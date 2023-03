Maanantai-iltapäivänä Helsingin ydinkeskustassa kauppakeskus Forumissa on rauhallista, vaikka ulkona piiskaavan sateen luulisi ajavan ihmisiä sisätiloihin.

Yhdessä liikkeessä vaikuttaa kuitenkin pyörivän jatkuvasti asiakkaita. Eikä mitä tahansa asiakkaita, vaan trendikkäästi pukeutuneita nuoria.

Kyse on loppuvuodesta auenneesta Beyond Retro -vintagekaupasta, joka myy käytettyjä vaatteita menneiltä vuosikymmeniltä. Vaatteet on tuotu Yhdysvalloista ja Kanadasta.

Viimeisen vuoden aikana kauppakeskuksiin on avautunut lukuisia muitakin kirpputoreja ja second hand -liikkeitä: esimerkiksi Kamppiin on ilmestynyt Moody Monday, Stockmannille Relove ja Kalasatamaan kauppakeskus Rediin kokonainen kiertotalouskeskittymä.

Kehitys kielii käytettyjen vaatteiden suosion kasvusta varsinkin nuorten keskuudessa. Pikamuodin ympäristöhaitoista ollaan nykyään yhä tietoisempia, ja esimerkiksi somealusta Tiktokin kautta jaetaan käytettyjen vaatteiden stailaus- ja tuunaus­vinkkejä.

Second handin suosion kasvun allekirjoittavat myös maanantaina Beyond Retrossa asioineet helsinkiläisnuoret.

17-vuotiaat Eeli Moilanen ja Lina Samaletdin ovat vierailleet myymälässä pari kertaa aiemmin ja käyvät säännöllisesti muissakin vintagekaupoissa ja kirpputoreilla.

Samaletdinin mukaan hänen kaveripiirissään on selvästi yleisempää ostaa vaatteita käytettyinä kuin uutena.

”Juuri kukaan kavereistani ei osta vaatteita uutena”, hän kertoo.

Eeli Moilanen (oik.) tutki ruutukuvioista vintagepaitaa.

Lina Samaletdin (vas.) saapui Eeli Moilasen kanssa second hand -myymälään vain katselemaan, mitä mahdollisesti löytyy.

Nuorten suosiossa ovat Samaletdinin mukaan esimerkiksi Uff ja muut pienemmät kirpputorit sekä nettikirppikset kuten Tise. Ne ovat hänen mukaansa myös huomattavasti halvempia kuin Beyond Retron kaltaiset lähinnä merkkivaatteita myyvät, tarkkaan kuratoidut liikkeet.

”En oikein viitsi ostaa täältä mitään, koska kaikki on niin kallista”, Samaletdin sanoo.

Halvimmistakin t-paidoista saa kaupassa pulittaa noin parikymmentä euroa.

Omaan tyyliinsä Samaletdin ottaa eniten inspiraatiota huippumalleilta, kuten Bella Hadidilta, mutta myös somepalvelu Pinterestistä ja omilta kavereilta. Eeli Moilasen tyyli taas on hänen omien sanojensa mukaan ”simppeli ja neutraali”.

”Vaatteissa ei saa olla mitään isoa, räikeää logoa. Itse ostan noin puolet vaatteistani käytettyinä ja puolet uusina”, Moilanen kertoo.

Anna Maurola, 22, kertoo pukeutuneensa kirppisvaatteisiin pienestä asti. Maanantaina hän etsi erityisesti mekkoa yliopiston juhlia varten.

22-vuotias Anna Maurola on saapunut Beyond Retroon, koska hänellä on asukriisi.

Maurola on menossa torstaina Aalto-yliopiston järjestämiin juhliin ja haluaisi päälleen jotain erilaista kuin mitä vaatekaapista jo löytyy.

”Ajattelin käydä lähinnä kirppareilta katsomassa. Sitten ei ehkä tulisi samanlaista mekkoa kenelläkään vastaan”, Maurola sanoo ja käy läpi iltapukurekkiä.

Hän ei ole asioinut tässä liikkeessä aiemmin mutta käy usein esimerkiksi Iso Roobertinkadun Fleassa, Stockmannin Relovessa ja Uffeissa. Maurola kertoo pukeutuneensa itse kirppisvaatteisiin pienestä asti mutta huomanneensa viime vuosina trendin yleistyneen myös muiden nuorten kohdalla.

”Muistan, kun ala-asteella joku sanoi minulle, että ihan sika ällöä pukeutua joidenkin ihmisten vanhoihin vaatteisiin. Ajat ovat hieman muuttuneet.”

Iltapukua etsineellä Anna Maurolalla kävi tuuri, sillä heti ensimmäinen sovitettu mekko oli sopiva.

Maurola pitää second hand -vaatteissa erityisesti siitä, että niiden avulla saa usein luotua persoonallisemman tyylin kuin ketjuliikkeistä ostettaessa. Ainoa huono puoli on, että nykyään monissa käytettyjen vaatteiden liikkeissä hinnat ovat nousseet melko korkeiksi.

”Toki ymmärrän tämän, jos tuotteet ovat laadukkaita, mutta usein se näkyy myös muissa hinnoissa. Saattaa olla joku ihan tavallinen Zaran paita, josta saa maksaa yhtä paljon tai enemmänkin kuin olisit maksanut Zaran myymälässä”, Maurola sanoo.

Hän pitääkin erityisesti perinteisistä pöytäkirpputoreista, joita löytyy runsaasti hänen äitinsä kodin läheltä Keski-Uudeltamaalta. Viime viikonloppuna Maurola löysi sellaiselta tänään päällään olevan takin.

”En kerro paikan nimeä, mutta se on ihan paras kirppis. Tietäjät tietää.”

Lopulta Maurolalla käy tuuri. Hänen silmiinsä sattuu rekissä musta iltapuku, joka on sovitettaessa täydellinen eikä loppujen lopuksi liian kalliskaan, noin 45 euroa.

”Uskomatonta, että heti ekalla tärppäsi. Nyt ei tarvitse enää käydä muilla kirppiksillä”, Maurola sanoo innoissaan.

James Juvonen oli tullut Beyond Retroon etsimään sinistä pooloneuletta. Sellaista ei kuitenkaan tänään löytynyt.

Kaikki eivät ole aivan yhtä onnekkaita tai second handista haltioituneita.

30-vuotias helsinkiläinen James Juvonen on tullut Beyond Retroon etsimään osaa naamiaisasuunsa. Eräisiin syntymäpäiväjuhliin tulee pukeutua elokuvahahmoksi, ja Juvonen aikoo olla tutkimusryhmän jäsen ohjaaja Wes Andersonin elokuvasta Steve Zissoun vedenalainen maailma.

Asua varten Juvonen tarvitsisi sinisen poolopaidan, mutta sellaista ei tunnu löytyvän, vaikka hän on kiertänyt useampia kirpputoreja Helsingissä.

Yleisesti ottaen hän ei juuri osta vaatteita second hand -kaupoista vaan ennemmin tilaa niitä ulkomailta. Juvonen soittaa rumpuja ja pitää erilaisista bändeistä, joten hän ottaa musiikista inspiraatiota myös pukeutumiseen. Tänään hänellä on päällään musiikkiaiheisen podcastin paita, joka näyttää bändipaidalta.

Vaikka Juvonen ei itse ole käytettyjen vaatteiden suurkuluttaja, hän allekirjoittaa niiden suosion nousun.

”Teen paljon töitä nuorten parissa sote-alalla, ja sitä kautta näkee, että nuorten second hand -suosio on kasvanut ihan hirveästi.”