Helsingin yliopiston Tekoälyn perusteet -kurssin on aloittanut kansainvälisesti jo liki 950 000 ihmistä.

Helsingin yliopiston järjestämä, kaikille avoin ja ilmainen Tekoälyn perusteet -verkkokurssi (Elements of AI) on ollut jättimenestys.

Vuonna 2018 perustetun kurssin on aloittanut jo liki 950 000 ihmistä.

Kurssin suorittamisen jälkeen ymmärtää esimerkiksi, mitä tekoäly on ja mitä sillä voi ja ei voi tehdä. Lisäksi kurssilla käydään läpi tekoälyn kehittymistä ja tulevaisuuden näkymiä.

Tekoälyn perusteet -kurssi kuuluu Helsingin yliopiston niin sanottuun mooc-kokonaisuuteen. Lyhenne mooc tulee englannin kielen sanoista massive open online course.

Moocit ovat avoimia verkkokursseja, joille mahtuvat mukaan kaikki halukkaat. Tällä hetkellä tarjolla on esimerkiksi ohjelmointiin, rikosoikeuteen sekä tähtiin ja avaruuteen perehtyviä kursseja. Yhteensä mooc-kursseja on jo lähes 100.

Suosituimpia ovat tekoälyyn ja ohjelmointiin liittyvät kurssit.

Tekoälyn perusteet on jo ”klassikko-mooc”, joka on käännetty kaikille EU-kielille. Sen on suorittanut loppuun asti noin 12 prosenttia ilmoittautuneista. Noin 40 prosenttia kurssilaisista on naisia ja valmistuneita on 170 maasta.

Kurssin ”isä” on tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos Helsingin yliopistosta. Hän kertoo, että idea syntyi vuonna 2017, kun Suomen kansallinen tekoälystrategia peräänkuulutti kansantajuista tekoälytietämystä.

”Istuin joissakin siihen liittyvissä kokouksissa, joissa kaikki pitivät tärkeänä, että suomalaiset oppilaitokset avaavat oppisisältöjä kaikkien saataville. Mutta kun tuli puheeksi, kuka tällaisen tekee, kaikki katselivat katonrajaan. Pienen harkinnan jälkeen päädyin tarttumaan haasteeseen”, hän kertoo.

Helsingin yliopiston digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila painottaa, että myös kurssin kokonaan suorittaneiden määrä on todella suuri.

”Moocit ovat maailmanlaajuinen ilmiö, ja siinä kontekstissa on valtava onnistuminen, että yli 10 prosenttia kurssin aloittaneista suorittaa sen loppuun. Yleensä puhutaan noin viidestä prosentista”, hän sanoo.

”Myös se, että noin 950 000 ihmistä on ylipäätään aloittanut kurssin, on valtava lukema. Länsimaissa kaikkien aikojen suosituimmat moocit ovat keränneet noin 4–5 miljoonaa osallistujaa.”

Tekoälyn perusteet -kurssi sopii kaikille, eli syvällistä ymmärrystä matematiikasta tai ohjelmoinnista ei tarvita. Kurssin suorittamisesta on mahdollista saada kaksi opintopistettä Avoimen yliopiston kautta.

Helsingin yliopiston uusin mooc-kurssi Core 5G and Beyond opettaa keskeiset mobiiliverkkojen toiminnan perusteet, ja keskittyy erityisesti 5G:hen ja tulevaisuuden 6G-verkkoihin.

Kurssi painottaa mobiiliverkkojen arkkitehtuurin ja sovellusten kehittymistä lähtien varhaisista mobiiliverkoista aina nykyiseen 5G:hen ja sitä seuraavaan 6G:hen.

Kurssilla esitellään verkkojen keskeiset elementit ja sovellukset. Mobiiliverkkojen taustalla olevien suunnitteluperiaatteiden ja rakennuspalikoiden ymmärtämisen lisäksi pohditaan, kuinka tulevan sukupolven mobiiliteknologiat voivat muuttaa jokapäiväistä elämää.