa maanantaista sunnuntaihin. Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16-18) kello 12–15. Vapaa pääsy.

9.

Luontokeskus Haltiassa voi osallistua ohjatulle retkelle, oppia hallitsemaan tulta tai nauttia luonnosta omatoimisesti ja kruunata retkipäivä löylyissä. Ohjelmassa mm. opastettu Metsämieli-retki, Alli Ahman metsäseikkailu ja tulentekotyöpajoja. Huomaathan, että ohjatut aktiviteetit ovat maksullisia ja niihin tulee ilmoittautua etukäteen. Haltia on avoinna hiihtolomalla joka päivä 10–17. Liput 0–35 e.

10.

Suomen Ilmailumuseon Suksilla vai ilman? -teemaopastuksella maanantaista perjantaihin kello 13 tutustutaan siihen, miten talvi vaikuttaa lentämiseen ja miten meillä pohjoisessa on eri aikoina sopeuduttu talvisiin lento-olosuhteisiin. Tule kuulemaan, miten lentäjät pukeutuivat avo-ohjaamojen aikakaudella ja kuinka monet sukset museon näyttelystä löytyy. Liput 0–12 e.

11.

Hiihtolomaviikolla Sotamuseoon on vapaa pääsy ja tarjolla on koko perheelle sopivaa omatoimista ohjelmaa. Näyttelyihin voi tutustua museosuunnistuksen avulla tai askarrella työpajassa. Sotamuseon Maneesi (Iso Mustasaari c 77) ma, ke–su klo 11–16.30.

12.

Vantaan taidemuseo Artsin lämpiön (Paalutori 3, Vantaa) 1000 täplän talvilomapajassa rakennetaan oma lumimyrsky pisteillä, pilkuilla ja täplillä. Jokaisena päivänä pajassa työskennellään eri välinein. Maksuton paja on auki tiistaista torstaihin kello 13–15. Suositellaan yli 4-vuotiaille, lapset oman aikuisen kanssa.

13.

Hotelli- ja ravintolamuseon Professori Herneen omatoimisessa seikkailussa epäkuntoinen aikakone kuljettaa kävijän metsästäjä-keräilijöiden leirinuotiolle, josta takaisin päästäkseen tulee ratkaista museosta löytyvät kuusi mysteeritehtävää. Suositusikä seikkailijoille on 10–13 vuotta, mutta kaikenikäiset ovat tervetulleita. Liput 0–12 e.

14.

Teatterimuseon Teatterikissan talvilomaseikkailussa tiistaista perjantaihin kello 11–14 pääsee laittamaan jalalla koreasti, tekemään pieniä tehtäviä ja tutustumaan Teatterimuseon uuteen Everybody Dance -näyttelyyn. Ja kun Teatterikissan tanssihepuli iskee, on aika rientää discoon! Liput 6–12 e.

15.

Martinlaakson kirjaston Lego-pajoissa pääsee kokoamaan legoja tiistaista torstaihin kello 12–15. Kolmipäiväinen tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden kasailla ja rakennella legopalikoista rennossa ilmapiirissä mitä mielikuvituksellisimpia teoksia.

16.

Korkeasaaren eläintarha on avoinna talvilomaviikolla joka päivä kello 10–18. Talvikaudellakin eläimet ovat nähtävillä normaaliin tapaan. Korkeasaaren oppaat kertovat juonnettujen ruokintojen yhteydessä Korkeasaaren eläinten ja lajien kuulumisia. Oppailta voi myös kysellä mieltä askarruttavista eläinaiheista. Korkeasaaren liput 0–18 e.

17.

Talviloma Heurekassa on paljon koettavaa: näyttelykokonaisuuksia eri teemoilla, planetaarioelokuvia sekä erikoisohjelmia kaikenikäisille. Uusin näyttely Leikin voima on rakennettu leikkitieteellisen puutarhan muotoon, jossa on tarjolla 20 erilaista leikkiä. Talvilomaviikoilla tiedekeskuksessa päästään myös tekemään laboratoriokokeita sekä ihmettelemään erilaisia tiede-esityksiä ja koripallorottien ruokintanäytöksiä. Tiedekeskus Heureka on avoinna ma–pe kello 10–19 ja la–su 10. Liput 15–24 e.

Helsingin kaupungin talvilomaviikon koko ohjelmaan voi tutustua osoitteessa nuorten.hel.fi/talviloma, Espoon osoitteessa espoo.fi ja Vantaan ohjelma löytyy täältä.