Vuosikausia tyhjillään ollut tila puhuttaa paikallisia Kalliossa. Porthaninkadun ja Viidennen linjan kulmaan oli tulossa kauppa jo 2015 ja kauppiaskin oli valittu. Miksi kauppa on yhä avaamatta?

Nopealla vilkaisulla voisi teippausten perusteella olettaa, että Porthaninkadun ja Viidennen linjan kulmassa on K-market. Tila on kuitenkin ollut tyhjillään vuodesta 2015.

Helsingin Kalliossa on tyhjillään tila, joka on puhuttanut paikallisia jo pitkään.

Porthaninkadun ja Viidennen linjan risteyksessä sijaitsevan rakennuksen kivijalka näyttää nopeasti katsottuna teippausten perusteella K-kaupalta. Sitä se ei kuitenkaan ole, vaan tila on tyhjä.

”Tuosta oli jo ennen koronaa keskustelua Kallio-ryhmässä. Sinne kai piti tulla jotain, mutta moneen vuoteen ei ole kuulunut mitään. Se tuntuu erikoiselta, kun se on kuitenkin noin vilkkaalla paikalla”, sanoo samassa korttelissa asuva Tony Stepanow.

Hänen hiljattain aiheesta tekemänsä julkaisu Facebookin Kallio-ryhmässä innoitti vilkasta keskustelua.

Keskon pääkaupunkiseudun aluejohtaja Laura Rissanen tuntee hyvin kyseisen kohteen sekä sen ympärillä aika ajoin nousevan keskustelun.

”Olen aloittanut Keskolla viime huhtikuussa ja tämä oli itse asiassa ensimmäisiä asioita, joita itse kysyin jossain palaverissa, että miksi siinä ei ole kauppaa”, Rissanen kertoo.

Osoitteeseen Porthaninkatu 11 on tosiaan ollut tulossa Keskon kauppa jo pitkään.

Vuokrasopimus solmittiin jo vuonna 2015 ja kauppiaskin oli valittuna. Avaukselle tuli kuitenkin heti esteitä.

”Meille tuli yllätyksenä, että taloyhtiö rupesi suunnittelemaan putkiremonttia. Todettiin, että meidän ei kannata avata missään nimessä ennen sitä. Ei kannata avata kauppaa muutamaksi kuukaudeksi ja sitten laittaa kiinni”, hän sanoo.

Keskolla on lähialueella myös ollut paljon investointikohteita – kuten Hakaniemen Lyyra kortteliin tuleva K-kauppa – jotka nekin ovat Rissasen mukaan siirtäneet Porthaninkadun projektin etenemistä. Tila nimittäin vaatisi perusteellisen remontin, että se saataisi muutettua kaupaksi.

”Mutta kyllä meillä edelleen on toiveena, että saataisi sinne kauppa. Sille olisi selvästi sillä alueella kysyntää.”

Asiasta tulee Keskolle suoraan jonkin verran palautetta paikallisilta asukkailta.

”Vaikka tuntuu, että lähistöllä on paljon pieniä kauppoja, niin kolme korttelia ylämäkeä kauppakassien kanssa on paljon. Kyllä tavoite on, että kantakaupungissa olisi kävellen saavutettavissa oleva tiivis kauppaverkosto.”

Taloyhtiöön ei näyttäisi lähiaikoina olevan tulossa mitään sellaisia remontteja, jotka estäisivät kaupan avaamisen. Keskolla käydään tällä hetkellä keskustelua tilan remontista, mutta mitään tarkempia suunnitelmia ei vielä ole.

Mahdollisten avajaisten ajankohta on tästä syystä myös epäselvä.