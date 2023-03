Helsingissä on alueita, joissa noin yksi kolmesta perheestä ei saa paikkaa yhdestäkään toivomastaan varhaiskasvatusyksiköstä.

Helsingin kaupungin tuoreet tiedot kertovat, että 70,9 prosenttia helsinkiläisistä perheistä saa lapselleen paikan toivomastaan päivähoitoyksiköstä.

Alueellinen hajonta on kuitenkin suurta: parhaiten perheiden toiveisiin on pystytty vastamaan kaakkoisella alueella, eli Kulosaaressa, Herttoniemessä ja Laajasalossa. Alueella 82,7 prosenttia sai paikan toivomastaan yksiköstä.

Eniten haasteita perheiden toiveisiin vastaamisessa oli puolestaan koillinen 1 -alueella eli Latokartanossa, Pukinmäessä ja Malmilla. Paikan toivotusta yksiköstä sai vain 63,4 prosenttia perheistä.

Varhaiskasvatuspaikkaa hakiessa on mahdollista esittää kolme paikkatoivetta paremmuusjärjestyksessä. Julkistetut luvut kertovat vain sen, onko hakija saanut paikan jostakin näistä.

Tiedot on kerätty vuoden 2021 elokuun ja vuoden 2022 joulukuun väliseltä ajalta.

Lukujen keskiarvot eivät kerro koko totuutta, sillä myös alueiden sisällä tilanteet voivat vaihdella paljonkin.

Esimerkiksi kaakkoisen alueen sisällä Länsi-Herttoniemessä ja Roihuvuoressa on tällä hetkellä varhaiskasvatuspaikkojen suhteen haastava tilanne, kertoo varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Tiina Ahonen.

”Kaakkoinen alue on maantieteellisesti laaja. Esimerkiksi rakenteilla olevassa Kruunuvuorenrannassa päiväkodit ovat uudempia ja suurempia sekä tiloiltaan joustavampia kuin vanhempien alueiden päiväkodit”, hän sanoo.

Helsingin Kruunuvuorenranta on rakenteilla oleva uusi asuinalue, jonka päiväkodit vetävät toistaiseksi hyvin.

Vanhemmilla alueilla kuten Roihuvuoressa ongelma on, että alueen päiväkodit on rakennettu samaan aikaan vanhemman rakennuskannan kanssa ja vastaamaan sen aikaista tarvetta. Viime aikoina alueelle on rakennettu lisää asuntoja, mutta uusia päiväkoteja ei ole tullut.

Eikä ole lähiaikoina tulossakaan.

”On olemassa suunnitelmia, mutta ne eivät heti ratkaise nykyistä tilannetta. Palveluverkkoa kehitetään koko ajan yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa, jotta varhaiskasvatus lähipalveluna toteutuisi varmemmin”, Ahonen sanoo.

Koillinen 1 alueen varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Eeva Tiihonen kertoo, että hänen vastuullaan olevalla alueella on kokonaisuutena sinänsä tarpeeksi paikkoja kaikille hakijoille. Perheiden toiveiden kannalta paikat eivät kuitenkaan ole sijoittuneet oikein.

”Latokartanon peruspiiriin kuuluvissa Pihlajamäessä ja Pihlajistossa paikkatilanne on erinomainen, mutta Malmilla, Tapanilassa ja Pukinmäessä on haasteita”, hän sanoo.

Tiihosen mukaan tilanne on kuitenkin parantumassa, kun alueella sijaitsevat uudistetut päiväkodit Longinoja, Nuotti ja Jäkälä avaavat ovensa. Kaikki ovat olleet aiemmin alle 100 paikkaisia päiväkoteja, joiden paikkamäärä yli kaksinkertaistuu uudistuksen myötä.

Vuoden 2024 alussa avaavat Longinoja ja Nuotti helpottavat paikkatilannetta Ala-Malmilla ja Pukinmäessä, ja vuoden 2025 aikana aukeava Jäkälä puolestaan auttaa Tapanilan tilanteeseen.