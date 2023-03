Aalto-yliopistossa hakija voidaan jatkossa hylätä, jos taidealan tehtäviin on haettu apua valmennuskurssilta.

Helsingin yliopistolla ei suunnitella valmennuskurssien käytön kieltoa pääsykokeissa ja niihin liittyvissä ennakko­materiaaleissa.

”Tämä on aihe, josta on puhuttu vuosia. Me pyrimme siihen, että pääsykokeiden sisältö on sellainen, jossa valmennuskursseista ei ole merkittävää hyötyä”, sanoo yliopiston opiskelija­valintojen päällikkö Satu Kunnas.

Valmennuskurssien käytön rajoittaminen nousi otsikoihin keskiviikkona.

Yle uutisoi, että Aalto-yliopiston taidealalla esimerkiksi arkkitehtuurin valintakokeiden ennakkotehtävien ohjeistukseen on lisätty uusi kohta, joka kieltää hakijoita ottamasta ennakkotehtäviin apua vastaan kolmansilta tahoilta, kuten kaupallisilta valmennuskursseilta.

Aalto-yliopiston linjaus perustuu hakijoiden yhdenvertaiseen kohteluun, josta on maininta myös yliopistolaissa.

Aalto-yliopistossa tilanne nähdään Ylen mukaan niin, että valmennuskurssit ovat kalliita, ja se asettaa hakijat epätasa-arvoiseen asemaan keskenään. Samaan aikaan kuitenkin myönnetään, että valmennuskurssit kieltävän linjauksen valvonta on käytännössä hankalaa.

Satu Kunnaksen mukaan myös Helsingin yliopistolla tunnistetaan, että nykyinen tilanne on ongelmallinen.

”Kyse on mahdollisuuksien tasa-arvosta. Me emme halua suosia ihmisiä, joilla on taloudellisesti paremmat resurssit valmistautua kokeisiin”, hän sanoo.

Esimerkiksi lääketieteen alan valintakoe vuonna 2023 perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin.

Useilla muilla aloilla taas on vuosien varrella vähennetty ennakkomateriaalin määrää, jotta kokeeseen ehtii valmistautumaan lyhyemmässä ajassa.

”Mikäli hakuprosessissa käytetään ennakkomateriaalia, niiden käyttö on suppeaa ja kokeet pyritään suunnittelemaan niin, että valmennuskurssien hyöty jäisi mahdollisimman vähäiseksi.”

Kunnas huomauttaa, että pääsykokeissa on kyse eräänlaisesta suo siellä, vetelä täällä -tilanteesta.

”Kun pääsykokeet pohjaavat lukion oppimäärään, niin on hyvä ymmärtää, että lukion kurssejakin varten myydään preppauskursseja.”