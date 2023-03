Tammikuussa helsinkiläisnainen löysi oudon esineen matkalaukustaan Teneriffan-reissun jäljiltä. Nyt hän uskoo löytäneensä selityksen erikoiselle tapaukselle.

Helsinkiläisen Leena Ojalan Teneriffan-matka sai erikoisen päätöksen tammikuussa.

Palattuaan Suomeen hän huomasi, että matkalaukkuun oli ilmestynyt jotain ylimääräistä. Siinä, omien tavaroiden päällä, oli värikäs lelupallo.

Kuka sen oli laittanut sinne ja miksi, jäi tuolloin mysteeriksi.

Lue lisää: Leena Ojalan matka­laukusta paljastui erikoinen löytö – Lento­yhtiö ei tiedä, mitä tapahtui

Nyt Ojala on varma, että arvoitus on ratkennut.

Useat espanjalaismediat uutisoivat sunnuntaina 5. maaliskuuta, että kaksi Teneriffan lentokentän työntekijää on jäänyt kiinni rysän päältä varkausyrityksestä.

Sanomalehti La Vanguardian mukaan Espanjan kansalliskaarti yllätti työntekijät heidän yrittäessään varastaa erilaisia esineitä matkustajan matkalaukusta samalla, kun he lastasivat muita matkalaukkuja lentokoneeseen.

Ojala kertoo alun perinkin epäilleensä, että taustalla olisi varkausyritys. Erikoista oli vain, että mitään laukusta ei ollut viety. Ainoastaan laukun ympärillä oleva sininen hihna oli hävinnyt.

Nähtyään sunnuntain uutisen lentokentän työntekijöistä Ojala on varma, että tapaukset liittyvät toisiinsa.

”Mietin heti, että siellä on varmasti ollut asialla nämä samat kiinni jääneet tyypit”, hän sanoo HS:lle.

”Ne ovat säheltäneet laukkujen kanssa, ja siinä on jostain syystä tullut hätä, ja hommat ovat jääneet kesken. Siinä samalla on tungettu se pallo laukkuun, ja se sininen remmi on jäänyt pois.”

Matkalaukussa oli ollut esineitä, jotka olisivat varmaan voineet kelvata varkaille, kuten esimerkiksi tupakkakartonkeja ja Brandy-pullo.

Ojala kuitenkin arvelee, että tekijöillä on jostain syystä tullut niin kiire, etteivät ole ehtineet penkoa laukkua sen enempää.

Laukun sisältö oli palloa lukuun ottamatta juuri niin kuin Ojala oli jättänyt sen.

Ojala otti Suomessa yhteyttä lentoyhtiö Norwegianiin, jonka lennolla hän matkusti kotiin Suomeen. Heiltä ei ole vielä maaliskuun alkuun mennessä tullut vastausta.

HS:lle Norwegian kommentoi tammikuussa, että vastaavaa ei ole heidän tietojensa mukaan koskaan tapahtunut.

Kukaan ei ole myöskään ottanut yhteyttä Ojalaan ja ilmoittautunut pallon omistajaksi.

Ojala on tottunut Kanarian-reissaaja ja pelkästään Teneriffalla hän on vieraillut kolmisenkymmentä kertaa. Tapaus ei tule vaikuttamaan hänen tapaansa matkustaa.

”Sitä ehkä harkitsen, että kokeilisin niitä lentokentältä löytyviä koneita, jotka käärivät laukun muoviin”, hän pohtii.

”Sellaista varkaat eivät ehkä lähde avaamaan. Mutta en kyllä tiedä kokeilenko. Olen kuitenkin käynyt 35 vuotta Kanarialla, eikä mitään ole koskaan hävinnyt laukusta.”

