Lähipäiväkotiperiaatteen pitäisi olla Helsingin poliitikoille hyvin tärkeä asia, mutta sen toteutumisen seuranta on puutteellista, kirjoittaa HS:n kaupunkitoimittaja Noona Bäckgren.

Lähipäiväkotiperiaate on tärkeä Helsingin poliitikoille. Kuvassa lapsia päiväkoti Rööperin pihalla kesäkuussa 2021.

Bussissa lastenvaunujen kanssa matkustaessani minulla on tapana jutella niitä näitä muun vaunukansan kanssa. Viime aikojen rupatteluissa eräs teema on noussut esiin toistuvasti: asuinalueeltani kyytiin nousevat kanssavaunuilijat ovat huokailleet, että bussilla tuleekin jatkossa matkustettua päivittäin, sillä lapselle saatu päivähoitopaikka on pitkän matkan päässä toisessa kaupunginosassa.

Kyseessä on arjen sujuvuuden kannalta erittäin suuri asia: päiväkotimatkoihin tuhraantuu aikaa, jonka voisi käyttää lapsen kanssa oloon, työntekoon tai virkistäytymiseen.

Lisäksi kaikilla ei esimerkiksi ole työnsä luonteen puolesta joustavaa työaikaa, jolloin sekoaamut lapsen kanssa ja pitkät päiväkotimatkat aiheuttavat päivittäistä ylimääräistä stressiä töihin ajoissa ehtimisestä.

Erityisen tuskaisia ovat tietenkin tilanteet, joissa lapsia on useampia, eivätkä he ole mahtuneet samaan päiväkotiin.

HS uutisoi tiistaina, että tuoreiden lukujen valossa helsinkiläisistä perheistä 70,9 prosenttia on saanut paikan toivomastaan varhaiskasvatusyksiköstä.

Hajonta alueiden välillä on kuitenkin suurta, ja myös alueiden sisällä tilanteet vaihtelevat paljonkin.

Lue lisää: Luvut paljastavat: Näin perheiden päiväkoti­toiveet toteutuvat Helsingissä

Luvut ovat hyvin kiinnostavia, sillä ne kertovat osaltaan siitä, miten Helsinki on onnistunut niin sanotun lähipäiväkotiperiaatteen toteuttamisessa.

Kyseessä pitäisi olla helsinkiläisille poliitikoille erittäin tärkeä asia, sillä lähipäiväkotiperiaate on kirjattu myös uusimpaan kaupunkistrategiaan eli kaupungin ”hallitusohjelmaan”. Idea on, että lapselle annetaan aina paikka lähinnä kotia olevasta varhaiskasvatusyksiköstä, jossa on tilaa.

Lähipäiväkotiperiaatteen toteutumista on aiemmin mitattu esimerkiksi seuraamalla päiväkotimatkojen pituuksia. Lapset on pyritty sijoittamaan yksiköihin, jotka ovat korkeintaan vartin kävely- tai julkisen liikenteen matkan päässä kotoa. Vuonna 2021 kerrottiin, että kaupungin päiväkodeissa olevista 80 prosentilla päiväkotimatkan pituus on korkeintaan 16 minuuttia.

Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kempin mukaan tilastoja perheiden toiveiden toteutumisesta ei kuitenkaan ole ollut aiemmin saatavilla. Lisäksi nykyisin seurataan ainoastaan varhaiskasvatuspaikan saaneiden päiväkotimatkojen pituuksia julkisella liikenteellä.

Vuonna 2022 päivähoitopaikan saaneiden päiväkotimatkojen pituus julkisella liikenteellä oli keskimäärin 12,4 minuuttia.

On hyvä, että toiveiden toteutumista nyt seurataan, mutta tilastoinnissa olisi kehittämisen varaa.

Nykyisin päivähoitopaikkaa hakiessa listataan paremmuusjärjestyksessä kolme eri vaihtoehtoa. On selvää, etteivät nämä toiveet ole perheille samanarvoisia, vaan esimerkiksi paikka kolmantena listalla olevasta yksiköstä voi olla iso pettymys. Tällä hetkellä Helsingin tilastot kertovat kuitenkin vain sen, onko hakija saanut paikan jostakin kolmesta vaihtoehdosta.

Totuudenmukaisempi kuva toiveiden aidosta toteutumisesta saataisiinkin, jos tilastoista kävisi ilmi, kuinka moni on saanut paikan listallaan ensimmäisenä tai toisena olevasta vaihtoehdosta.

Toisekseen olisi hyvä, että tilastoinnissa kerrottaisiin aiempaan tapaan, kuinka pitkä päivähoitomatka on kävellen tai julkisella liikenteellä – ei ainoastaan julkisella liikenteellä. Arviointitavan muuttuminen vaikeuttaa vertailua nykytilanteen ja aiempien vuosien välillä. Myös se, ettei tietoa toiveiden toteutumisesta ole ollut aiemmin saatavilla, tekee käytännössä vertailun aiemman ja nykyhetken välillä mahdottomaksi.

On siis mahdotonta sanoa, onko lähipäiväkotiperiaatteessa menty viime aikoina parempaan vai huonompaan suuntaan.

Helsinki pyrkii seuraamaan kaupunkistrategian eri painopisteiden toteutumista erilaisten mittareiden avulla. Seurannassa ovat esimerkiksi alueiden väliset varhaiskasvatuksen osallistumisasteen erot.

Yksikään kaupungin sivuillaan esittelemistä mittareista ei kuitenkaan mittaa lähipäiväkotiperiaatteen toteutumista. Jos asia kerran on poliitikoille tärkeä, olisi hyvä, että periaatteen toteutumista seurattaisiin selkeällä ja kaikille avoimella mittaristolla ja siitä raportoitaisiin kaupunkilaisille säännöllisesti.