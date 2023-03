Yrittäjä Riikka-Maria Lemminki kertoo, että kaupunkilaisten aktiivisuus on ollut suuressa roolissa uuden ranskalaishenkisen ravintola-puodin toteutumisessa.

Tähän mennessä asiat eivät ole menneet putkeen, mutta jos nyt menevät, Vuosaareen aukeaa kesällä pieni siivu ranskalaista maalaiskylää.

Nordsjön kartanon historiallisessa miljöössä tarjotaan silloin samppanja- ja kantarelli­fondueta sekä piirakoita, jotka leivotaan yli sata vuotta vanhoilla resepteillä. Puodin puolelta on mahdollista ostaa ranskalaisia viinejä paikan päällä nautittavaksi ja mausteita tai tuoretta patonkia kotiin viemiseksi.

Läheltä piti, että kaikki tämä jäi vain madeleine-leivoksen tuoksuiseksi haaveeksi. Kartanon yrittäjä Riikka-Maria Lemminki haluaa kiittää helsinkiläisiä siitä, että he ovat kiinnostuneita kaupungin vanhoista rakennuksista.

”Se pelasti kartanon ja tämän hankkeen.”

Lemminki yhtiökumppaneineen osti Nordsjön kartanon Helsingin kaupungilta vuoden 2022 alussa. Kauppahinta oli hiukan alle 400 000 euroa.

Lue lisää: Ranskalainen kauppa ostaa Nordsjön kartanon Vuosaaresta – Uudet omistajat aikovat perustaa tiloihin ranskalaisen ravintolan

Alku oli kuin tarpomista halvassa sinapissa: 1800-luvun alkupuolelta peräisin olevassa päärakennuksessa vastassa olivat rikki kivitetyt ikkunat. Tai olisivat olleet vastassa, jos rakennukselle olisi päässyt.

Meneillään oli sakein talvikausi, eikä kaupungilta irronnut lumenaurauskalustoa. Tiedot rakennuksen sähkösopimuksesta ja vesiliittymästä olivat kateissa. Tarvittiin lupa rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen, mutta se sakkasi. Arkkitehtia jouduttiin vaihtamaan moneen otteeseen.

Lemmingin mukaan pelkästään tähän mennessä on kulunut noin 100 000 euroa kartanon ylläpitokustannuksiin, arkkitehtien palkkioihin ja erilaisiin selvityksiin.

Lemminki on varovainen sanoissaan, mutta rivien välistä voi kuulla, ettei yhteistyö kaupungin kanssa sujunut pitkään aikaan odotetulla tavalla.

”Kaupungin eri yksiköt eivät oikein toimi yhteistyössä”, hän sanoo.

Lue lisää: Jollaksen kartanon näyttävästi haltuun ottanut isäntä sulkee paikan äkillisesti – muuttaa pois Helsingistä ja vie kiukaankin mukanaan

Nordsjön kartanoympäristö on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue.

Eräänlaisen pelastuksen tarjosi kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hankeen aloite Pelastetaan Helsingin historia helsinkiläisille – vanhat talot eläviksi yhteisöiksi.

”Kun aloite päätettiin toteuttaa, syntyi kunnon keskusteluyhteys meidän ja kaupungin välille. Tarinamme haluttiin vihdoin kuulla.”

Lemminki kertoo, että hän on halunnut aloittaa liiketoiminnan nimenomaan vanhassa, historiallisessa rakennuksessa.

”On ihan hemmetin sääli, miten vanhoja rakennuksia Suomessa kohdellaan ja puretaan.”

Lue lisää: Pahasti rapistuneen Aino Acktén huvilan remontti nytkähtämässä eteenpäin – perus­korjaamiseen varattu 2,5 miljoonaa euroa

Lemminki on pyörittänyt pitkään ranskalaisen yhtiökumppaninsa kanssa Asikkalan Vääksyssä Ranskalaista kyläkauppaa, jonka konsepti on pitkälti sama kuin Nordsjön kartanon tulee olemaan. Tarjolla on ranskalaista ruokaa paikan päällä nautittavaksi ja kotiin viemiseksi, ja lisäksi esimerkiksi saippuoita ja muuta sisustustavaraa.

Kauppa on palkittu Vääksyssä vuoden kulttuuritekona.

”Asikkalassa on todella yritysmyönteinen kulttuuri, joka lähtee ihan kunnanjohtajan tasolta. Helsingillä olisi sieltä opittavaa.”

Päivätyönään markkinointia ja viestintää tekevien yritysten verkosto Marketing Finlandin toimitusjohtajana työskentelevä Lemminki listaa asioita, joita Asikkalassa tehdään yrittäjän tukemiseksi.

”Lähdetään ihan siitä, että siellä ymmärretään yritystoiminnan merkitys: miten se tuo verotuloja kunnalle ja hyvää oloa kuntalaisille. Ymmärretään, että pienyrittäjiä kannattaa auttaa, jos ei haluta, että esimerkiksi kaikki kauniit vanhat kiinteistöt menevät gryndereille.”

”Ja ymmärretään, että yrittäjillä on rajallinen kassa. Ollaan kiinnostuneita siitä, onko meidän kaupalla tarpeeksi parkkipaikkoja, ja toimivatko liikennejärjestelyt meidän hyväksi. On taju siitä, että yrittäjän täytyy kyetä tekemään voittoa, ja tätä edistääkseen kunnan pitää joskus joustaa.”

Lemmingin mukaan Asikkalan kunta on esimerkiksi antanut henkilökunnalleen joululahjaksi lahjakortteja paikallisiin yrityksiin.

”Korona-aika on ollut yrittäjille vaikea, ja tuki on tullut tarpeeseen.”

Nyt Helsingissäkin näyttää kuitenkin valoisalta. Nordsjön kartanon sisäremontti on pitkälti valmis, ja jos kaikki sujuu odotusten mukaan Ranskalainen kyläkauppa aukeaa tiloihin kesällä.

Kartanokokonaisuudesta on tulossa erityisen lapsiystävällinen, sillä pihalla on esimerkiksi keinut ja kiipeilyteline. Ne ovat muistoja päiväkotitoiminnasta, joka loppui kartanossa vuonna 2015.

”Meille oli todella tärkeää, että leikkipaikka saa jäädä. Päätimme vuokrata niin suuren tontin, että saamme pitää sen. Alueella asuu paljon lapsiperheitä, ja leikkipaikka on monelle rakas. Tähän maailmaan tarvitaan lisää leikkiä ja iloa.”

Oikaisu 16.3. klo 10:26: Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että kartanosta voisi ostaa viiniä, mausteita ja tuoretta patonkia kotiin viemisiksi. Viiniä saa kuitenkin ostaa vain paikan päällä nautittavaksi.