Vuosi sitten Hakaniemeen avattu ravintola Story on lopettanut toimintansa. Ketjun muut ravintolat jatkavat.

Hakaniemen Story-ravintola lopetti toimintansa helmikuun lopussa. Vanhaan Elannon taloon avatun Storyn tarina kesti vain vuoden.

Ravintolan yrittäjä Markus Hurskaisen mukaan ravintola lopetettiin taloudellisista syistä.

”Näinä aikoina toimintaa on pakko skaalata alas siellä, missä homma ei toimi.”

Story-ravintolat on osa We are group -yhtiötä, ja yrityksellä on useita muitakin ravintoloita. Muun muassa artesaanipitsoja tarjoavat Pikku Napoli -ravintolat kuuluvat yhtiöön. Story-ketjun muut ravintolat ovat Kampissa, Viikissä ja Kauppahallissa.

Hurskaisen mukaan suurin osa Storyn työntekijöistä on sijoittunut yrityksen muihin yksiköihin.

Hakaniemen Storyn lopettaminen on yrittäjille takaisku, sillä he etsivät aikanaan sopivaa tilaa Hakaniemestä pitkään. Ravintolan nettisivuilla yrittäjät kertoivat, että ihastuivat Siltasaarenkatu 10:ssä olevaan tilaan sen sijainnin ja valoisuuden vuoksi.

Toiminta ei keskeisestä sijainnista huolimatta lähtenyt käyntiin sillä tavalla, kun yrittäjät olivat kuvitelleet.

”Meillä oli high hopesit siitä, että maailma normalisoituisi koronan jälkeen, ja ihmiset palaisivat työpaikoilleen ja lounastamaan.”

Näin ei käynyt, koska monet ovat jatkaneet etätyöskentelyä myös koronaeristyksen jälkeen. Ravintoloiden tilannetta on vaikeuttanut myös maailmantilanne, joka on johtanut tavaroiden ja palvelujen hintojen nousuun, ja siihen, että ihmiset kuluttavat vähemmän.

”Hirveäähän se on, kun jokin mihin on uskottu tosi paljon ja satsattu rahaa menee hukkaan, mutta emme ole ainoita. Näin on viime aikoina käynyt monelle tuttavalle ja kollegalle.”

Lue lisää: Uudessa Story-ravintolassa hutiloidaan urakalla ja jälkiruoka jäi kriitikolta syömättä

Lue lisää: Satu Silvo kasvisravintola Silvopleen konkurssista: ”Rahallisesti tulee turpaan niin, että tukka lähtee”

Lue lisää: Lounas­buffettien hinnat ovat kallistuneet rajusti Helsingin keskustassa – Katso hinnat HS:n listalta

Lue lisää: Suosittu ravintola­laiva Meri­kerho konkurssiin

Lue lisää: Kasvis­syöjien suosima Cafe Sose lopettaa

Lue lisää: Yli 100-vuotias venäläis­ravintola Bellevue joutui sulkemaan Kataja­nokalla