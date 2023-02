Töölöläisen kerrostalon yksi osakas on Venäjän valtio. Ulkoministeriön mukaan tämän ei kuitenkaan pitäisi estää taloyhtiölainan myöntämistä.

Töölöläisen taloyhtiön yksi osakas on Venäjän federaatio. Ulkoministeriön mukaan taloyhtiölle voidaan silti myöntää lainaa.

Ulkoministeriö katsoo, etteivät Ukrainan sodan johdosta asetetut pakotteet estä lainan myöntämistä taloyhtiölle, jonka osakkaana on Venäjän federaatio.

HS kertoi tiistaina, että töölöläinen taloyhtiö on joutunut hankalaan tilanteeseen, sillä yhtenä sen osakkaana on Venäjän valtio. Verkosta löytyvässä myynti-ilmoituksessa kerrotaan, että taloyhtiön on tilanteen vuoksi liki mahdotonta saada lainaa.

Ilmoituksessa kirjoitetaan näin: ”Asunto sijaitsee asunto-osakeyhtiössä, joka ei todennäköisesti näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa voi saada pankkilainaa tai muutakaan vastaavaa ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi peruskorjauksia varten, koska yksi asunto-osakeyhtiön osakkaista on EU:n pakotelistalla”.

Lue lisää: Töölöläinen talo­yhtiö joutui ongelmiin – Syynä on yksi Venäjän omistama asunto

Perjantaina lähettämässään tiedotteessa ulkoministeriö kuitenkin kertoo, ettei tällaisen tilanteen pitäisi olla este lainan myöntämiselle.

Tiedotteen mukaan Venäjän federaatio, suurlähetystö tai konsulaatit Suomessa eivät ole EU:n Venäjään kohdistaman henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmän kohteena.

”Näin ollen henkilö- ja yhteisöpakotteet eivät sovellu myöskään taloyhtiöön, jossa Venäjä tai sen lähetystö on osakkaana”, tiedotteessa todetaan.

Joissain tapauksissa lainan tai luoton myöntäminen saattaa olla kiellettyä, mikäli esimerkiksi taloyhtiön suurin omistaja olisi Venäjän hallitus tai keskuspankki.

Ministeriön tiedossa ei kuitenkaan ole tilanteita, jossa Venäjän federaation omistus- tai määräysvalta suomalaisessa taloyhtiössä olisi niin suuri, että lainan myöntäminen estyisi pakotteiden vuoksi.

Ulkoministeriön mukaan taloyhtiöiden omistuspohjaa on tarkasteltava aina tapauskohtaisesti lainaa myönnettäessä.

Mikäli kyse on useamman huoneiston taloyhtiöstä, jossa Venäjän federaatio omistaa joidenkin huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet mutta ei osake-enemmistöä, ministeriö katsoo, ettei lainan myöntämiselle ole esteitä.

Asiaa olisi ministeriön mukaan tarpeen harkita erikseen, jos pakotteiden alaiset tahot omistaisivat osake-enemmistön taloyhtiön osakkeista tai niillä olisi muulla tavalla saavutettu määräävä asema taloyhtiössä.