Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvosen mukaan sote-ala on äärimmäisen sukupuolittunut.

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen haluaa eduskuntavaalien alla puhua siitä, miten vahvasti Suomen työvoimapula kytkeytyy sote-kriisiin.

”Sote-ala edustaa yksin yli puolta koko Suomen työvoimapulasta. Tästä pitäisi puhua paljon enemmän”, hän sanoo.

Sote-ala puolestaan on äärimmäisen sukupuolittunut, ja tähänkin pitäisi Kouvosen mielestä kiinnittää enemmän huomiota.

”Koko meidän sote lepää naisten harteilla. Suomessa hammashoitajista 99 prosenttia on naisia. Sairaanhoitajista ja lähihoitajista noin 90 prosenttia”, hän sanoo.

Julkisen alan eläkevakuuttaja Kevan tuoreen julkaisun mukaan Suomessa oli vuonna 2022 eniten vajetta sairaanhoitajista, lähihoitajista, lastentarhanopettajista, sosiaalityöntekijöistä ja erityisopettajista.

Esimerkiksi sairaanhoitajien vaje oli yli 16 600 henkilöä. Luku on yli kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa, sillä vuonna 2021 hoitajia arvioitiin puuttuvan koko maassa noin 8 000.

Kun katsotaan laajasti Suomen sote-kenttää, naisia on työntekijöistä 85 prosenttia. Lukema on linjassa sen kanssa, että ammattikorkeakouluissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien alojen opiskelijoista naisia on noin viisi kuudesta.

Moni tosin keskeyttää opinnot.

”Huolestuttavaa on, että sote-alalla sairauspoissaoloja on enemmän kuin millään muulla alalla. Poissaoloja aiheuttavat nimenomaan mielenterveysongelmat, kuten ahdistus ja masennus”, Kouvonen sanoo.

Käytännössä kyse on monesti työuupumuksesta. Työuupumus ei kuitenkaan ole Suomessa virallinen diagnoosi, jolla on mahdollista saada sairauslomaa.

Helsingin kaupungin työntekijöitä koskevassa laajassa Helsinki Health Study -tutkimushankkeessa on selvitetty, että alle 40-vuotiaista työntekijöistä eniten mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja oli sote-alan naisilla – miltei kaksi kertaa enemmän kuin muiden alojen naistyöntekijöillä.

Kouvonen korostaa, että sote-alalla nimenomaan työolot näyttäisivät olevan uupumuksen taustalla.

”Viime aikoina on ollut keskustelua siitä, mikä on työuupumusta ja mikä jonkinlaista yleistä arkeen ja elämään liittyvää uupumusta. Tutkija Noora Heinosen työn alla olevassa väitöskirjassa pureudutaan muun muassa tähän ja näyttö viittaa siihen, että sote-alalla erityisesti työoloihin pitäisi kiinnittää huomiota.”

