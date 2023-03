Ajokokeeseen seitsemättä kertaa valmistautuva Dmitri Trubnikov kertoo, miksi ei ole onnistunut saamaan ajokorttia. Uusintakerrat ovat yleisesti lisääntyneet vuoden 2018 ajokorttiuudistuksen jälkeen, kertoo liikenneopettaja HS:lle.

Helsinkiläinen Dmitri Trubnikov on työharjoittelussa autokoulussa, mutta korttia hänellä ei vielä ole.

Helsinkiläinen Dmitri Trubnikov, 18, on yrittänyt ja epäonnistunut ajokokeessa jo kuusi kertaa. Kerta kerran jälkeen hän on varannut itselleen lisää lisätunteja ja uuden ajokokeen.

”Ei tässä ole hirveästi ratkaisuja kuin yrittää uudelleen”, hän toteaa.

Tilastollisesti Trubnikov ei ole yksin. Traficomin mukaan 55 600 tuhatta kuljettajakokelasta suoritti B-luokan ajokokeen hyväksytysti vuonna 2022. Heistä vain runsaat puolet pääsi kokeesta läpi ensimmäisellä yrittämällä.

Autokoulussa harjoitelleista ensimmäisellä kerralla läpi pääsi 54 prosenttia, opetusluvilla harjoitelleista 64. Vielä vuonna 2016 luvut olivat 72 ja 66 prosenttia.

Dmitri Trubnikov haluaa puhua arasta aiheesta julkisesti, sillä hän ajattelee kertomuksensa tuovan samassa tilanteessa oleville vertaistukea.

Trubnikovilla ajokokeen hylkäysten syyt vaihtelevat. Palautteisiin on kirjattu muun muassa stop-merkin noudattamatta jättäminen, vastaantulijoiden kaistalle ryhmittyminen ja jalkakäytävän puolelle ajautuminen. Hän on itse julkaissut palautelomakkeet Twitter-tilillään.

”Yritän olla huolellinen ja keskittyä, silti tulee tuollaisia.”

Ensimmäiset ajokokeet tuntuivat Trubnikovista tilanteena jännittäviltä, mikä vaikeutti ajamista. Trubnikovin mukaan ajotunnit ovat sujuneet hyvin, mutta koetilanteessa virheitä on tullut enemmän.

Ensimmäisen ajokokeensa Trubnikov ajoi tammikuussa, seuraava eli seitsemäs on varattu maaliskuun lopulle. Kokeen uusimisen vuoksi autokoulu on pyörinyt mielessä kuukausia.

Kokeet ovat epäonnistuneet Trubnikovin mielestä ainakin osittain siksi, että Helsingissä ajaminen on muuta maata haastavampaa. Tästä on syntynyt Trubnikovin mukaan kuin syöksykierre, jossa hänen on jatkuvasti täytynyt ottaa lisää ajotunteja, jotta tottuisi haastaviin liikennejärjestelyihin.

Helsingin haastavien ajoreittien vuoksi Trubnikov päätti suunnata uusille seuduille ajokokeeseen.

Kuudennen ajokokeensa Trubnikov ajoi Loimaalla. Loimaa on runsaan 15 000 ihmisen pikkukaupunki Varsinais-Suomessa.

Paikkakunta valikoitui siksi, että siellä hänen mukaansa ajaminen voisi olla siellä Helsinkiä yksinkertaisempaa. Trubnikov luki löytämästään artikkelista, että Loimaalla autokoulun läpäisseiden prosentti oli korkeampi kuin monessa muussa kunnassa.

Sinne hän on varannut nyt myös seitsemännen kokeensa. Hän on käynyt myös tutustumassa Loimaan teihin, jotta olo olisi kokeessa varmempi.

Lisäksi hän on kuukausien aikana katsonut opetusvideoita, kerrannut teoriaa ja tarkkaillut liikennettä auton kyydissä.

”Koko elämäni on pyörinyt viimeiset muutamat kuukaudet ajokorttihässäkän ympärillä”, Trubnikov sanoo.

”En ole pystynyt elämään rauhassa.”

Trubnikov toivoo seitsemännen yrityskerran olevan viimeinen.

Ajokokeen uusiminen on yleistä, kertoo helsinkiläisen autokoulu Symppiksen toimitusjohtaja, liikenneopettaja Kasper Kuosmanen.

Trubnikov ei ole suorittanut kurssia Symppiksessä, joten Kuosmanen kommentoi tapausta yleisellä tasolla.

Minimimäärän ajotunteja ottavilla on tavanomaista, että ajokoe menee läpi vasta toisella tai kolmannella yrittämällä, Kuosmanen sanoo.

Uusintakerrat ovat lisääntyneet vuoden 2018 ajokorttiuudistuksen jälkeen. Uudistuksessa pakollisten ajotuntien määrää vähennettiin lähes puoleen, kahdeksastatoista tunnista kymmeneen.

”Sillä ihan suora yhteys siihen, että kokeita menee hylkyyn enemmän”, Kuosmanen sanoo.

Kuosmasen mukaan moni mokaa varaamalla vain suoraan uuden ajokokeen hylätyn perään. Silloin on todennäköisempää, että koe ei mene läpi uudellakaan yrittämällä.

”Sehän on loputon suo”, Kusomanen sanoo.

Aina hylätyssä kokeessa ei ole kyse vain ajotaidoista, vaan myös stressinsietokyvystä. Joillakin kokeen paine parantaa suoritusta, jotkut taas töpeksivät vaikka tunneilla ajo sujuisikin.

”Siksi emme ikinä veikkaa, että meneekö koe ensimmäisellä kerralla läpi.”

Teoriakokeet sujuvat tilastojen valossa hieman ajokokeita paremmin. Vuonna 2022 B-luokan teoriakokeen ensimmäisellä kerralla läpäisi 90 prosenttia opetuslupalaisista. Autokoululaisista osuus oli 74 prosenttia.

Kuudesti ajokokeen reputtanut Trubnikov haluaa ajokortin tehdäkseen töitä.

Trubnikov on työharjoittelussa autokaupassa mutta haluaisi lisäksi toimia ruokakuriirina. Aiemmin hän teki kuljetuksia sähköpotkulaudalla, mutta niiden käyttökautta odotellessaan hän on ostanut skootterin.

Tosin ei Trubnikovilla ole myöskään mopokorttia, joten skootterillakaan ei ole toistaiseksi asiaa liikenteeseen. Ja tavoitteet ovat tiukasti nimenomaan ajokortissa, jolla saisi ajaa henkilöautoa.

Autolla hän suunnittelee ajavansa kokeen mahdollisen läpäisyn jälkeen ensin jonkun kokeneemman kuljettajan kanssa ja hiljalleen. Niin hän ajattelee kerryttävänsä vielä lisää ajokokemusta ennen yksin ajelua.

Kokemuksen kartuttamiseksi Trubnikov on jo ostanut ylimääräisiä ajotunteja. Tunnit kuitenkin maksavat, ja autokoulua varten Trubnikov on ottanut lainaa. Ylimääräiset ajotunnit ja kokeet ovat maksaneet hänelle jo tuhansia euroja.

Trubnikov toivoo pääsevänsä kokeesta läpi ennen kuin taloudellinen raja tulee vastaan.