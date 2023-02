Koirien vaatemuodin historia

Koiria on puettu antiikin ajoista asti. 1700-luvulla koirien vaatettaminen oli kuninkaallisten huvia ja 1800-luvulla aatelisto heijasteli porvarillisia arvoja valokuvauttaessaan silinteri päässä poseeraavan koiran.

Nyt koirien inhimillistäminen on uudella tasolla. Lemmikkituotteiden suosion taustalla on kulttuurin muutos. Koirista on tullut perheenjäseniä ja omistajat viestivät itsestään koiran kautta.

”Samalla tavalla kuin koirien päivähoito, hotellit ja hampaiden harjaus myös koirien vaatemuoti on normalisoitunut ja tullut osaksi koiran hyvää hoitoa”, muodintutkija Annamari Vänskä sanoo.

Vänskä innostui tutkimaan koirien muotia käydessään seitsemän vuotta sitten Tokiossa, missä koirille oli omat liikkeensä. Putiikeissa myytiin lemmikeille vaatteita ja asusteita rattaista röyhelöisiin hääpukuihin.

”Talvitakit ja neuleet olivat niin tyylikkäitä, että ne olisivat kelvanneet hyvin kaksijalkaisille. Vain vaatteiden muoto oli outo.”

Syntyi artikkeli: New kids on the mall: Babyfied dogs as fashionable co-consumers, jossa Annamari Vänskä tarkasteli lemmikkejä posthumanistisesta näkökulmasta. Näkökulma korostaa ihmisen ja eläimen olevan samaa luonnon ja kulttuurin jatkumoa.

”Kun perinteinen perhemuoto on hajonnut koira voi päästä lapsen asemaan. Lemmikki kun on jotain eläimen ja ihmisen väliltä. Voisi myös sanoa, että koira toimii sijaiskuluttajana.”

Sijaiskuluttaja-termi on taloustieteilijä Thorstein Veblenin Joutilas luokka -teoksesta vuodelta 1899. Teos on taloustieteen klassikko, jossa ihminen osoitetaan kerskakuluttajaksi.

”Kulutettaessa huolenpito ja rakkaus koiraan saavat materiaalisen muodon. Pukemisesta puhutaan huolenpitona: koirille ostetaan palveluja hammashuollosta tekstiileihin, mutta samalla pyöritetään kulutusta.”

Lemmikkien vaatetrendeissä voi nähdä samoja suuntauksia kuin ihmisten vaatteissa. Nopeiten kasvava trendi on teknisistä materiaaleista tehtyjen älyvaatteiden suosio. Suosittua on myös luonnon materiaalien kuten villan ja puuvillan käyttö. Juuri nyt erittäin suosittuja ovat koirien kylpytakit, joihin märkä koira kiedotaan kylvyn jälkeen.

Koirille tarkoitettujen vaatteiden hinnat vaihtelevat merkistä ja laadusta riippuen. Huippubrändien koiran vaatteet voivat maksaa tuhansia euroja.

”Suomalaiset valmistajat keskittyvät funktionaalisiin suojavaatteisiin, joiden materiaalit ovat tuttuja lenkkipoluilta. Suomesta ei taida edes saada Louis Vuittonin pantoja ja taluttimia. Koirat puetaan sään mukaan, kuten ihmisetkin”, Vänskä toteaa.