Kovaan ääneen kailotetut videopuhelut bussissa ja odotetut tapaamiset ystävän kanssa, jotka muuttuvatkin ruudun toiselta puolelta hajamielisesti mumisemiseksi.

Älypuhelimien aikakaudella puhelimista on hyödyn lisäksi haittaa, etenkin julkisilla paikoilla.

HS kysyi lukijoilta tilanteista, joissa kännykän käyttö ärsyttää tai haittaa työpäivän kulkua.

Vastauksia tuli paljon. Suurinta osaa vastaajista kännykät eivät tosin ärsyttäneet työpaikalla, vaan esimerkiksi matkalla sinne.

Puhelinten läsnäolo risoo monia etenkin vapaa-ajalla ja liikenteessä.

Tässä jutussa on käytetty ainoastaan niiden vastaajien kommentteja, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa. Vastauksia on lyhennetty ja stilisoitu toimituksessa.

Joukkoliikenteessä närää aiheuttavat etenkin yleistyneet videopuhelut. Videopuheluita kun puhutaan yleensä pitämällä puhelinta käsivarrenmitan päässä ja kaiuttimella.

Häiritsee, että puhutaan videopuhelua ilman kuulokkeita ja molempien osapuolten sanomiset kailotetaan koko junanvaunulle. Tai äiti antaa lapselle kännykän, josta muksu katsoo kovaäänistä videota, ilman kuulokkeita tietysti. Tai nuorisojoukko luukuttaa lempimusiikkiaan irtokaiuttimesta. On todella epäkohteliasta altistaa muut ihmiset äänisaasteelleen. Olen kohteliaasti ehdottanut kuulokkeiden käyttöä. Yleensä vastassa on hölmistynyt katse ja meteli jatkuu ennallaan. Aivan kuin ihmiset eivät edes ymmärtäisi, miten epäkohteliaita he ovat. Nainen, 52, Vantaa