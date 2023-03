Bror Bäckströmin parturin asiakkaita olivat niin tv-tähdet kuin huippupoliitikot. Marlon Brando oli myös Bäckströmin asiakas.

Hiljattain kuollut ”seurapiiriparturina” tunnettu käsityöneuvos ja parturimestari Bror Bäckström oli usean vuosikymmenen ajan aikansa mediajulkkis. Hän nousi julkisuuteen 1960-luvulla, kun julkkikset alkoivat käydä hänen parturissaan.

Vuonna 1939 syntynyt Bäckström perusti ensimmäisen parturiliikkeensä Helsingin Ratakadulle 1950-luvun lopulla.

Televisiokanava Tesvisio muutti sattumalta Bäckströmin parturin naapuriin, ja parturiin alkoi tulla tv-tähtiä asiakkaiksi. Bäckströmin parturissa asioivat muun muassa tv-viihteen vaikuttajat Pertti ”Spede” Pasanen (1930-2001) ja Ere Kokkonen (1938-2008).

Pertti ”Spede” Pasanen sovittamassa peruukkia vuonna 1967 Bror Bäckströmin parturissa

Bäckströmistä tuli itsekin julkkis, kun Tesvision ohjelman tekijät pyysivät Bäckströmiä esiintymään ohjelmissaan.

Ratakadulta Bäckströmin parturi muutti Annankadulle. Vuonna 1966 liikkeen nimeksi tuli Salon Bror Bäckström.

Samaan aikaan Bäckström keksi laajentaa parturinsa toiminta-ajatusta. Hän perusti parturin yhteyteen kahvilan, jossa oli myös baaritiski.

Media innostui Bäckströmin salongista.

”Salonki on sekoitus ranskalaista putiikkia ja englantilaista klubia. Odotustilaa on yli neljännes koko alasta, siinä on nahkatuolit ja baari”, Seura-lehti kuvaili 1960-luvun lopulla Salon Bror Bäckströmiä.

Julkisuuden henkilöt viihtyivät salongissa. Viihde-elämän tähtien ohella Bäckströmin parturissa kävi asiakkaina huippupoliitikkoja. Heitä olivat muun esimerkiksi pääministerinä 1980- ja 1990-luvun vaihteessa sekä kokoomuksen puheenjohtajana 1970-luvulla toiminut Harri Holkeri (1937–2011) ja ministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja Ilkka Kanerva (1948–2022).

Sosiaalidemokraattien puheenjohtajana 1990-luvulla toiminut ja pankkimaailmassa STS-pankin pääjohtajana vaikuttanut Ulf Sundqvist kuului myös asiakaskuntaan.

Bäckströmin parturia käytettiin jopa lyömäaseena poliitikkojen haastattelussa 1960-luvun lopulla.

Televisiossa pyöri tuohon aikaan keskusteluohjelma ruuvipenkki, jossa toimittajat Seppo Tikka (1942-2015) ja Ralf Friberg hiillostivat poliitikkoja.

Harri Holkeri joutui ohjelmassa vastaamaan, miksi hän käyttää Bror Bäckströmin parturia.

”Minkä vuosi te käytätte Suomen kalleinta parturia?”, Holkerilta kysyttiin tarkoittaen sitä, että hän oli Bäckströmin parturin asiakas.

”En minä siitä kalleudesta niin tiedä. Mutta me nyt satumme olemaan myös hyviä kavereita”, Holkeri vastasi.

Pääministerinä ja Kokoomuksen puheenjohtajana toiminut Harri Holkeri oli Bror Bäckströmin parturin kanta-asiakas.

Kulttuuriväkeäkin saattoi tavata Salon Bror Bäckströmissä. Siellä kävivät esimerkiksi näyttelijä Tommi Rinne (1925-1999) sekä Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Seppo Heikinheimo (1938-1997).

Bäckströmin asiakkaana oli myös kansainvälisiä julkkiksia. Näyttellijä Marlon Brando (1924-2004) vieraili Suomessa 1960-luvun lopulla. Bäckströmin tehtävänä oli laittaa Brando esityskuntoon ennen Lenita Airiston tv-haastattelua.

”Tapaamisemme oli pettymys. Tuoliini istui melko väsynyt, keski-ikäinen mies. Mistään varsinaisesta karismasta ei voinut puhua. Brando halusi, että kohentaisin hänen hiuksiaan”, Bäckström muisteli kohtaamista elämäkerrassaan ”Parturin tuolissa - tarinoita lööppijulkisuuden takaa”.

Sittemmin Bäckströmin parturi toimi useassa eri osoitteessa, muun muassa Uudenmaankadulla sekä Fredrikinkadulla.

1990-luvun alussa Bäckström jätti hetkeksi parturin työt myytyään yrityksensä ja työskenteli muulla alalla. Vuonna 1995 Bäckström palasi parturiksi ja avasi liikkeen Lönnrotinkadulle.

Tämän jälkeen Salon Bror Bäckström muutti Kluuvinkadulla. Sieltä liikkeen paikka vaihtui Uudenmaankatu 4–6:een, missä parturiliike toimii edelleen.

Ympyrä oli sulkeutunut, Bäckström oli aloittanut parturiliikkeen pitämisen Ratakadulla, melkein samoilla kulmilla kuin Uudenmaankatu 4-6.

Bror Bäckström jäi eläkkeelle vuonna 2021 ja myi yrityksensä yrittäjä Akim Bayalle. Kaupan yhteydessä sovittiin, että yrityksen toiminta jatkuu ennallaan samalla nimellä.

Jutun lähteenä on ollut myös Bror Bäckströmin elämäkerta: Parturin tuolista - tarinoita lööppijulkisuuden takaa.