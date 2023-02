Manteliherkuistaan tunnettu kahvilaketju Greenbake sulkee leipomo- ja kahvilamyymälänsä Helsingissä.

Helsinkiläinen leipomo- ja kahvilaketju Greenbake sulkee leipomo- ja kahvilamyymälänsä Töölössä ja Haagassa. Myymälät ovat auki viimeistä päivää tiistaina.

Asiakastiedon rekisteristä selviää, että yritys on jättänyt konkurssihakemuksen. Kirjaus on päivätty helmikuun 27. päivälle. Velkojana on muun muassa verohallinto.

Pitäjänmäellä toiminut myymälä suljettiin jo lauantaina.

Greenbake nousi kuuluisaksi asiakkaiden rakastamista mantelicroissanteista. Helsingin Sanomat kirjoitti esimerkiksi toukokuussa 2021, kuinka himoittu herkku saatetaan myydä loppuun Greenbaken myymälöissä jo monta tuntia ennen sulkemisaikaa.

Kahvilan yrittäjä ei halua tällä erää kommentoida sulkemispäätöstä Helsingin Sanomille. Facebook-päivityksessä yritys kuitenkin kiittää menneistä vuosista.

”Haluamme sydämellisesti kiittää kaikkia asiakkaitamme tuesta, ystävällisyydestä ja mukavista kohtaamisista. Olemme normaalisti auki vielä helmikuun loppuun, hymyillään kun tavataan!”

Kommenteissa yritys paljastaa, että tuotteiden saaga saattaa vielä jatkua.

”Tiedotan asiakkaille kohta siitä, mistä tuotteita saa”, yritys kirjoittaa englanniksi.

Kahviloiden sulusta uutisoi aiemmin Helsingin Uutiset.

