Erik Bergenstad päätti jäädä eläkkeelle, kun koronapandemia romahdutti elokuvadivarin myynnin.

Tänä vuonna 67 vuotta täyttävä Erik Bergenstad on pitänyt leffadivaria Helsingin Kampissa ja Punavuoressa useassa paikassa 45 vuotta. Huhtikuun loppupuolella leffataru kuitenkin päättyy ja yrittäjä siirtyy eläkkeelle.

HS kävi haastattelemassa Bergenstadia hänen leffadivariuransa vaiheista.

Kun astuu Bergenstadin Compact Video -videodivariin Fredrikinkadulla, ei voi erehtyä siitä, että saapuu elokuvamyymälään.

Suorakaiteen muotoinen kapeahko liiketila on täynnä leffapakkauksia. Hyllyn päällä on leffaprojektori. Myyntihyllyissä on myös pienehkö erä kirjoja, kirjat liittyvät elokuvaan tai musiikkiin.

Kyltti seinässä kertoo, että liikkeessä on käynnissä tyhjennysmyynti alennuksella.

Kello on yksitoista tavallisena keskiviikkona. Liike avautuu tunnin kuluttua, Bergenstadilla on hyvää aikaa kertoa vaiheistaan leffadivarikauppiaana.

Bergenstadin leffadivaristin ura alkoi vuonna 1978. Tuolloin hän aloitti divarin pitämisen Lönnrotinkadulla.

”Ostin faijapuoleltani divarin, jossa myytiin kirjoja ja elokuvia. Elokuvat olivat pääasiassa erotiikkaa ajan hengen mukaisesti”, Bergenstad kertoo.

1980-luvun puolivälissä liiketoiminnat laajenivat, kun Bergenstad alkoi pyörittää videodivarin lisäksi videovuokraamoita. Vuokraamoita oli parhaimmillaan viisi. Ne sijaitsivat Fredrikinkadulla, Itäkeskuksessa, Kalliossa, Käpylässä ja Lauttasaaressa.

”1990-luvun alun lamassa kauppa kävi videovuokraamoissa erittäin hyvin. Ihmisillä ei ollut tuolloin varaa käydä elokuvissa, sen sijaan vuokrattiin leffoja.”

Vähitellen Bergenstadin videovuokraamoiden kannattavuus kuitenkin heikkeni, kun alalle tulivat valtakunnalliset videovuokraamoketjut Filmtown ja Makuuni.

”Filmtown ja Makuuni perustivat vuokraamoita samoille kulmille kuin omat vuokraamoni. Ne vuokrasivat videoita halvemmalla kuin omat vuokraamoni. Se oli mahdollista. Jos elokuvan maahantuojalta osti 30 kappaletta elokuvaa kymmenen sijaan, niitä sai halvemmalla.”

Lopulta vuonna 2000 Bergenstad päätti lopettaa kaikki videovuokraamot ja videodivarinsa. Meni kuitenkin hetki, ja Bergenstad palasi jälleen alalle.

”Ihmettelin muutaman kuukauden ja ostin sitten vanhan divarin. Myynnissä oli ensin kirjoja, sitten leffat korvasivat vähitellen kirjat.”

Leffadivari oli ensin Pursimiehenkadun ja Fredrikinkadun kulmassa. Sieltä liike muutti vuonna 2006 nykyiseen osoitteeseensa Fredrikinkatu 31:een.

Divari jatkoi toimintaansa Fredrikinkadulla vuodesta toiseen, kunnes tultiin vuoteen 2020. Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot alkoivat tuolloin, ja divarin myynti romahti.

”Leffadivarini myynti romahti, kun ihmiset eivät halunneet tulla ahtaaseen myymälään. Lisäksi vaikka ihmiset olivat tuolloin paljon kotona, he eivät vuokranneet videoita ja vaan katsoivat elokuvia suoratoistopalveluista. Viimeiset kolme vuotta ovat olleet myynnillisesti vaikeaa aikaa.”

Myynnin vähennettyä Bergenstad päätti lopettaa videodivarinsa.

”Lopettamiseen ei vaikuttanut pelkästään se, että myynti väheni, vaan myös se, että vaimoni sairastui syöpään. Olemme olleet 50 vuotta yhdessä. Vaimoni on ollut mukana yritysteni toiminnassa.”

Leffojen tarjonnan vähentyminen vaikutti myös siihen, että Bergenstad päätti lopettaa divarinsa.

”Tavarataloketju Anttila myi paljon elokuvia. Anttila meni konkurssiin vuonna 2016 ja elokuvien myynti päättyi. Tämän jälkeen leffoja tuli huomattavasti vähemmän myyntiin divariini. Esimerkiksi divariini ei ole tullut myyntiin ainuttakaan James Bond -leffaa sen jälkeen, kun Anttila lopetti.”

Compact Videon myymälä on täynnä leffoja. Niitä on myös vessan oven edessä.

Jo ennen leffadivaristin uraansa Bergenstad harrasti leffoja.

”Faijani teki useampaa duunia. Hän oli myös lipunrepijänä ja paikannäyttäjänä Bio Bio ja Bio Rex -elokuvateattereissa. Hän vei minut lapsena leffaan näihin teattereihin. Siitä kiinnostukseni elokuviin alkoi.”

45 vuotta leffadivaristina toiminut Bergenstad sanookin, ettei alalla voi toimia, jos ei ole kiinnostusta leffoihin.

”Leffoja ei myydä kuten leipää. Tämä ei ole mikään rahasampo, mutta äärettömän makee juttu.”

Entä mikä on leffakauppiaan oma suosikkileffa?

”Kuten musiikissa, riippuu tilanteesta. On paljon hyviä leffoja. Voisin nostaa esiin Casablanca-elokuvan. Elokuvan kokonaisuus: käsikirjoitus ja musiikki ovat hyviä. Elokuvassa on hyvät näyttelijät pienissäkin osissa.”

Päätettyään puoli vuotta sitten lopettaa leffadivarin pidon, hän etsi liikkeelle jatkajaa.

”Toivoin liikkeelle jatkajaa, sellaista ei kuitenkaan löytynyt. Liikkeen tavarat menevät varastoon”, Bergenstad toteaa hieman haikeasti.

Compact Video sulkee ovensa viikkoa ennen vappua.

Eläkkeellä Bergenstad aikoo – yllätys, yllätys – katsoa elokuvia.

”Aion katsoa leffoja, joita en ole ehtinyt katsoa divaria pyörittäessäni. Kauhuleffoja aion katsoa enemmän. Tähän mennessä niitä on tullut katsottua vähemmän, kun vaimoni ei pidä kauhuleffoista.”

Erik Bergenstad aikoo katsoa eläkkeellä elokuvia, joita hän ei ole ehtinyt katsoa divaristin uransa aikana.

