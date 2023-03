Kaksivuotisen peruskorjauksen aikana kunnostetaan Sibelius-monumentin ympäristö, käytäviä ja leikkipaikka, sekä rakennetaan koira-aitaus ja kuntoilualue.

Helsingin Töölössä sijaitsevan Sibeliuksen puiston peruskorjaus aloitetaan maaliskuussa huonokuntoisten puiden kaadolla. Helsingin kaupunki tiedotti vuosien 2023–24 aikana tehtävien töiden yksityiskohdista maanantaina.

Suunnitelmista päätellen voisi puhua puiston kasvojenkohotuksesta, jota on yleisesti toivottu jo pitkään. Kuvanveistäjä Eila Hiltusen Sibelius-monumentti on yksi Helsingin keskeisistä turistirysistä, ja sen ympäristöä on pidetty kuluneena ja ränsistyneenä.

Nyt kaupunki korjaa tilannetta: Peruskorjauksessa huomioidaan suuret kävijämäärät sekä puiston historia vanhana huvila-alueena. Urakassa uusitaan muun muassa Sibelius-monumentin ympäristöä ja puistokäytäviä, tiedotteessa sanotaan.

Monumentin edustan Musiikkiaukion kivituhkapinnoite uusitaan. Aukiota varustetaan tapahtumasähköllä ja sitä laajennetaan mahdollistamaan pienimuotoisia musiikkitapahtumia. Suunnitelma sisältää pienen siirrettävän esiintymislavan.

Puiston viihtyisyyttä parannetaan alueen historian hengessä, tiedotteessa sanotaan. 1800-luvulta peräisin olevien Pauligin huvilan, Villa Bråvallan ja Miramarin huvilan kivijalan ympäristöä kulkureitteineen uusitaan.

Suunnitelmissa on otettu huomioon Helsingin kaupungin vuonna 2022 myymän Pauligin huvilan tarpeet. Huvilaan on tulossa kaupunkilaisille avointa tilaa.

Sibeliuksen puiston nykyinen koristelampi kunnostetaan. Toinen, jo hävinnyt lampi palautetaan. Lampien välille tehdään kivipuro, ja Sibelius-monumentin viereiseen lampeen palautetaan suihkulähde.

Puistoon lisätään myös runsaasti uusia penkkejä oleskelua varten, ja sen valaistus uusitaan. Alueelle istutetaan uusia puita, pensaita ja perennoja. Kasvisuunnittelussa käytetään puistolle tunnusomaista lajistoa ja lajiyhdistelmiä, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Sibeliuksenpuiston pohjoisosan leikkipaikka uusitaan ja sinne rakennetaan keinuja, kiipeilyreitti ja hiekkalaatikko. Leikkipaikan läheisyyteen tulee uusi kuntoilupaikka.

Mechelininkadun kulmaukseen, entisen minigolfradan paikalle, rakennetaan uusi koira-aitaus pienille koirille.

Sibeliuksen puistossa sijaitsevat Sibelius-monumentti ja siihen liittyvä Jean Sibeliusta esittävä veistos ovat yksi Helsingin tunnetuimmista turistikohteista.

Poistettavat puut sijaitsevat Sibeliuksenpuiston länsiosassa. Suurin osa poistettavista puista on todettu kuntoarvioinnissa lahoksi, tuholaisten vaurioittamaksi tai muuten huonokuntoiseksi, Helsingin kaupungin tiedotteessa sanotaan.

Myös puiston rakennustöihin liittyen joudutaan poistamaan yksittäisiä puita, jotka eivät kuitenkaan ole merkittäviä maisemapuita. Puut poistetaan maaliskuussa ennen lintujen pesimäaikaa.

Runkoja sijoitellaan lahopuutarhoiksi puistoon sekä uuteen koira-aitaukseen.