Ennen Luonnontieteellisen keskusmuseon parvekkeella asusti kaksi kirahvia.

Taiteilija Eliya Zweygberg Urho-karhun kainalossa ateljeellaan. Urhon korkeus on 3 metriä (jalustan kanssa 3,3 m), leveys 180 senttimetriä ja paino noin 600 kiloa. Teräsverkkoa veistoksessa noin 1 500 metriä ja rautalankaa tuhansia metrejä – taiteilijakaan ei ole pysynyt laskuissa mukana.

Luonnontieteellisen museon parveke on saanut uuden asukin Helsingin Etu-Töölössä.

Moni muistaa entisen Eläinmuseon – jonka virallinen nimi tätä nykyä on Luonnontieteellinen museo – parvekkeella hengailleet puiset kirahvit, jotka siirtyivät kesällä 2019 Sompasaunalle.

Parveke on odottanut uusia asukkaita ja maanantaina 27. helmikuuta reviirin on ottanut haltuunsa kolmimetrinen karhu nimeltä Urho. Veistos on taiteilija Eliya Zweygbergin tuotantoa ja tehty kuumasinkitystä teräsverkosta.

”Urhon luomisprosessin myötä olen tutustunut paremmin kansalliseläimeemme. On ollut todella antoisaa päästä työstämään näin isoa teosta, johon tehdään laajaa pintaa, ihan eri tavalla kuin mihin olen tottunut aikaisemmissa töissäni”, Zweygberg kertoo tiedotteessa.

Karhu kipusi paikalleen nosturin avulla.

Veistoksen koko on tehnyt työstä erityislaatuisen.

"Veistoksen koon ja mittasuhteiden lisäksi karhun muodot ovat tuoneet mukavaa haastetta. Karhun muotoihin vaikuttaa paljon paksu karva- ja rasvakerros, ja eläimen rakennetta on vaikeampi hahmottaa kun lihaksia ja jänteitä ei ole näkyvissä”, Zweygberg jatkaa tiedotteessa.

Urho-karhu ei joudu edustamaan Etu-Töölössä yksin.

Urhon kaveriksi museon oven yläpuolelle muuttaa myös huuhkaja, joka on vielä vailla nimeä.

Luonnontieteellinen keskusmuseo järjestää nimikilpailun huuhkajalle. Nimikilpailuun voi osallistua 5. maaliskuuta asti.

Huuhkaja, joka kaipaa vielä nimeä. Korkeus 60 cm, paino n. 20 kg. Teräsverkkoa veistoksessa noin 50 metriä.

Patsasasioiden ohessa Helsingin yliopiston tiedotteessa kerrotaan, että Luonnontieteellinen museo täyttää 100 vuotta.

”Luonnontieteellisen museon kokoelmat muuttivat Etu-Töölöön sata vuotta sitten ja nyt on aika juhlia”, tiedotteessa karkeloidaan.